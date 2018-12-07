Никто из глацкИх чинуш увольняться не собирается: не напилились ещё

На время отстраненная от обязанностей директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, возвратившись с Сейшел после громкого скандала, дала первое небольшое интервью блогеру Сергею Колясникову.

Те многочисленные сообщения в Сети, которые начали появляться после ее нашумевшего высказывания, чиновница считает унижением. «То, что сейчас происходит в Сети. Вы сами как считаете, такое унижение имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники и ребенок, который это видит», — обратилась Глацких к блогеру.

Чиновница прямо заявила, что «совесть не позволит» ей добровольно оставить проекты, которыми она занимается. Глацких будет ждать проверки и не уйдет в отставку до ее окончания.

«Когда я занималась большим спортом, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила и доказала, что трудности делают нас сильнее. Те дела, которые были направлены на молодежь, которые были созданы вновь с моим приходом, с созданием департамента, мне совесть не позволяет бросить. Я не могу оставить около 400 000 вовлеченных в мероприятия ребят. Во время моего отсутствия не реализовались три проекта. При чем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — объяснила она.

От редакции: Эту дуру можно увольнять хотя бы уже за корявую, неумелую речь - вот что это такое "дела, которые были созданы вновь"? Так по-русски говорят? Человек последовательно демонстрирует профнепригодность - но правящий класс солидарен внутри себя. А "попилить" на федеральных проектах предстоит немало - и "ребята", которыми прикрываются такие уроженцы глацкИх кадров, это как раз те самые, которым "государство ничего не должно".

На фоне ясно сказанного от имени государства этой гладенькой дурой, я вспоминаю советский кинофильм "Цирк" с Орловой и Столяровым - тех самых "ужжосно-репрессивных" 1930-х годов фильм, - и слова из него, из самого финала "Рожайте себе на здоровье, каких угодно... хоть в крапинку". Это говорило народу социалистическое государство - капиталистическое же высказалось точно устами глацкИх чинуш. А теперь сравним, когда был бэби-бум, и когда (сегодня!) демографическая яма? И сколько ещё таких миллионерш работают на это государство - на себя, на обогащение богатых и на ограбление бедных, какими бы они ни прикрывались федеральными программами!

Д.Ч.