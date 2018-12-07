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Московский листок

Никто из глацкИх чинуш увольняться не собирается: не напилились ещё

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 2

либералы силовигархия свердловск классованенависть

На время отстраненная от обязанностей директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, возвратившись с Сейшел после громкого скандала, дала первое небольшое интервью блогеру Сергею Колясникову. 

Те многочисленные сообщения в Сети, которые начали появляться после ее нашумевшего высказывания, чиновница считает унижением. «То, что сейчас происходит в Сети. Вы сами как считаете, такое унижение имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники и ребенок, который это видит», — обратилась Глацких к блогеру.

Чиновница прямо заявила, что «совесть не позволит» ей добровольно оставить проекты, которыми она занимается. Глацких будет ждать проверки и не уйдет в отставку до ее окончания.

«Когда я занималась большим спортом, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила и доказала, что трудности делают нас сильнее. Те дела, которые были направлены на молодежь, которые были созданы вновь с моим приходом, с созданием департамента, мне совесть не позволяет бросить. Я не могу оставить около 400 000 вовлеченных в мероприятия ребят. Во время моего отсутствия не реализовались три проекта. При чем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — объяснила она.

От редакции: Эту дуру можно увольнять хотя бы уже за корявую, неумелую речь - вот что это такое "дела, которые были созданы вновь"? Так по-русски говорят? Человек последовательно демонстрирует профнепригодность - но правящий класс солидарен внутри себя. А "попилить" на федеральных проектах предстоит немало - и "ребята", которыми прикрываются такие уроженцы глацкИх кадров, это как раз те самые, которым "государство ничего не должно".

На фоне ясно сказанного от имени государства этой гладенькой дурой, я вспоминаю советский кинофильм "Цирк" с Орловой и Столяровым - тех самых "ужжосно-репрессивных" 1930-х годов фильм, - и слова из него, из самого финала "Рожайте себе на здоровье, каких угодно... хоть в крапинку". Это говорило народу социалистическое государство - капиталистическое же высказалось точно устами глацкИх чинуш. А теперь сравним, когда был бэби-бум, и когда (сегодня!) демографическая яма? И сколько ещё таких миллионерш работают на это государство - на себя, на обогащение богатых и на ограбление бедных, какими бы они ни прикрывались федеральными программами!

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ага, ага...
Крамольник написал 07.12.2018 14:58
государство не просило рожать детей, а потому им обязаны только их родители.=======
А когда эти дети, рожать которых государство не просило, достигают 18 лет, государство, которое не просило рожать, вспоминает об этих детях, и срочно отправляет их на воинскую службу по защите этого государства. Интересно, что скажет военком тому призывнику, который перескажет военкому слова госпожи Глацких?
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 07.12.2018 14:26
Слова чиновницы о том, что государство не просило рожать детей, а потому им обязаны только их родители - это находка для пропаганды против ювенальной юстиции. Раз так, то государство не вправе и отбирать детей у родителей (по злоумышленным причинам, скажем, что у них нет игрушек или в холодильнике фруктов и т.п., а на другие - если родители детей калечат - есть УК).
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