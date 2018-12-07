Украинский военный флот продолжит плавать через Керченский пролив

Украина не откажется от прохождения военных кораблей через Керченский пролив, следующий переход будет осуществлен тогда, когда Военно-Морские силы будут готовы к этому. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал Полторак.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не откажется от своего права проходить через Керченский пролив и от права присутствовать в Азовском море. В противном случае "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию". "Мы себе этого позволить не можем", - сказал министр.

Он также заявил, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных, что говорит об угрозе полномасштабной агрессии. "И одна из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии. В чем проблема? Сегодня Россия на границе с Украиной сосредоточила 26 батальонно-тактических групп, а сейчас еще 3 - это уже 29. Это практически 100 тысяч человек. Но это не просто люди, которые там собрались, люди, которые не прошли определенную школу и подготовку. Это люди, которые прошли обучение, прошли боевое слаживание", - сказал он.

Напомним, 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней, а сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Из-за обострения украинско-российского кризиса министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить действие мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море, а прибалтийские государства вслед за Великобританией призвали к ужесточению санкций против России.

Напомним, 6 декабря США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, американские военные направили в Госдепартамент запрос, чтобы уведомить Турцию о своих планах. Этот шаг стал "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе". Уведомление Турции позволит американским кораблям пройти через Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным морем, однако эта возможность может и не быть использована.

США обязаны уведомить Турцию о прохождении через проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года. Cтраны, не имеющие береговой линии на Черном море, обязаны предоставить Турции уведомление по крайней мере за 15 дней до прохода через проливы.

"Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность на всей территории действий Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота.

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