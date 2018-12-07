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Московский листок

Гранты Путина по кличке "кириешки" могут перепасть теперь и рэперам

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 0

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Гранты Путина по кличке "кириешки" могут перепасть теперь и рэперам

Первый замглавы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запрет концертов в России и призвал "Единую Россию" уделять больше внимания современной молодежной культуре, передает "Интерфакс". 

"Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов - это глупость", - сказал Кириенко, выступая на съезде "Единой России". 

Он подчеркнул, что сегодня важнейшая задача для школы - это работа с молодежью, главной ценностью для которой является самореализация. "Они хотят реализоваться сами, хотят реализовать свой талант, хотят внести вклад в развитие своей страны", - пояснил Кириенко, подчеркнув, что государство обязано создать для них эту возможность, и "роль школы здесь колоссальна". 

Кириенко отметил, что также нужно учиться работать с гражданским обществом и волонтерами: по его словам, за год количество людей, которые принимают участие в различных благотворительных волонтерских проектах выросло в два с лишним раза. По его мнению, партия "Единая Россия" должна стать "социальным лифтом для неравнодушных людей". 

В этом контексте он поддержал новый проект "Единой России" по созданию Высшей партийной школы. "Мне кажется, это важнейшая вещь для партии, потому что и у страны нет ничего важнее, главное богатство страны - это, конечно, люди, а для партии тем более. Единственный ресурс партии - это люди", - подчеркнул первый замглавы Администрации президента РФ. 

"Раскол элит! Комсомольцы против хищников, - с издевкой комментирует происходящее журналист и радиоведущий Александр Плющев в своем телеграм-канале. - Обыск фонда Сокурова (и арест Пономарева, и всю эту музыку) одна партия видит как провокацию другой". 

Напомним, что о возможности учредить гранты для представителей молодежной культуры ранее говорили директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по совместительству занимающий пост председателя оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В то же время практика показывает, что наладить отношения хотя бы на уровне диалога не получается.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- "Мистер дефолт 1998" безусловный авторитет в вопросах образования и работы с молодёжью - как-никак, комсомольская школа, ВЛКСМ за плечами, надёжный багаж! Однако, коль скоро бывший комсомолец окончательно перешёл в либеральную, буржуазную парадигму, мне бы хотелось спросить его - а что такое самореализация? Что такое есть в пубертате, в старших классах и после них, что имеется у едва начавшей формироваться личности - что можно реализовать? Что из себя представляет опыт подростка, чтоб его предлагать другим в ходе самореализации? Вопль "я хочу тебя", брошенный в толпу, чтобы услышала та, которая до сих пор не слышала? Я-то, конечно, скромнее образованием специалист - всего-то лишь школьный психолог, но вот помню теорию Эрика Эриксона, подробно разбиравшего с психоаналитических позиций этот возраст, и никакой самореализации там не было. Потребность в понимании - была, тяга к символизации, атрибутике субкультур, то есть кризис идентичности был, а вот самореализации, этого дебильного постсоветского штампа нет у Эрика Эриксона. Рекомендую господину Кириенко почитать на досуге книгу Эриксона "Детство и общество" - серия этих изданий была модна в околокремлёвских интеллектуальных кругах, и кое-что я видел в кабинете ещё у Днепрова году так в 1993-м. Заигрывать же с рэперами с позиций "ЕдРа" или той же околокремлёвской ОНФ (теперь в него пришёл спец по рэпу и его популяризатор - публицист Евгений Прилепин) - дело бесполезное. Рэп хоть и туповат, но, когда веет официозом, он выбирает другие веяния - каннабиса, протестного драйва, но уж никак не "кириешек". И подсадить на путинские гранты поющую молодёжь так, как уже подсадили правозащитников и прессу - явно не удастся. Как Газманов в своём гимне "Единая Россия, в единстве наша сила" они точно блеять не станут.

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