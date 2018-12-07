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Московский листок

Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 1

революция париж афины анархи
Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища

В ночь на 7 декабря полицейские задержали в Афинах 66 анархистов, устроивших беспорядки после марша школьников и студентов, приуроченного к десятой годовщине гибели от пули правоохранителя 15-летнего Алексиса Григоропулоса. 

В итоге 13 человек из 66 задержанных арестовали за участие в поджогах и нападениях на полицейских, сообщает газета Kathimerini. 

Марши молодежи прошли в разных городах Греции в четверг, 6 декабря. В Афинах в мирном марше приняли участие около 1700 человек, отмечает AP. Еще одно мероприятие было запланировано на вечер рядом с тем местом, где погиб подросток. Однако акции памяти переросли в погромы, которые к вечеру вышли из-под контроля правоохранителей. 

В центральном районе Афин Эксархия, где в 2008 году был убит Алексис Григоропулос, сотни анархистов в противогазах и с черными платками на лицах построили баррикады в кампусе Афинского политехнического университета и начали бросать в полицейских камни и "коктейли Молотова". Правоохранители в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

В ночных столкновениях были ранены два полицейских и по меньшей мере один демонстрант, сообщает Kathimerini. ТАСС пишет о двух полицейских и двух протестующих. Они госпитализированы. 

Правоохранители задействовали в местах беспорядков около 2500 состава и вертолет. Главная станция метро "Синтагма" на площади Конституции была закрыта. Столкновения также произошли во время демонстраций в северном городе Салоники, где полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты также громили все вокруг и бросались камнями и зажигательными бутылками, сообщает Reuters.

- Насчёт "коктейлей", - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - там всегда, как говорится, полный боекомплект. В 2006-м, когда анархо-радикальный "Чёрный блок" был на подъёме, за два года до "празднуемого" печального события, демонстрация антиглобалистов, то есть участников 4 Европейского Социального форума, тоже понюхала слезоточивого газа, одна полицейская машина была подожжена таким же вот "коктейлем" и в целом опыт ныне наблюдаемого в Афинах снова уличного боя был нами получен (передислокация по параллельным Александровскому проспекту переулкам и т.д.)... Перерастут ли эти локальные анархо-беспрядки в нечто большее, к чему недавно праздновавшая своё 100-летие ККЕ, говорит, что полностью готова как авангард - покажут дни... 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ВикторияЯ написал 07.12.2018 16:45
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Быдло из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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