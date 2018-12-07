Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища

В ночь на 7 декабря полицейские задержали в Афинах 66 анархистов, устроивших беспорядки после марша школьников и студентов, приуроченного к десятой годовщине гибели от пули правоохранителя 15-летнего Алексиса Григоропулоса.

В итоге 13 человек из 66 задержанных арестовали за участие в поджогах и нападениях на полицейских, сообщает газета Kathimerini.

Марши молодежи прошли в разных городах Греции в четверг, 6 декабря. В Афинах в мирном марше приняли участие около 1700 человек, отмечает AP. Еще одно мероприятие было запланировано на вечер рядом с тем местом, где погиб подросток. Однако акции памяти переросли в погромы, которые к вечеру вышли из-под контроля правоохранителей.

В центральном районе Афин Эксархия, где в 2008 году был убит Алексис Григоропулос, сотни анархистов в противогазах и с черными платками на лицах построили баррикады в кампусе Афинского политехнического университета и начали бросать в полицейских камни и "коктейли Молотова". Правоохранители в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

В ночных столкновениях были ранены два полицейских и по меньшей мере один демонстрант, сообщает Kathimerini. ТАСС пишет о двух полицейских и двух протестующих. Они госпитализированы.

Правоохранители задействовали в местах беспорядков около 2500 состава и вертолет. Главная станция метро "Синтагма" на площади Конституции была закрыта. Столкновения также произошли во время демонстраций в северном городе Салоники, где полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты также громили все вокруг и бросались камнями и зажигательными бутылками, сообщает Reuters.

- Насчёт "коктейлей", - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - там всегда, как говорится, полный боекомплект. В 2006-м, когда анархо-радикальный "Чёрный блок" был на подъёме, за два года до "празднуемого" печального события, демонстрация антиглобалистов, то есть участников 4 Европейского Социального форума, тоже понюхала слезоточивого газа, одна полицейская машина была подожжена таким же вот "коктейлем" и в целом опыт ныне наблюдаемого в Афинах снова уличного боя был нами получен (передислокация по параллельным Александровскому проспекту переулкам и т.д.)... Перерастут ли эти локальные анархо-беспрядки в нечто большее, к чему недавно праздновавшая своё 100-летие ККЕ, говорит, что полностью готова как авангард - покажут дни...

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