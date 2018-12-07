Под давлением общественности Мосгорсуд сократил срок Льву Пономарёву

Московский городской суд смягчил административный арест с 25 суток до 16 суток правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Тверского суда изменить, назначить срок ареста до 16 суток. В остальной части постановление оставить без изменений жалобы - без удовлетворения", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

Таким образом, суд счел назначение правозащитнику срока наказания чрезмерно суровым и смягчил его на девять суток. В остальной части постановление суда, в том числе в части квалификации деяния, оставлено без изменения.

"Суд установил, что вид назначенного наказания (арест) согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста", - уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Вопреки доводам заявителей жалоб, доказательства признаны судом относимыми и допустимыми, доказательства составлены с соблюдением требований КоАП РФ. Как указано в решении суда, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения.

От редакции: Во-первых, "Сеть" и "Новое величие" (несмотря на провокаторское фэсбовское - с явно нацистским содержанием) - разные организации. Анархистов нам, коммунистам, традиционно более жалко. Во-вторых, в том-то и смысл работы правозащитников, чтобы доказывать всякий раз, что равенство в обществе хотя бы на уровне прав должно соблюдаться - какая бы идеология не оказывалась притеснённой государством. Сложный, конечно, вопрос, неизбежно наводящий на размышления об убеждениях самих правозащитников... Но их кредо именно в этом, в борьбе за равенство в правах, и здесь, если борьба их успешна - им можно только поклониться. Но...

Но теперь мы переносимся в действтельность наших дней: кем были правозащитники в СССР? Они были активными противниками самого по себе социалистического государства, их борьба отнюдь не останавливалась там, где ограничивались права человека - они боролись за верховенство среди этих прав частной собственности. То есть за дробление социалистической собственности на части выступали. То государство - пало под их и не только их натиском, все недостающие человеку (в буржуазном обществе) права были даны новой конституцией 1993-го года... И?

И теперь за права человека и оппозиции уже в буржуазном обществе стоят ближайшие друзья Ельцина, каковым является Лев Пономарёв - люди, честно признававшиеся в 2005-м, что уговаривали Ельцина расстрелять Верховный Совет, что были за самый жёсткий вариант "отрубания второй головы", Советской власти... Они даже давали кров Левому Фронту при этом, что доказывает их последовательность в своей работе, но... Но всё упёрлось в финансирование, а с уходом Сороса из этой сферы остались одни только путинские гранты. И вот, заслуженный правозащитник - у разбитого корыта в государстве, которое построено на руинах "неправового государства". Конечно, его жалко - но защищать нациков из "Нового величия", которых подментоваЛи фэсбы... Да, печально это всё, конечно. Со всех сторон.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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