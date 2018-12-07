Аэровафельное изделие за двенадцать миллионов рухнуло в "Сколково"

В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей.

Прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал. К счастью, техника приземлилась в сугроб и серьезно не пострадала. Испытания модели проводит лаборатория городских полетов совместно с международным агентством воздушной мобильности McFly, передает РЕН ТВ.

25 октября сообщалось, что инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» планируют к 2020 году завершить разработку летающего такси. Сборка началась в марте 2018 года, она проходила в университетском центре прототипирования высокой сложности «Кинетика».

Неплохая инвестиция, верно? Сомнительная на вид учебная моделька "Такси", работающая по принципу дрона, но летающая гораздо хуже самого дешёвого детского дрона, который можно купить в Ашане...

Как вы думаете, сколько и кем вложено в этот проект помимо непосредственной его стоимости? Сколько пиара сопутствовало провалу? Вексельберг там ответственный или кто?

В общем, лохотрон состоялся, миллионы "освоены" успешно. На "Бизнес-ФМ" периодически крутят джинглы, ненавязчиво рекламирующие Сколково - мол, сплошное процветание, новейшие технологии, семинары, молодые специалисты. Но эта потёмкинская деревня выдаёт вот такие продукты - по безумной цене и с нулевым потенциалом.

А помните, у кого украли идею-то? У Максима нашего Калашникова - футурополисы его знаменитые. Ну, из идеи футурополиса сделали успешную распилочную, в которую государство-Труба вливает определённое количество нефтерублей, а на выходе имеет вот такие, извините за выражение, аэровафельные изделия.

Извините, но вспомнился эпизод из 2008-го года, когда создана была Национальная Ассамблея - собственно, на самой учредительной конференции эпизод и имел место - всё те же кремлёвские умельцы, что сейчас осели в Сколково-распилочной, всё же лучше владели подобными модельками, только сбили их на подлёте к Каспарову...

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