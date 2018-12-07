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Московский листок

Детям СССР не дают митинговать против передачи Малых Курил "дети Азии"

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 1

япония силовигархия курилы
Детям СССР не дают митинговать против передачи Малых Курил "дети Азии"

Мэрия Южно-Сахалинска не согласовала митинг КПРФ против передачи Курильских островов Японии, сообщает ИА Sakh.com. В своем ответе чиновники написали, что 15 декабря на площади Победы будет проходить мероприятие, посвященное играм "Дети Азии - 2019". Документ подписан директором департамента внутренней политики Дмитрием Хайбриевым. 

Однако на 15 декабря никаких мероприятий в связи с международными играми на самом деле не запланировано, выяснило агентство. Соревнования "Дети Азии" действительно должны пройти на Сахалине, но в феврале следующего года. 

Альтернативную площадку для проведения митинга организаторам не предложили. Они намерены направить повторное письмо с требованием согласовать акцию. Местное отделение КПРФ заявило, что намерено все равно провести митинг 15 декабря, а также обжаловать решение городских властей. 

В ноябре Москва и Токио пообещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, подразумевавшей передачу островов Шикотан и Хабомаи под контроль Токио. Правда, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это еще не означает, что острова автоматически будут переданы Японии. 

На Сахалине после этого начался сбор подписей против передачи части Курильских островов.

В своём специальном сюжете постоянный автор ФОРУМа.мск Максим Калашников и эль Мюрид беседуют о форсировании путинской командой передачи части Курил Японии.

Дальневосточные русские не собираются покоряться – смотрите сюжет о митинге протеста 15 декабря в Южно-Сахалинске и своеобразном сопротивлении в виде «Профсоюза живых граждан СССР». 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
доктор+ написал 07.12.2018 22:40
Хм, детям СССР НЕ ДАЮТ митинговать... а стать на колени и растянуть плакат "Путен, помоги!" эти дети не пробовали? Нет? Очень неплохая форма протеста, если че.
.
Думаю, Макрон наверняка сейчас думает: эх, жили бы во Франции не французы, а дети СССР - совсем другой был бы коленкор!
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