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Московский листок

Счастье зашкалило!

Опубликовано 08.12.2018 автором в разделе комментариев 2

едро огф
Счастье зашкалило!

Оказывается, у нас в стране есть гражданское общество. И совершенно официально! Кто бы мог подумать!

Нет, я, конечно, знал, что остались еще какое-то граждане, которые пишут нехорошие статьи и посты про власть, хотят на митинги, стоят в пикетах и сидят по ст. 20.2 и другим. Но разве это и есть гражданское общество? Это - отщепенцы, навальнисты, прислужники гнилого запада, агенты влияния и все такое. Так я думал, пока не получил по почте сообщение о некоем Общероссийском гражданском форуме в Центре международной торговли.

Оказывается, «это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России с целью обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки предложений по их решению... на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства человека, способствующего повышению качества жизни».

Тут я чуть не прослезился и немедленно решил присоединиться, т.к. сильно уважаю универсальные ценности гуманизма и особенно повышение качества. Кликаю «Принять участие», а в ответ - «Регистрация закрыта». Опоздал или просто бутербродов не хватило? Потому что судя по картинкам с предыдущих форумов, обстановка там респектабельная - водичка, закуски и все такое, на все гражданское общество явно не напасешься. Хватит только на лучших представителей демократии, среди которых, понятно, Ясин, Кудрин (который Счетная палата и еще декан факультета свободных искусств и наук (?), руководители богатых фондов и центров каких-то там анализов и даже, вы не поверите, Ксения Собчак! Словом, демократы отборной категории!..

Ладно, для смеха кликаю на аккредитацию, а в ответ «заявки на аккредитацию СМИ больше не принимаются». Вот те раз, думаю, почти сорок лет я пишу статьи и фельетоны и снимаю сюжеты о всяких там правах, а тут секреты! Может это какая-то тайная вечеря, где будут обсуждаться… тсс… планы по отмене… ну, сами знаете чего.

Но нет, не угадал. Оказывается, сквозной темой Форума-2018 станет… вы не поверите!.. уровень счастья в Российской Федерации!.. Представляете! Уровень счастья. «И инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост». В смысле, в рост нашего с вами всеобщего счастья. Почти коммунизм и мир во всем мире.

И темки помельче: «Управление личным счастьем как новая базовая компетенция», «Компетенции для построения близких отношений как прямой путь к счастью» и, наконец «Счастье в городе» (почти «Секс в большом городе». А в деревне?).

А действительно, думаю, чего нам всем не хватает для полного счастья, а? Если только в этом году нас уже порадовали выборами Путина, Собянина, губернаторов и депутатов, повышением пенсионного возраста и цен на все, шпионскими скандалами, испорченными отношениями со всем миром, падающими ракетами и еще много чем.

Зато теперь ясно главное - не хватает нам только базовых компетенций для построения каких-то там отношений. Вот построим и заживем как люди.



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Всего комментариев к статье: 2
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О гражданском обществе в РФ
Крамольник написал 08.12.2018 02:12
Когда решался вопрос об увеличении президентского и парламентского сроков путем, прописанным в Конституции РФ - референдумом, то было сказано, что в РФ отсутствует "ответственное гражданское общество" и доверять населению голосовать на референдуме по столь ответственному вопросу нельзя. "Гражданское общество" РФ, получив в лицо смачный плевок от своего Национального Вошьдя, молча утерлось. А вот когда большинство населения громогласно поддержало аннексию Крыма, Национальный Вошьдь заявил, что в РФ наконец-то появилось "ответственное гражданское общество". Только нет в РФ никакого гражданского общества. Ни ответственного, ни безответственного. Есть узкие населенческие прослойки со своими корпоративными интересами и безусловными рефлексами по защите "чести мундира" своей корпорации.
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ну а чо, ключевые фигуры
режима написал 08.12.2018 01:23
штук 100-150 щастливы, а остальных для них и не существует.
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