Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Шойгу возрождает"сестер милосердия" или полковые бордели?

Опубликовано 08.12.2018 автором Екатерина Виноградова в разделе комментариев 1

мчс шойгу герой
Шойгу возрождает"сестер милосердия" или полковые бордели?

Из Арбатского военного округа благая весть. В армии будет возрожден «институт сестер милосердия». Конечно, времена совсем другие - не окопные, а ракетно-ядерные и расходы превеликие. Но игра, видать, стоит свеч.

«Это личная инициатива министра обороны Сергея Шойгу», - объявил  представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Где будут жить и служить возрожденные сестры, чем конкретно заниматься, и в чем их отличие от привычных военных медсестер, никто не пояснил. Расчет, очевидно, на нашу фантазию.

Первой принялась фантазировать правительственная «Российская газета». Она напечатала редкий исторический  снимок: супруга Николая II Александра Федоровна с дочерями в облачении этих самых милосердных сестер.

Все очень мило и трогательно. Немецкая жена «Николая Кровавого» и его дочки ухаживают за солдатами и офицерами, ранеными на полях Первой мировой войны, в которую затащил Россию их муж и отец - самый бездарный правитель и Верховный главнокомандующий.

Газета рассказала, что общины сестер милосердия начали появляться в войну стихийно и не от хорошей жизни.  Ухаживать за ранеными в окопах и на поле боя бойцами было просто некому.

За дело взялись дамы благородных кровей, не имевшие никакого медицинского образования. Но имевшие деньги и желание сострадать.

Многозначительный снимок в правительственной газете расценили как намек. Новой российской знати дали понять: берите пример. Чтобы ваши жены и дочери тоже записывались в сестры милосердия. Или жертвуйте на главный армейский храм им.С.К.Шойгу.

А дочки есть у президента Путина, главы МИДа Лаврова, пресс-секретаря Пескова…

И разве плохо смотрелись бы в белых сестринских косынках передниках Ксюша Собчак и Наталья Поклонская? Какая войсковая часть отказалась бы принять их на практику?

Вообще западные СМИ любят потешаться над «сексизмом» нашего покорителя Сирии.

Каждый год они иронизируют над тем, как он выводит на парад 9 мая на Красной площади колонну «военнослужащих девушек» в мини-юбках. Без оружия, но с оголенными коленками.

«Устав предписывает коленки закрывать, но такова, видать, воля Верховного главнокомандующего Путина», - язвят журналюги. И выносят свой приговор: «Гарем».

Год назад Сергей Кужугетович зачислил на должность личного пресс-секретаря неуловимую пышнотелую журналистку их Владивостока Россияну Марковскую. Хотя у него есть целый департамент по СМИ во главе с неукротимым истребителем игиловских боевиков И.Конашенковым.

А еще фельдмаршал объявил о создании в Санкт-Петербурге собственного «пансиона воспитанниц Минобороны». По примеру дореволюционного Института благородных девиц. Для дочерей, стало быть, военной знати. Ну, вы помните… «Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…». 

И вот «возрождение» в армии «института сестер милосердия», которых никогда в ней не было. Чем эти «сестры» будут лучше военных медсестер с профессиональной подготовкой, которым не худо бы поднять зарплату, созерцатель женских коленок не пояснил. 

И вообще как готовить медсестер в... церкви? Кто будет их готовить? Похотливые батюшки, что ли? Даже укол поставить - и то нужна процедурная.

В  соцсетях высказывались догадки, для чего очередная дамская инновация знатного тувинца. Похоже, это будут своего рода «эскорт-девицы» для встреч обслуживания церковного начальства и  генералитета. Еще один «гарем». Ради него стоило соединить церковь с государством хотя бы в масштабах Арбатского округа.

Примерчик такого сервиса нам показали в середине июля, когда в Екатеринбург поплакаться «о невинно убиенной царской семье» прилетел патриарх Кирилл. Он, как известно, лучший друг министра, к которому запросто ходит на коллегии.

У трапа его встречали три особы с пирогом, ряженые как раз под военных медсестер времен Первой мировой войны.

Судя по физиономии, живущий в грехе глава РПЦ был очень доволен встречей…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1369 написал 08.12.2018 01:05
старик Шойгей попивает Виагру?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Cуд выяснил, что работодатель может удерживать работника на рабочем месте столько, сколько ему в голову взбредет
Cуд выяснил, что работодатель может удерживать раб...
07.12.2018
Кавказская "бомба" на простом примере
Кавказская "бомба" на простом примере
07.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москвичи разбогатели на 8 процентов (1)
Шойгу возрождает"сестер милосердия" или полковые бордели? (1)
Счастье зашкалило! (2)
Детям СССР не дают митинговать против передачи Малых Курил "дети Азии" (2)
Аэровафельное изделие за двенадцать миллионов рухнуло в "Сколково" (2)
Под давлением общественности Мосгорсуд сократил срок Льву Пономарёву (2)
Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища (2)
Гранты Путина по кличке "кириешки" могут перепасть теперь и рэперам (6)
Украинский военный флот продолжит плавать через Керченский пролив (7)
Никто из глацкИх чинуш увольняться не собирается: не напилились ещё (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Артдoкфест - мoи персoнальные рекoмендации
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Если завтра война
Максим Калашников Максим Калашников: Сахалин: за Курилы Бессмертным полком!
Дарья Митина Дарья Митина: Пoздравляем!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Выпускайте Пoнoмарёва, не пoзoрьтесь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss