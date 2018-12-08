Шойгу возрождает"сестер милосердия" или полковые бордели?

Из Арбатского военного округа благая весть. В армии будет возрожден «институт сестер милосердия». Конечно, времена совсем другие - не окопные, а ракетно-ядерные и расходы превеликие. Но игра, видать, стоит свеч.

«Это личная инициатива министра обороны Сергея Шойгу», - объявил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Где будут жить и служить возрожденные сестры, чем конкретно заниматься, и в чем их отличие от привычных военных медсестер, никто не пояснил. Расчет, очевидно, на нашу фантазию.

Первой принялась фантазировать правительственная «Российская газета». Она напечатала редкий исторический снимок: супруга Николая II Александра Федоровна с дочерями в облачении этих самых милосердных сестер.

Все очень мило и трогательно. Немецкая жена «Николая Кровавого» и его дочки ухаживают за солдатами и офицерами, ранеными на полях Первой мировой войны, в которую затащил Россию их муж и отец - самый бездарный правитель и Верховный главнокомандующий.

Газета рассказала, что общины сестер милосердия начали появляться в войну стихийно и не от хорошей жизни. Ухаживать за ранеными в окопах и на поле боя бойцами было просто некому.

За дело взялись дамы благородных кровей, не имевшие никакого медицинского образования. Но имевшие деньги и желание сострадать.

Многозначительный снимок в правительственной газете расценили как намек. Новой российской знати дали понять: берите пример. Чтобы ваши жены и дочери тоже записывались в сестры милосердия. Или жертвуйте на главный армейский храм им.С.К.Шойгу.

А дочки есть у президента Путина, главы МИДа Лаврова, пресс-секретаря Пескова…

И разве плохо смотрелись бы в белых сестринских косынках передниках Ксюша Собчак и Наталья Поклонская? Какая войсковая часть отказалась бы принять их на практику?

Вообще западные СМИ любят потешаться над «сексизмом» нашего покорителя Сирии.

Каждый год они иронизируют над тем, как он выводит на парад 9 мая на Красной площади колонну «военнослужащих девушек» в мини-юбках. Без оружия, но с оголенными коленками.

«Устав предписывает коленки закрывать, но такова, видать, воля Верховного главнокомандующего Путина», - язвят журналюги. И выносят свой приговор: «Гарем».

Год назад Сергей Кужугетович зачислил на должность личного пресс-секретаря неуловимую пышнотелую журналистку их Владивостока Россияну Марковскую. Хотя у него есть целый департамент по СМИ во главе с неукротимым истребителем игиловских боевиков И.Конашенковым.

А еще фельдмаршал объявил о создании в Санкт-Петербурге собственного «пансиона воспитанниц Минобороны». По примеру дореволюционного Института благородных девиц. Для дочерей, стало быть, военной знати. Ну, вы помните… «Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…».

И вот «возрождение» в армии «института сестер милосердия», которых никогда в ней не было. Чем эти «сестры» будут лучше военных медсестер с профессиональной подготовкой, которым не худо бы поднять зарплату, созерцатель женских коленок не пояснил.

И вообще как готовить медсестер в... церкви? Кто будет их готовить? Похотливые батюшки, что ли? Даже укол поставить - и то нужна процедурная.

В соцсетях высказывались догадки, для чего очередная дамская инновация знатного тувинца. Похоже, это будут своего рода «эскорт-девицы» для встреч обслуживания церковного начальства и генералитета. Еще один «гарем». Ради него стоило соединить церковь с государством хотя бы в масштабах Арбатского округа.

Примерчик такого сервиса нам показали в середине июля, когда в Екатеринбург поплакаться «о невинно убиенной царской семье» прилетел патриарх Кирилл. Он, как известно, лучший друг министра, к которому запросто ходит на коллегии.

У трапа его встречали три особы с пирогом, ряженые как раз под военных медсестер времен Первой мировой войны.

Судя по физиономии, живущий в грехе глава РПЦ был очень доволен встречей…