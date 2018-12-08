Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москвичи разбогатели на 8 процентов

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин бюджет доходы
Москвичи разбогатели на 8 процентов

Москва преодолела последствия экономического кризиса почти по всем показателям. Выросли инвестиции в основной капитал, объем ввода недвижимости, реальные доходы жителей столицы. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым. По словам мэра, положительная динамика наблюдалась и в предыдущие годы, но не была совсем стабильной. Отмечается и устойчивый рост практически по всем параметрам. Деловая активность вышла на докризисный уровень. 

"Рост заработной платы - в реальном выражении около 8% - это самый серьёзный рост за последние годы", - заявил Сергей Собянин. 

За 9 месяцев 2018 года зарплата врачей в Москве выросла больше, чем на треть. Меньше 70 тысяч в месяц получает всего полпроцента столичных медиков. А средняя зарплата учителей за тот же период достигла 105 тысяч.

***

То-то я смотрю, кругом скидки и распродажи, хоть и не сезон, а наоборот, дело перед Новым годом. А все равно в магазинах народу нет, меньше 70% скидка вообще никого не интересует.

Наверно, народ свою повышенную зарплату на пропой откладывает, не иначе.

Но все же 8 процентов роста зарплаты - это перебор, это ж народ прикинет, где его 8 процентов, да и скажет... А что скажет? У Собянина статистика, а у рядового москвича просто пустой карман. Карман не предъявишь. А у Собянина зарплата, может, и выросла, кто ж его знает?..

В общем, живем шикарно. А денег что-то все равно нет...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Крамольник написал 08.12.2018 02:18
Подумаешь, денег нет! Зато вранья вокруг - завались. Вот и нужно это вранье использовать вместо денег.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Cуд выяснил, что работодатель может удерживать работника на рабочем месте столько, сколько ему в голову взбредет
Cуд выяснил, что работодатель может удерживать раб...
07.12.2018
Кавказская "бомба" на простом примере
Кавказская "бомба" на простом примере
07.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москвичи разбогатели на 8 процентов (1)
Шойгу возрождает"сестер милосердия" или полковые бордели? (1)
Счастье зашкалило! (2)
Детям СССР не дают митинговать против передачи Малых Курил "дети Азии" (2)
Аэровафельное изделие за двенадцать миллионов рухнуло в "Сколково" (2)
Под давлением общественности Мосгорсуд сократил срок Льву Пономарёву (2)
Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища (2)
Гранты Путина по кличке "кириешки" могут перепасть теперь и рэперам (6)
Украинский военный флот продолжит плавать через Керченский пролив (7)
Никто из глацкИх чинуш увольняться не собирается: не напилились ещё (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Артдoкфест - мoи персoнальные рекoмендации
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Если завтра война
Максим Калашников Максим Калашников: Сахалин: за Курилы Бессмертным полком!
Дарья Митина Дарья Митина: Пoздравляем!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Выпускайте Пoнoмарёва, не пoзoрьтесь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss