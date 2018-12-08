Москвичи разбогатели на 8 процентов

Москва преодолела последствия экономического кризиса почти по всем показателям. Выросли инвестиции в основной капитал, объем ввода недвижимости, реальные доходы жителей столицы. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым. По словам мэра, положительная динамика наблюдалась и в предыдущие годы, но не была совсем стабильной. Отмечается и устойчивый рост практически по всем параметрам. Деловая активность вышла на докризисный уровень.

"Рост заработной платы - в реальном выражении около 8% - это самый серьёзный рост за последние годы", - заявил Сергей Собянин.

За 9 месяцев 2018 года зарплата врачей в Москве выросла больше, чем на треть. Меньше 70 тысяч в месяц получает всего полпроцента столичных медиков. А средняя зарплата учителей за тот же период достигла 105 тысяч.

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То-то я смотрю, кругом скидки и распродажи, хоть и не сезон, а наоборот, дело перед Новым годом. А все равно в магазинах народу нет, меньше 70% скидка вообще никого не интересует.

Наверно, народ свою повышенную зарплату на пропой откладывает, не иначе.

Но все же 8 процентов роста зарплаты - это перебор, это ж народ прикинет, где его 8 процентов, да и скажет... А что скажет? У Собянина статистика, а у рядового москвича просто пустой карман. Карман не предъявишь. А у Собянина зарплата, может, и выросла, кто ж его знает?..

В общем, живем шикарно. А денег что-то все равно нет...

А.Б.