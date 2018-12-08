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Московский листок

Китайский луноход отправляется на обратную сторону Луны

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 4

Аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" запущен в Китае. В случае успеха миссии КНР станет первой в мире страной, которой удастся выполнить такую задачу.

Новый луноход внешне похож на своего предшественника, однако, по словам разработчиков, новинка является самым легким аппаратом подобного класса. Кроме того, модель усовершенствовали, так как на обратной стороне Луны значительно более сложный рельеф.

***

Безусловно, лунная миссия КНР - это догоняющее развитие, но темпы впечатляют. Тем более, что на темной стороне Луны луноходов раньше не было.

На фоне того, что великие космические державы в обозримом будущем будут не в состоянии повторить лунную миссию США сорокалетней давности (вплоть до сомнений в реальности этой миссии), Китай быстро продвигается к высадке человека на лунную поверхность. И после ее удачного исполнения, уже КНР будет претендовать на роль космической державы номер один. 

Что до РФ, то какой уж там приоритет... Российская промышленность не может скопировать собственную ракету "Воевода", разработанную еще Янгелем. Естественно, и собственный луноход не может, и миссию по доставке лунного грунта тоже. Пожалуй, только доставку на Луну вымпела еще в состоянии осуществить, и то не с первого раза.

И ждать каких-то прорывов в космосе при нынешнем руководстве соответствующей структурой - несерьезно. Думаю, наша космическая программа окажется в едином строю с истребителем пятого поколения, танком "Армата" и ракетой "Булава".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Нужно вот "Э Т О"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 08.12.2018 11:33
,,,ЗдРаВсТвУЙтЕ,,,
Имидж России СТРАДАЕТ?
Да не-вопрос-можно-исправить...
Для ЭТОГО лишь НУЖНО...
[у-ха-ха-ха-ха-ха...]
---> гундяева-И-рогозина...
ПОСРЕДСТВОМ...БАТУТА...
Уже Завтра - в Космос ОТПРАВИТЬ!
` ` ` ` `
И на "ТО"...КАК-они-БУДУТ...
Там на Луну ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ...
Vova БУДЕТ видеть в БИНОКЛЬ и...
Довольно уЛЫБАться...
[i не НАДО,п-жа-лста-УХмыляться...]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-12-18.
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(без названия)
это фейк! написал 08.12.2018 11:30
на луну полететь невозможно
это доказал вяликий русский ученый мухин!
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(без названия)
стоик1369 написал 08.12.2018 11:18
Надо попросить Бога о скорейшей смерти сортирного Карлика?
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(без названия)
путенский мировой судья написал 08.12.2018 11:18
У нас интересней, благодаря путенским указам и путенскому повышению НДС, цены в Магнитах выросли тупо на 20-60%. Браво.
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