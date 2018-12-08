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Московский листок

Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 1

Максим Калашников об обострении обстановки вокруг Курильских островов и переговоров с Японией. Почему власть запретила митинг протеста в Южно-Сахалинске 15 декабря? На проводе из Сахалина – член Русского географического общества, депутат 4-х созывов Сахалинской облдумы Сергей Пономарев и заявитель митинга, Станислав Кузнецов.

Протесты все равно состоятся!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никодио написал 08.12.2018 11:22
Прекращайте гнать дуру!
Эти острова были незаконно отобраны советским, военным десантом с убийством многих японцев.
Острова должны вернуть взад!
Соблюдайте нормы человечности, что было не ваше - верните!
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