Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком! Максим Калашников об обострении обстановки вокруг Курильских островов и переговоров с Японией. Почему власть запретила митинг протеста в Южно-Сахалинске 15 декабря? На проводе из Сахалина – член Русского географического общества, депутат 4-х созывов Сахалинской облдумы Сергей Пономарев и заявитель митинга, Станислав Кузнецов. Протесты все равно состоятся!



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