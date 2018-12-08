Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!

Максим Калашников об обострении обстановки вокруг Курильских островов и переговоров с Японией. Почему власть запретила митинг протеста в Южно-Сахалинске 15 декабря? На проводе из Сахалина – член Русского географического общества, депутат 4-х созывов Сахалинской облдумы Сергей Пономарев и заявитель митинга, Станислав Кузнецов.
Протесты все равно состоятся!
3авидонов Никодио написал 08.12.2018 11:22
Эти острова были незаконно отобраны советским, военным десантом с убийством многих японцев.
Острова должны вернуть взад!
Соблюдайте нормы человечности, что было не ваше - верните!