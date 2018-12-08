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Московский листок

В России на 20 процентов упала потребность в гастарбайтерах

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России на 20 процентов упала потребность в гастарбайтерах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%. Соответствующий документ размещен на сайте правительства. 

«Определена потребность в привлечении иностранных работников в 2019 году — 144 583 человека, что составляет 81% от потребности, определенной на 2018 год», — уточняется в постановлении.

***

Странная новость, однако.

Во-первых, иностранных рабочих в РФ далеко не 144 тысячи - только узбеков ежегодно прибывает в Россию 2,5-3 миллиона, и ясно, что это не туристы, желающие проехать по Золотому кольцу. Миллионами исчисляется заемная рабочая сила из Таджикистана, Украины, Армении, Азербайджана... В общем, классический пример "лукавой цифры" - миллионы бывших соотечественников по СССР едут в Россию без виз и, соответственно, разрешений на работу. И что на этом фоне 20-25 тысяч сокращенных правительством разрешений? Возможно, это имеет значение для китайцев, но на основную массу гастарбайтеров никак не влияет.

Во вторых, это решение отражает падение потребности отечественной экономики в рабочих руках - то есть признание падения производства. В стране очень плохо с воспроизводством рабочей силы, без притока внешних работников уже никак. И проблема перехода из непроизводственных сфер в материальное производство так не решается - без ГУЛАГа профессор лингвистики или финансовый аналитик лопату в руки не возьмет... Стало быть, утром мы обречены видеть лицо улыбающегося дворника-узбека, в маршрутке водителя-таджика, дорожного рабочего армянина и продавца шаурмы из Азербайджана. Сокращение же числа этих лиц - это следствие вовсе не национальной политики, а элементарной возможности оплачивать их труд. А там на выбор - или до работы пешком, или снега по колена во дворе, либо без закусочной в обеденный перерыв.

В третьих, если в стране произошло падение на 20 процентов в заемной рабочей силе, то где антикризисные меры правительства? Не считать же фиктивное сокращение разрешений на работу защитой национального рынка труда?

Анатолий Баранов



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