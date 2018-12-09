Врагам надо платить больше?

Власть в отличие от основной части населения Советского Союза отказалась от завоеваний наших отцов и дедов, который потерял 27 миллионов человек, сохранив Союз. Раньше за короткое время сделали из лапотной страны великое государство с развитой экономикой и самой лучшей в мире системой образования и социальной поддержкой трудового народа. Это не понравилось современным коммунистическим руководителям и они предали Родину и народ, молча приняли не известно какой строй. Главный предатель живёт у наших врагов и власть ему платим пенсию порядка 800 тысяч рублей в месяц. Прошло 29 лет и до сих пор мало кто знает в какой стране мы живём и какой строй в Российской Федерации. Такая неопределённость позволила бывшим союзным республикам бежать сломя головы от России. Откачнулись от России и дальние партнёры, которые так же как и в Союзе строили социалистическое государство. Откачнулся от России главный союзник Китай. Коммунисты Китая никогда не будут дружить с воровской властью неизвестно какого строя государства. Сейчас Китай и США решают торговые отношения и возможно Россия останется в не поля их зрения. В торговых делах Россия не может для Китая заменить США. Может наши руководители и не злоупотребляют своим положением, но они почти официально разрешили своим друзьям грабить страну. Сегодня об этом знает весь мир и даже США, введя санкции замораживает миллиарды некоторых олигархов, считая эти суммы воровскими.

Как же наша власть попыталась вернуть бывших друзей в свои объятия? Списала миллиардные долги и при этом разорив экономику своей страны. В один год 50 % населения превратилось в рабов. Резко подскочила преступность, что увеличило смертность не только обнищавшего народа, но и появившихся буржуа. Сейчас Россия теряет население при этом сокращается приток эмигрантов. С ликвидации Союза началась малая гражданская война за жирные куски, созданные народом Советского Союза. Думаю, что власть осознала грубейшие ошибки, но вида не подаёт, потому что Россия ещё имеет много ресурсов, которых чиновники и олигархи грабят не оглядываясь на законы. Даже Набиуллина недавно заявила, что отток капитала из страны увеличивается. Ни президент, ни премьер на это не обратили внимание. Они же знают кто и сколько выводит за рубеж, может там есть и их доля.

Как обычно сегодня смотрю передачу Норкина, которая уже осточертела как и остальные с Соловьёвым, Поповым, Шейниным. Ведущие говорят, что если вам не нравится передача то не смотрите есть сотни других. Это правда, но я, например, смотрю только по тому, что мне интересно до какого маразма может дойти обсуждение вопроса. И иногда узнаю то, что раньше даже не предполагал. Оказывается приглашённые из Украины политики, эксперты и даже депутаты за то, что обливают грязью президента, думу и вообще политику власти, называют Россию агрессором получают от России зарплату. Оплачивается и "подтанцовка", сидящая в зале студии. Сколько денег выбрасывает власть неизвестно куда. Умные ведущие скажут, что это деньги телерадиокомпаний. Возможно, однако они на берёзах не растут. Один даже выразился так: "У вас не хватит денег, чтобы расплатиться со мной если я буду переводить греческую статью". Мне казалось, хотя слово казалось никогда не употреблял ранее, что украинцев обливающих грязью Россию оплачивает Порошенко. Мало того один эксперт живёт в России несколько лет и даже прикупил квартиру и хочет, а может уже получил российское гражданство. С Донбасса приезжают русские люди и не могут получить годами российское гражданство. А вот нашим врагам всегда пожалуйста. Наши эксперты, политики не хуже украинцев знают положение дел на Украине. Зачем нужна эта мразь. Так обливать страну и при этом жить здесь. То что правительство заслуживает такой характеристики лично я не возражаю, но народ России трогать не надо. Интересно узнать сумму которую получает, например, Слава Ковтун?

Читатель, не знаю как вам, а я уверен, что в России за 29 лет, не зная при каком строе мы живём, не осталось порядочных людей в Кремле, правительстве и среди постоянно мелькающих на экранах журналистов. Слава Ковтун и его бригада поносит последними словами и самих ведущих, и от этого у них рты до ушей и только. Дурдом настоящий изо дня в день.

В России перевернулись мозги не только у тех чиновников упомянутых контор, но и у видных политологов. Например, С.Кургинян говорит, что Медведев подставил президента с пенсионной реформой. Что следует из этой фразы? Либо Кургинян рехнулся, либо Путин. Про Кургиняна утверждать не могу, а Путин точно нет. Президент мотается чуть ли не по всей планете, встречается с руководителями государств, общественными деятелями, говорит правильные вещи, но только ничего не делает для внедрения того о чём говорит. Значит его голова работает нормально. Не мог президент не знать о предлагаемой реформе и более того думаю, что это он предложил премьеру провести её в жизнь. Сознательно увеличили продолжительность работы для женщин на 8 лет, чтобы потом немного уменьшить и тем самым скостить напряжение народа. И никто Путина не подставляет, наоборот он может подставить премьера если народ выйдет на улицы, как во Франции только без уничтожения материальных ценностей. Мирно до отставки премьера на первых порах, с предложением своего кандидата, как в Армении.

О словоблудии Медведева шестого декабря хотел написать отдельную статью. Послушав сплошную бестолковщину зацепится не за что. Никакого отчёта не было, была просто болтовня не зная о чём. Мне сразу вспоминаются отчёты правительства и Генерального секретаря Советского Союза. Н.Рыжков называл заводы, предприятия, которые построены за отчётный период. Километры построенных дорог с твёрдым покрытием, железных дорого, сколько пройдено метров тоннелей для прокладки железных дорог, метрополитена. Сколько тонн собрано урожая пшеницы твёрдых сортов, обычных, тонн мяса, молока, свеклы, картофеля и так далее. Сколько построено бесплатного жилья, школ, поликлиник, больниц, домов культуры. Даже считали сколько куры снесли яиц. А чиновников на Союз было около 750 тысяч. Сейчас около 2 - х миллионов и что они сделали никто не знает, даже сам премьер. Что - то нынче никто не говорит о сборе зерновых. Однако Медведев говорит, что наше сельское хозяйство кормит страну и может всю планету. "Экономика сейчас сильная после рухнувшей Союза".А зерно - то нынешнее годно только на корм скоту. Твёрдых сортов пшеницы сейчас совсем не производим и семена закупаем за бугром. Есть предположение, что они модифицированы. Роспотребнадзор пишет, что 63 % смертей в России от плохого питания. Может премьер говорил про свой карман? До чего дожили иностранные продукты пакуют в наши пакеты и на витрину. Что вообще может знать Медведев если не назвал ни одного предприятия, построенного при его непосредственным руководстве. Он вообще не понимает для чего в стране существует должность главы правительства.

Задали вопрос об оружии в школах. И вот что он ответил. "Моя позиция главное в воспитании ребёнка. Всё начинается с воспитании. Что он делает в компьютере, отношение в семье. Школа тоже должна заниматься воспитанием. Следить за этой ПОЛЯНОЙ необходимо". Изволил показать себя в реальной жизни. Значит воспитание детей это поляна. Вот это и есть бандитски - воровской капитализм. Мочить в сортире, деревянный бушлат, поляна и так далее. Истинное лицо наших руководителей. Говорил, что найдено 8 триллионов на выполнение указа президента, а всего будет израсходовано 23 триллиона. Назвал сумму, которая выделена на науку, но не сказал как эти средства будут расходоваться. Первый проект - это воровство. Например, в думе под замком рассматривают дело депутата В.Белоусова, который якобы замешан в коррупции. Речь идёт о даче взятки бывшему губернатору Челябинской области М.Юревичу в размере 3,4 миллиардов рублей. Деньги из конторы, которую контролировал Белоусов. До чего дожили уже миллионы не берут им подавай миллиарды. И куда же нас ведут? И ведь он не один. Такова политика власти и поэтому я предполагаю, что так ведут себя все без исключения и не только губернаторы. Далеко ходить не надо. Просто посмотреть в каких хоромах живут сами и их родственники и даже девочки понравившиеся самцам. Они могут купить любую, за деньги сегодня продаётся всё даже секреты нового оружия.

Из всех выступлений Медведева в думе, в правительстве, на встрече с журналистами главными фразами были и остаются - "мы должны, мы сделаем, готовятся планы". И на этом их деятельность заканчивается. Всё остаётся так, как есть. Медведев кроме грабежа народа ничего сделать не может. Он говорит, что развитие экономики страны зависит от налогов. Вот дерут с нас три шкуры, а мы спрятались в своих конурах и боимся выйти на Красную площадь или поддержать зарождающуюся партию "Объединённая коммунистическая партия". Это не партия предателей, которая ликвидировала Союз ради долларов. Эта партия восстановления плановой экономики, полного народовластия и социальной защиты народа. Давайте поможем, чтобы наши дети и внуки жили в стране, которую снова будут уважать а США бояться.