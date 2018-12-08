Дарья Митина: Аверину вчера дали 3 гoда кoлoнии за пoдбрoшенный пистoлет

Защита сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина, признанного виновным в попытке контрабанды оружия через границу в Ростовской области, намерена обжаловать приговор, охарактеризовав само дело как "политический заказ". Соратники Аверина по партии назвали дело "политической провокацией".

По версии силовиков, Аверин 7 апреля на пункте пропуска "Матвеев Курган" скрыл от пограничников пистолет и патроны, приобретенные на Украине, и пытался провезти их в Россию. Аверин заявил, что стал жертвой провокации.

Одного из лидеров "Другой России" Александра Аверина нет в ростовском изоляторе ФСБ

Александр имел непосредственное отношение к добровольческому движению, пришедшему на помощь Новороссии. Сам воевал под Луганском в 2014 году.

Суд признал Аверина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226 УК РФ (Покушение на контрабанду оружия). Вместе с этим суд оправдал Аверина по статье 222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) за отсутствием состава преступления и оставил за ним право на реабилитацию.

Соратники Аверина заявили о провокации: "Мы не согласны с приговором, он будет обжалован. Считаем, что пистолет был подброшен, и ошибки в экспертизах это доказывают", - сказал пресс-секретарь отделения партии в Ростовской области Сергей Череповский, слова которого приводит РИА "Новости".

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"Cаше Аверину вчера дали 3 гoда кoлoнии за пoдбрoшенный пистoлет, - пишет Дарья Митина. - Видимo, кoе-ктo решил взяться за НБП всерьёз. Тoлькo вoт Аверин не Пoнoмарёв - за негo Гoсдеп тoчнo не заступится. Не тoт случай. Ну чтo, тoварищ Прилепин, зам. пoлитчасти и зам. пo лит. части, oсoба приближённая к Императoру и прoчая и прoчая, - ваш выхoд. Сделайте чтo-нибудь для тoварища пo партии".