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Московский листок

Англичанка продолжает гадить в "кошельки" Национального Лидера

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия санкции олигархат
Англичанка продолжает гадить в "кошельки" Национального Лидера

Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон считает близкими к Кремлю. Об этом пишет The Daily Telegraph. 

В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. 

По данным издания, перечень имен был представлен премьер-министру Терезе Мэй, и она его одобрила. Теперь Великобритания собирается передать документ спецслужбам стран-союзников. 

Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери. 

Скрипалей отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Москву. Россия все обвинения отвергает. После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике.

Отметим, что как бы отвечая на санкции, на попытки проклятой гадящей англичанки посягнуть на состояние столь нужного Путину олигарха, как Усманов - президент РФ наградил свой "кошелёк" очередным орденом за заслуги перед олигархическим отечеством. 

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся деятелям культуры, науки, предпринимательства, спорта и космической отрасли. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди награжденных - основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов и его жена Ирина Винер-Усманова, главный тренер российской сборной по художественной гимнастике.

Алишеру Усманову президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за огромный вклад в развитие российской экономики, культуры и спорта, пишут «Известия». Ирина Винер-Усманова получила аналогичный орден II степени. 

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