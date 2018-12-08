"Жёлтые жилеты" не останавливаются, полицейский профсоюз примкнул к революционным массам

Власти Франции ожидают новых беспорядков в Париже, которые готовят «Желтые жилеты». Местные жители организовали акции протестов после повышения цен на бензин и перекрыли дорожное движение. Власти Франции ожидают новых беспорядков в Париже, которые готовят «Желтые жилеты». Местные жители организовали акции протестов после повышения цен на бензин и перекрыли дорожное движение.

Улицы Парижа патрулируют более 89 тысяч сотрудников полиции, сообщил «Царьград». В столице Франции в выходные закроют местные туристические достопримечательности, среди которых Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелева башня и Лувр. Также перенесут многие спортивные соревнования. В районе площади Этуаль, где стоит Триумфальная арка, правоохранители в целях безопасности досматривают прохожих.

Политический комментатор Эрик Земмур считает, что акции протеста сосредоточены на Эммануэле Макроне, поэтому его срок правления на посту президента Франции «можно считать оконченным». Он добавил, что власти страны в сложившейся ситуации хотят найти крайнего и попытаются свалить всю вину на премьер-министра Эдуара Филиппа.

Отметим, что протесты, изначально вызванные тем же, что имеется и в Путинской России - повышением цен на бензин, - стремительно политизируются.

Профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы, то есть с сегодняшнего дня, когда решительные баррикадные бои могут привести к свержению Макрона.

Соответствующее заявление было размещено на странице профсоюза в Facebook.

"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними, - говорится в обращении Vigi. - Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря". "Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом.

Данный призыв, согласно опубликованному тексту, касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой. "Службы национальной полиции функционируют с большими трудностями, если функционируют вообще без вспомогательных услуг", - поясняет Vigi.

Студенческая красная молодёжь тоже не отстаёт от профсоюзов и вливается в революционное движение, которое на экономических требованиях явно останавливаться не будет.

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