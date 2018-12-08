Силуанов заверил буржуев: для них налоги не повысятся, разве что для "теневиков"...

Власти не намерены в течение ближайших 6 лет повышать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом сегодня на съезде партии "Единая Россия" заявил первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что налоговая нагрузка однозначно повышаться не будет, но внутри налоговой системы будет определенная настройка. "Мы видим, что необходимо стимулировать через налоги те решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шестилетнего периода такие стимулирующие решения будут", - цитирует Силуанова агентство ТАСС.

По словам первого вице-премьера, правительство будет предоставлять налоговые преференции, но, в то же время, и строже требовать от бизнеса исполнения налогового законодательства. В частности, выплаты налогов. "Те предприятия, которые сегодня в тени и не платят налоги, должны начать это делать", - подчеркнул Антон Силуанов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Весьма прозрачная налоговая политика и классовая позиция: налоги уже повысились, просто называются не налогами, а иначе - для трудового народа, для беднейшего большинства. Для того самого, которое зарабатывает часто меньше 15 тысяч - а это и пресловутые самозанятые. Вот для них, с трудом сводящих концы с концами, - налог специальный и придумал тайный мультимиллиардер Путин. Буржуям же, прибыль которых исчисляется миллионами - всё те же 13 процентов! Справедливо? Ещё как - по меркам миллионеров, вроде Силуанова. Почему три шкуры дерут именно с бедных - не только этим налогом на самозанятость, но и растущими тарифами на ЖКУ? Да потому что правящий класс искренне уверен и каждой реформой утверждает именно эту позицию, что "развивает" общество и двигателем прогресса является вот эта самая буржуазия, для которой созданы все условия - но она почему-то предпочитает получать второе и третье гражданство, преимущественно английское, а англичанка-то гадит... Выходит прямо-таки абсурдная картина: все эти министры-капиталисты и силовигархи, -англичане, финны, швейцарцы, и прочие "патриоты России" (ну, Песков же ясно выразился о Брилёве), - проводят в РФ оккупационную (учитывая отток капитала тех самых буржуев, которых лелеят 13-поцентным налогом- итог именно таков), зверскую налоговую политику, и это уже после того, как у народа украдены и нефть, и газ, а вот теперь ещё и пенсии фактически украдены... Делайте ваши выводы, товарищи налоговые агенты - отдавать вам последнее ЭТОМУ государству, в котором у каждого второго "государственника" два или три гражданства? В Париже вот решили не отдавать - и побеждают! И правительство отступает, а Макрон влачит свой жалкий рейтинг уже куда-нибудь подальше от Елисейских полей. То же ждёт и Путина - если граждане РФ, наконец, поймут классовый смысл налоговой политики, которой столь честно похвастался перед антинародным "ЕдРом" Силуанов.

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