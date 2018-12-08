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Московский листок

Мошенник и шантажист Федотов вышел из тюрьмы досрочно, как воровка Васильева

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 0

фемида классоваяненависть
Мошенник и шантажист Федотов вышел из тюрьмы досрочно, как воровка Васильева

Из тюрьмы досрочно вышел муж героини журнала Tatler Киры Федотовой Сергей Федотов, сообщает ТК "Футляр от виолончели", создавший в России параллельную систему налогообложения. Федотов, Никита Михалков и Андрей Кричевский, тесно связанный с Борисом Березовским, контролировали Российское авторское общество (РАО). Кричевский фигурировал в материалах о деятельности «ореховской» ОПГ, рейдерстве и убийствах конкурентов. 

Трое компаньонов собирали процент от стоимости любой флэшки, болванки, компьютерной техники и других носителей информации, продавшихся в России. Государство заставило платить Федотову, Кричевскому и Михалкову владельцев ресторанов, парикмахерских, бутиков и всех мест, где люди могли слушать музыку.

На доходы от авторского налога Сергей Федотов купил замок в Шотландии, дворец на Николиной горе, несколько домов на южном побережье Англии, квартиру в Лондоне, недвижимость в центре Москвы, Maybach, BMW 750 LI и раритетный Bentley. Часть активов записал на Киру Федотову, к которой ушел от другой девушки Tatler. 

Когда Сергей Федотов поссорился с Андреем Кричевским, то стал опасаться за свою жизнь. Усилил охрану, начал много пить, употреблять наркотики и поссорился с женой. Крах брака означал потерю активов, поэтому муж стал вымогать у звезды Tatler имущество в Европе, которое на нее фиктивно оформил. Супругу шантажировал здоровьем общего ребенка-инвалида. Кира Федотова написала заявление в полицию, где сообщила об угрозе убийства. Спустя короткое время Сергей Федотов был арестован по делу о мошенничестве.

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