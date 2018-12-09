Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС

ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ: АМЕРИКАНСКАЯ БОМБА

Никак не могу забыть призывов Владимира Путина о том, что нужны планы жизни в условиях санкций и блокады. Особенно в преддверии нового витка тяжелого мирового кризиса. В прошлый раз мы обрисовали возможный ход той Второй Великой Депрессии, что может начаться в 2019 году. Да-да, той самой депрессии, что может вылиться в смертельное для Кремля, многолетнее падение цен на энергоносители. Причем разразиться она может и без начала торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Вполне может хватить и того, если грохнет кризис на фондовом рынке Америки…

ЭТИ ОПАСНЫЕ ЕДИНОРОГИ И ЗОМБИ…

Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки Федерального резерва США, и здесь Кремль полностью бессилен что-либо сделать. В Америке давно назревает новый фондовый крах с последующим спадом. Даже без всякой торговой войны с Пекином. Слишком раздулись очередные пузыри на заокеанском финансовом рынке. И если такое произойдет, мало никому не покажется – спад охватит весь мир. Не буду рисовать образы обгоревших небоскребов Манхэттена или рухнувшую статую Свободы, но наложение новой волны кризиса на явную политическую нестабильность в Америке, на раскол общества и войну его Трамповой части против собственной «элиты» - штука крайне серьезная. Такого фактора и в помине не имелось во время предыдущей волны 2008-2010 годов. Потому потрясения нас ждут куда более мощные, с падением цен на нефть (а это – смертельно опасно для РФ).

Впрочем, давайте снова по порядку. Когда в 2008 году Америку (а следом – и весь мир) сотряс кризис, в одну ночь в октябре 2008-го в банки США государство влило по плану Полсона 800 миллиардов долларов. Потом Федеральная резервная система принялась печатать доллары (занялась эмиссией, «количественным смягчением») и принялась заливать экономику деньгами. Одно время ученая ставка ФРС опустилась до 0,25%. И даже в момент, когда Максим Калашников пишет сии строки (декабрь 2018-го) она держится на крайне низком уровне – 2,25%. Даже ниже, чем во времена Нового курса Рузвельта.

Огромная эмиссионная накачка экономики США породила и огромные, раздутые фондовые пузыри. Словно перед крахом «доткомов» в 2000-2001 годах, вздулись котировки акций Ай-Ти-компаний и социальных сетей. Вообще компаний высокотехнологичного сектора. Ну, а куда еще девать сумасшедшие деньги? Одновременно крайне дешевый кредит породил такие явления, как «компании-единороги» и «компании-зомби». То есть, фирмы, способные жить лишь при низких ссудных процентах. «Единороги» - это убыточные стартапы, в которые год за годом закачиваются астрономические суммы, в расчете на какие-то немыслимые прибыли в грядущем. Например, в изначально мертворожденную компанию по производству электромобилей «Тесла» Элона Маска. А «зомби» - это просто убыточные или едва дышащие компании, которые давным-давно набрали долгов на множество своих годовых прибылей (EBITDA) – и живут лишь за счет все новых и новых дешевых займов. Если же учетная ставка ФРС повысится, если и кредиты, и облигационные займы подорожают, то такие «единороги» и «зомби» станут лопаться массой, играя роль детонаторов-взрывателей Американской Бомбы. Это не считая просадки рынка недвижимости/ипотеки.

Именно эти угрозы сейчас (без всякой торговой войны с китайцами!) сгустились нынче в экономике Соединенных Штатов.

ПОЧЕМУ СУДЬБА МИРА – В РУКАХ ФРС?

Приведу в пример аналитическую статью Константина Пахунова «Плохо скрытая угроза» (http://expert.ru/expert/2018/49/ploho-skryitaya-ugroza/).

«…Период низких ставок породил целый класс фирм, способных существовать только при низких ставках и, соответственно, при дешевом заемном капитале. Решения ФРС выбивают у таких компаний почву из-под ног, а учитывая, что среди них есть гиганты, они, упав, могут увлечь за собой целые отрасли (о шатких позициях гигантов немного ниже).

…В ФРС ожидают, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сохранению стабильности на рынке труда и приближению инфляции к целевому уровню 2%, а имеющиеся риски регулятор оценивает как сбалансированные. Но согласны с этим далеко не все. Глава государства Дональд Трамп и вовсе заявил, что совсем не рад принятому им решению рекомендовать Джерома Пауэлла на должность председателя Федерального резерва, так как последние решения ФРС вредят американской экономике. Понять президента можно. За несколько лет околонулевой ставки все привыкли к дешевым кредитам, которые теперь резко подорожали. Именно это удорожание и таит в себе серьезные риски, и, как ни странно, одним из самых уязвимых вновь оказался сектор недвижимости.

…Как отмечает в своей аналитике американский брокер по операциям с недвижимостью Redfin, более трети всего жилья, которое выставили на продажу в США, в октябре этого года предлагалось с дисконтом к рынку более 1%. За последние восемь лет это рекорд. Годом ранее доля «дисконтных» домов была на 6% меньше. Продажи жилья у Redfin в октябре упали на 5,7% в годовом исчислении. И наиболее сильно спрос падает в дорогих регионах, например в Сиэтле и Сан Диего, на 20 и 16% соответственно. Шок на рынке недвижимости вызван именно повышением ставки. По данным Ассоциации ипотечных банков (MBA) США, ставка по 30-летней ипотеке подскочила до 5,17% впервые с апреля 2010 года. И это уже серьезно сказалось на спросе. Аналитическое агентство CoreLogic указывает, что только за сентябрь продажи на первичном и вторичном рынках американской недвижимости упали на 18% относительно сентября 2017-го…

…Подобное падение было в сентябре 2007-го, перед кризисом, когда лопнул пузырь недвижимости.

…И вот теперь медианная цена дома в США уже заметно выше предкризисной…»

«…Мягкая политика ЕЦБ и ФРС в прошлом привели к тому, что за последние годы в Европе и особенно в США расплодились «компании-зомби». Так принято называть организации, которые убыточны либо имеют слишком низкий доход, чтобы жить без серьезных заимствований. В исследовании Банка международных расчетов (БМР, международная финансовая организация, а также официальный форум центральных банков) говорится, что «прибыль таких компаний не покрывала их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам». Фактически зомби-компании способны кое-как жить только в условиях сверхдешевого кредитования. По оценкам БМР, доля таких компаний в странах ОЭСР достигает 12%. Это очень много…

…По подсчетам аналитиков из американской Xerion Investments, уже к лету 2018 года более трети крупнейших мировых компаний имели высокий уровень заемных средств, то есть у них по меньшей мере пять долларов долга приходилось на каждый доллар в прибыли, а это делает их уязвимыми к любому спаду прибыли или увеличению процентных ставок. И у одной из пяти компаний есть обязательства по обслуживанию долга, которые уже превышают денежный поток.

Активно выкупали акции на заемные средства торговая сеть Sears (отрицательные EBITDA и денежный поток; сейчас идут переговоры с кредиторами), мультибрендовый гипермаркет J. C. Penney (отношение чистого долга к EBITDA — 5,8), Xerox и медиаконгломерат Viacom (у обеих компаний отношение чистого долга к EBITDA — около трех).

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что ФРС «сошла с ума», вполне очевидно, что политика ужесточения будет продолжаться. Обслуживание долгов станет дороже, и, похоже, первый американский «зомби» вот-вот с грохотом рухнет. Некоторые считают, что это будет символическая смерть General Electrics, чья капитализация и так упала до 65,93 млрд долларов, обвалившись с пика 2000 года на 87%. Банкротство старейшего промышленного конгломерата США способно запустить обвал на фондовом рынке (в третьем квартале этого года GE отчиталась об убытках в размере 23 млрд долларов). И это при отрицательных чистых активах, корпоративном долге 114 млрд долларов и отношении чистого долга к EBITDA на уровне 17 — запредельная величина.

Для подобных компаний уже придуман термин «BBB-компании». Они имеют кредитный рейтинг последнего инвестиционного уровня плюс проблемы с долгами, как и GE. Кстати, к ним относят и других представителей реального сектора — например, Ford (158,33 млрд долгов, отношение чистого долга к EBITDA — 9,3).

Но гораздо интереснее, что среди компаний новой экономики тоже есть закредитованные гиганты. Например, любимец публики Netflix: выручка 15 млрд долларов, долг 8,34 млрд, но вот отношение чистого долга к EBITDA больше трех и вдобавок отрицательный операционный денежный поток. Или злополучная Tesla: отношение чистого долга к EBITDA больше 16 (!) плюс убытки….»

Угроза более чем реальна. Воистину, будущее сейчас – в руках главы ФРС. Стоит ему слишком высоко задрать ставку – и…

Если кризис в Соединенных Штатах рванет в 2019-м или позже, то его уже не зальешь эмиссией долларов, как в 2008-2009 годах. Все – лекарство в виде количественного смягчения более не действует! Раздувать госдолг тоже опасно. И тогда мы рискуем получить Великую Депрессию-2, что перекинется на весь мир. То, чего удалось с трудом избежать десятилетием тому назад. Тогда все началось с лопания банка «Братья Леман». Может, с точки зрения какого-нибудь среднестатистического расеянина – скажем, Ратибора Изяславича Цукермана – здесь нет ничего страшного, но мы-то знаем, что это не так. Если в нынешние дни из-за непосильности ипотеки лопнет новый пузырь недвижимости, то рухнет не одна лишь строительная отрасль. За ней и торговля станет падать. Ведь новые дома требуют новой мебели, бытовой техники. То есть, товаров длительного пользования. А внутренняя торговля для Заатлантической республики значит очень многое. Кстати, рядовые американцы по состоянию на финал 2018-го тоже неплохо погрязли в долгах. Как пишет К.Пахунов, «долги американских домохозяйств между тем продолжают стремительно расти. В третьем квартале этого года объем долгов, по оценкам федерального резервного банка Нью-Йорка, составил 13,5 трлн долларов. Если сравнивать с посткризисным минимумом во втором квартале 2013-го, это на 21,2% выше. Правда, в относительном выражении все пока не так плохо — во время прошлого кризиса долги домохозяйств превышали 86% ВВП США, а сейчас находятся на уровне 70%. Но в какой момент долговая нагрузка на потребителей станет непомерной, неизвестно…»

КРИЗИС – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШАНС, НО ЛИШЬ ДЛЯ УМНЫХ..

Вот, друзья мои, та беда, которая была бы совсем не бедой для промышленно и научно развитой Футуроссии, но зато станет роковой для РФ. Как слишком сильно зависимой от нефтегазовых доходов. Так что все зависит теперь от воли правления ФРС США, господа. А никак не от Путина. В 2009 году цены на нефть падали всего лишь на полгода – и то в РФ валовой продукт провалился на 9%, и треть валютных резервов – испарились. А если нефть подешевеет раза в три этак на несколько лет? Ну, страна заводов и фабрик, лабораторий и умных агрохозяйств только вверх бы пошла, скупая по всему миру нужные технологии и людей.

Мы ведь прекрасно изучили начало 1930-х. СССР еще не имел даже дипломатических отношений с Америкой (их установят лишь в 1933-м). Но на стройки Первой пятилетки в Союз ехали тысячи квалифицированных специалистов, инженеров и рабочих, из США. Оно и понятно: дома-то работы не было. Дома пришлось бы выстаивать длиннющие очереди-змеи на бирже труда, толкаться с миской за порцией бесплатного супа от Армии Спасения и ночевать на скамейках, завернувшись в старые газеты. А на строительстве Сталинградского тракторного, например, в 1932-м работали 247 американцев. Им домики построили специально, очень уютные. И платили хорошо. А наши перенимали у американских ребят опыт и навыки работы.

Точно так же американские проектные и промышленные фирмы радовались заказам от красных-русских. Деньги не пахнут. А помирать и разоряться ой как не хотелось! Та же корпорация «Герман Кан Инк» спроектировала Сталинградский тракторный, построила его в Америке – и русские перевезли его в приволжские степи. Правда, теперь некоторые идиоты утверждают, будто нам все американцы строили, и Рокфеллеры все это финансировали, но мы пошлем этих спятивших подальше.

Принцип, надеюсь, вам понятен: в условиях кризиса, когда тысячи компаний в Европе, Америке и Китае окажутся на грани гибели, они схватятся за любой заказ. Начнут обходить любые санкции и запреты. То же самое было и после 1973 года, когда весь Запад оказался разбитым тяжким кризисом. Тогда мы могли купить все, что пожелаем. За советскими заказами буквально гонялись. Правда, те выпадавшие на нашу долю выгоды Москва 70-х реализовала не полностью. Но для нашей темы сие уж неважно…

Что, наш обыватель не понимает того, что жизнь его зависит от явно «передутого» индекса Доу-Джонса? Он не сознает, что ждет его (в нынешней системе) при неизбежном в грядущем падении этого индекса? Максим Калашников, имея опыт работы в журналистике еще с вполне советского 1987 года, мещанина глубоко презирает. Как и большинство отечественной интеллигенции. Еще при Горбачеве меня больше интересовали вопросы о том, как вытащить экономику страны из смертельного кризиса, как роботами насытить обновленные заводы. Всегда думал о будущем. А окружающего обывателя и полоумную интеллигентщину больше волновало «че-там-при-Сталине?» и ехал ли Ленин в пломбированном вагоне. Презирал и буду презирать стукнувшихся в богоискательство и в вечное прошлое недоумков. Беда – в том, что и нынешняя власть страдает тем же самым, выступая как антиэкономическая, антирациональная сила, мающаяся вечной дурью. Мышиной возней. Даже в преддверии глоботрясения власть продолжает не с кризисом страны бороться, а раскатывать по пустопорожним саммитам и жевать бесплодную украино-сирийскую жвачку.

Наша Футуроссия выпадающий в ходе глобального смутокризиса шанс использовала бы на все сто. А вот сможет ли РФ имени Владимира Владимировича? Ответ вам ясен, надеюсь? Новая-то волна мирового кризиса – все ближе…

(Продолжение следует)

Начало:

Надежды на просвет впереди нет

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



