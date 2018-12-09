Абрамович оказался "врагом Британии" - после всего-то...

Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на российских предпринимателей, которые близки к российскому президенту, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, речь идет о шести бизнесменах. В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Утверждается, что это список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила.

«Наша цель состоит в том, чтобы ограничить их маневренность и способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах», — говорит источник The Daily Telegraph в британском правительстве.

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Как не позлорадствовать - ведь сколько денег из России именно в Британию вывез Абрамович - тут и покупка "Челси" с содержанием, тут и роскошная недвижимость в Белгравии... Ну как же, хотелось присоединиться к "цивилизованному миру". А цивилизованный мир поматросил и бросил. Абрамовичу еще повезло с израильским паспортом, а вот Усманову как быть?

Вообще же в чем-то справедливо...

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Но второй вопрос - именно к цивилизованному миру.

Премьер-министр самого свободного-пресвободного (ну, правда, без конституции живут, зато при королеве) открыто указывает спецслужбам своей страны заняться некоторыми "нежелательными ингстранцами", которые сами никаких преступлений не совершили, даже, наоборот, вкладывали деньги в экономику Британии. Это как понимать?

И эти люди говорят нам, чтобы мы в носу не ковырялись?

А.Б.