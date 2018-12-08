В Донецке узнали в одном из украинских "моряков" бердянского СБУ-шника

После задержания украинских моряков в Черном море в ФСБ обратился житель Донецка, который узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске. Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», — уточнил он. По словам Шишова, правоохранительные органы Донецка заинтересовались этой информацией.

Говоря о задержанных моряках, Шишов подчеркнул, что они не являются военнопленными: их обвиняют в совершении уголовного преступления.

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, нарушив границу. Корабли не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Моряки были арестованы, в настоящее время они находятся в Москве.

От редакции: Можно вспомнить аналогичный эпизод и из рассказанной им в книге "Тюремные университеты" истории своего задержания, как координатора Левого Фронта Леонида Развозжаева морально и физически пытали в брянском подвале, а потом он узнал по профилю одного из пытавших его оперативников - прямо на суде, о чём немедленно заявил судье, но тот не предпринял никаких действий.

А в Бердянске, в СБУ сидел и наш товарищ, Сергей Соколов, и умудрялся оттуда (!) рассказывать обо всём происходящем. Техника была такой: он фотографировал рукопись мобильным, пересылал мне, я увеличивал и считывал, набирал оперативно каждую главу его маленькой книги. Что она до сих пор не издана, считаю большим упущением. Однако тут в моде иные авторы и герои - триколорный а ля Брилёв тележурналист Семён Пегов, беглый с Донбасса "ветеран боевых действий" Прилепин...

Д.Ч.

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