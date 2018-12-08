Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Донецке узнали в одном из украинских "моряков" бердянского СБУ-шника

Опубликовано 08.12.2018 в разделе комментариев 0

украина кремляди днр сбу
В Донецке узнали в одном из украинских "моряков" бердянского СБУ-шника

После задержания украинских моряков в Черном море в ФСБ обратился житель Донецка, который узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске. Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру». 

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», — уточнил он. По словам Шишова, правоохранительные органы Донецка заинтересовались этой информацией.

Говоря о задержанных моряках, Шишов подчеркнул, что они не являются военнопленными: их обвиняют в совершении уголовного преступления. 

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, нарушив границу. Корабли не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Моряки были арестованы, в настоящее время они находятся в Москве.

От редакции: Можно вспомнить аналогичный эпизод и из рассказанной им в книге "Тюремные университеты" истории своего задержания, как координатора Левого Фронта Леонида Развозжаева морально и физически пытали в брянском подвале, а потом он узнал по профилю одного из пытавших его оперативников - прямо на суде, о чём немедленно заявил судье, но тот не предпринял никаких действий.

А в Бердянске, в СБУ сидел и наш товарищ, Сергей Соколов, и умудрялся оттуда (!) рассказывать обо всём происходящем. Техника была такой: он фотографировал рукопись мобильным, пересылал мне, я увеличивал и считывал, набирал оперативно каждую главу его маленькой книги. Что она до сих пор не издана, считаю большим упущением. Однако тут в моде иные авторы и герои - триколорный а ля Брилёв тележурналист Семён Пегов, беглый с Донбасса "ветеран боевых действий" Прилепин...

Д.Ч. 

Материалы по теме:

В плену говорят все

В плену говорят все (ч.2)

В плену говорят все (ч.3)

В плену говорят все (ч.4) 

В плену говорят все (ч.5)  

В плену говорят все (ч.6)

В плену говорят все (ч.7)

В плену говорят все (ч.8)

В плену говорят все (ч.9)

В плену говорят все (ч.10)

В плену говорят все (ч.11)

В плену говорят все (ч.12)  

В плену говорят все (ч.13)

В плену говорят все (ч.14)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Китайский луноход отправляется на обратную сторону Луны
Китайский луноход отправляется на обратную сторону...
08.12.2018
Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!
Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!
08.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Донецке узнали в одном из украинских "моряков" бердянского СБУ-шника (0)
Мошенник и шантажист Федотов вышел из тюрьмы досрочно, как воровка Васильева (0)
Силуанов заверил буржуев: для них налоги не повысятся, разве что для "теневиков"... (2)
"Жёлтые жилеты" не останавливаются, полицейский профсоюз примкнул к революционным массам (10)
Англичанка продолжает гадить в "кошельки" Национального Лидера (3)
Дарья Митина: Аверину вчера дали 3 гoда кoлoнии за пoдбрoшенный пистoлет (2)
В России на 20 процентов упала потребность в гастарбайтерах (15)
Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком! (7)
Китайский луноход отправляется на обратную сторону Луны (17)
Москвичи разбогатели на 8 процентов (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (6): АМЕРИКАНСКАЯ БОМБА
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о Прилепине. От М.Калашникова и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё прo Артдoкфест
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Куда делось народное хозяйство?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss