Николай-2 в Мурманске - к столетию английского десанта и начала Гражданской...

Общественная палата (ОП) Мурманской области обратилась в Общественную палату РФ с просьбой не утверждать результаты голосования по присвоению аэропорту Мурманска имени Николая II. Как сообщил в четверг ТАСС председатель региональной ОП Юрий Мананков, за решение направить соответствующее письмо проголосовали все присутствовавшие на последнем пленарном заседании члены палаты.

"Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования", - сказал Мананков.

В письме озвучена просьба не присваивать и другие имена из списка голосования, а оставить существующее название - аэропорт города-героя Мурманска. "Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования", - говорится в письме.

Как пояснил Мананков, результаты голосования нельзя считать выражением мнения жителей области, поскольку участвовать в нем могли любые люди. "Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования", - отметил глава ОП.

От редакции: На самом деле, наши Иваны, не помнящие советского родства - очень далеко зашли в монархизме своём, который, само собой, замешан на антисоветизме и классовой боязни социализма. Никуда его теперь не спрячешь: у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной с 2014-го года красуется конный Николай Второй - за забором, чтобы остатки советского народа не обидели страстотерпца посмертно. В Крыму Путин открыл как раз в год столетия Великого Октября памятник ещё одному царю. Но этого кремлёвским монархистам - мало. Весь этот конкурс "имён России" и был затеян для того, чтобы кое-где подселить Николая Кровавого, которого так не хватало городам-героям, выстоявшим не только в Великую Отечественную, но и в Гражданскую войну, когда всё тот же монархизм и Николай Второй, ещё живой, был знаменем контрреволюции. И вот тут-то господа в Кремле, "проголосовавшие" за подселение к аэропорту именно в Мурманске имени этого "святого" - очень крупно, фатально просчитались.

Потому что год нынешний - год столетия того самого мурманского десанта, с которого и началась Гражданская война.

6 марта 1918 года — высадкой в Мурманске английского десанта с линкора «Глори» началась гражданская война и иностранная военная интервенция на Севере нашей страны. Затем к англичанам присоединились военнослужащие Франции и США. В начальный период интервенты были ослеплены легкостью первых побед и строили далеко идущие планы, вплоть до похода на Москву. Им казалось, что большевики более не способны к сопротивлению. Но просчитались - мобилизация под знамёнами Социалистической революции шла успешно. Кстати, успешно воевал на том направлении за наших, за красных, товарищ Уборевич, оттуда и пошла его боевая слава - правда, потом вот не удержался и принял участие в военно-фашистском заговоре, чтобы другому такому десанту, но уже немецкому открыть СССР...

Поразительно, что зарубежные историки и политики до сих пор оправдывают интервенцию в Советскую Россию ее якобы гуманитарными целями – оказанием помощи русскому народу в его борьбе с большевизмом. На самом деле они планировали объединить все силы внутренней контрреволюции и свергнуть советскую власть, чтобы вновь втянуть Россию в войну с Германией. В связи с этим внешнеполитические и антибольшевистские мотивы определяли все действия союзной интервенции. Очень большой приманкой для интервентов стали и сырьевые богатства этого края.

Представляете, как были бы рады господа интервенты, если бы их встречал (не в аэро, а просто) в порту Мурманска, официально, с хлебом-солью русский народ, который они прибыли освобождать от проклятого большевизма и социализма? Ну, а в качестве подходящей хоругви - были бы портрет Николая Второго (что, конечно, бред - тогда его ненавидели все, включая остатки монархистов вроде Корнилова, но уж допустим "альтернативную историю", коль скоро ею так увлеклись "питерские" в Кремле).

Вот так, товарищи. Выходит, пока нынешнияя Англия чинит "санкции против России" (мы ведь едины с нашим олигархатом!), мы как бы всё ещё стоим с хлебом-солью, с ключами от Мурманска, и встречаем английский десант 1918-го года - и как раз хоругвь с Николашкой у нас такая свеженькая, и свежеоткормленные попы как на подбор, готовые окропить святой водицей каждого, кто прибыл заняться "достойным делом" (убивать большевиков)... Но вот народ, однако, против. Проклятый советский народ, не принимающий путинских прививок монархизма!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП