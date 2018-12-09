Опустят ли Пономарёва проститься с Алексеевой по-дзержински?

В Москве на 92-м году жизни умерла Людмила Алексеева - глава старейшей российской правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил журналист Николай Сванидзе. Информацию подтвердил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

По его словам, Алексеева скончалась вечером в субботу в палате московской городской клинической больницы N15. "Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны", - говорится на сайте СПЧ.

Федотов сообщил "Интерфаксу", что правозащитница находилась в больнице последние несколько недель, "врачи сделали все, чтобы обеспечить ей и хорошие условия лечения, и достойный уход, но, к сожалению, сердце не выдержало". "Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где", - добавил он.

Между тем давний соратник Людмилы Алексеевой, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев отбывает административный арест за призыв в соцсетях поддержать на митинге фигурантов дела "Нового величия" и "Сети". Изначально Тверской суд дал правозащитнику 25 суток ареста, Мосгорсуд оставил арест в силе, но сократил его до 16 суток.

От редакции: Наверное, грешно тут вспоминать товарища Дзержинского... Но вот, всвязи с "казусом Пономарёва" - просто нельзя не вспомнить, как товарищ Дзержинский, умучивший столько свободных умов, цвет всея интеллигенции, и памятник которого с таким искренним восторгом господа правозащитники изгоняли в 1991-м с Лубянки, - смело выпустил на свободу всех анархистов, когда умер Кропоткин, на прощание с учителем он отпустил их под расписку и обещание вернуться. И все вернулись! Такая вот была революционная сознательность с обеих сторон - хотя, среди тех анархов были очень серьёзные контрреволюционеры уже, не скрывавшие своих бомбистских планов по свержению "предателей революции".

Нынче же всё совсем наоборот. Вряд ли на пободный гуманный жест сподобится буржуазное правосудие, а точнее ФСИН - не пустят Пономарёва на похороны, "не положено", "и так скостили". Зато у гроба правозащитницы соберутся все "чекисты" с Лубянки, которая теперь защищает не трудовой народ и не социалистическую собственность его, а интересы силовигархов защищает. Правозащитой занимается Лубянка! И логично склонить головы у гроба антисоветчицы - ведь кто, выходит, прокладывал дорогу силовигархам к нефти, к газу, к власти? Вот эти самые, кого КГБ сажала и высылала! КГБ-ФСБ ставит памятники от большевиков-чекистов умученным царям, высланному КГБ Солженицыну, храмы Новомученников (расстрелянных НКВД) на Сретенке ставит - как бы каясь за грехи тоталитаризма. Казус, повеселее "казуса Пономарёва"... Но в такие уж времена живём.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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