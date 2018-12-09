Полиция незаконно разогнала пикеты против "Единой России"

7 декабря, в Москве возле здания выставочного центра «Крокус Экспо», где проходит съезд партии «Единая Россия», сторонники Левого Фронта провели одиночные пикеты. Они вышли с плакатами «Единая Россия» отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!».

После начала одиночного пикета полицейские, которых возле здания «Крокус Экспо» было очень много, начали незаконно препятствовать его проведению. В итоге, через некоторое время полиция задержала 6 активистов Левого Фронта для «проверки документов».

По окончании «проверки документов» двоих представителей Левого Фронта (Владимир Махов и Ирина Фомушкова) доставили в ОВД «Павшино» Московской области для составления административных протоколов.

На фото видно, что активистка стоит одна, то есть не нарушает правил проведения одиночного пикета, однако, полиция ее задерживает.