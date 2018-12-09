Полиция незаконно разогнала пикеты против "Единой России"

7 декабря, в Москве возле здания выставочного центра «Крокус Экспо», где проходит съезд партии «Единая Россия», сторонники Левого Фронта провели одиночные пикеты. Они вышли с плакатами «Единая Россия» отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!».
После начала одиночного пикета полицейские, которых возле здания «Крокус Экспо» было очень много, начали незаконно препятствовать его проведению. В итоге, через некоторое время полиция задержала 6 активистов Левого Фронта для «проверки документов».
По окончании «проверки документов» двоих представителей Левого Фронта (Владимир Махов и Ирина Фомушкова) доставили в ОВД «Павшино» Московской области для составления административных протоколов.
На фото видно, что активистка стоит одна, то есть не нарушает правил проведения одиночного пикета, однако, полиция ее задерживает.
киргуду написал 09.12.2018 12:12
Чингачгук написал 09.12.2018 12:08
доктор+ написал 09.12.2018 11:44
евреи испохабили понятие "фашизм" написал 09.12.2018 11:43
-Что это? написал 09.12.2018 11:33
Финни написал 09.12.2018 11:13
лелик написал 09.12.2018 11:10