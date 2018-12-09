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Московский листок

Полиция незаконно разогнала пикеты против "Единой России"

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 7

Полиция незаконно разогнала пикеты против "Единой России"

7 декабря, в Москве возле здания выставочного центра «Крокус Экспо», где проходит съезд партии «Единая Россия», сторонники Левого Фронта провели одиночные пикеты. Они вышли с плакатами «Единая Россия» отняла у народа пенсии!», «Единая Россия – партия геноцида!».

После начала одиночного пикета полицейские, которых возле здания «Крокус Экспо» было очень много, начали незаконно препятствовать его проведению. В итоге, через некоторое время полиция задержала 6 активистов Левого Фронта для «проверки документов».

По окончании «проверки документов» двоих представителей Левого Фронта (Владимир Махов и Ирина Фомушкова) доставили в ОВД «Павшино» Московской области для составления административных протоколов.

На фото видно, что активистка стоит одна, то есть не нарушает правил проведения одиночного пикета, однако, полиция ее задерживает.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
киргуду написал 09.12.2018 12:12
в забайкальских школах с родителей собирают деньги для ПРИВОЗА УЧИТЕЛЕЙ С ДРУГИХ ШКОЛ!?!?!......ВЕДРО И МЕНДЕЛЬ И ВОВАН -враги народа!!!!
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(без названия)
Чингачгук написал 09.12.2018 12:08
Какое может быть сравнение с французами,у которых в отличие от феодальной России,есть реальная оппозиция власти,у которых профсоюзы-действуюшие,а не "бутафорские"во главе с директором кукольного театра-Шмаковым?Без платформы,на которой народ может "обьедениться",люди это-одиночки,которые "каждый сам за себя" и максимум,что они могут,так это выходить на такие вот пикеты,исключая крайние обстоятельства,когда взрыв будет уже неконтролируемым,но вот во Франции он вряд ли когда-нибудь произойдет,потому,что там власти понимают когда надо и уступить,а в России этого понять либо не хотят,либо-намеренно ситуацию "обостряют до предела"...
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(без названия)
доктор+ написал 09.12.2018 11:44
Очень мощно выступили! Французы кусают локти от зависти - им, французам, даже не снился такой накал протеста!
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фашизм, это когда дворовый кот обоссал тебе ботинки, или там канализация во дворе засорилась.
евреи испохабили понятие "фашизм" написал 09.12.2018 11:43
Это больше похоже на жидизм.
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Даешь депутинизацию всей страны!
-Что это? написал 09.12.2018 11:33
Срочно!
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(без названия)
Финни написал 09.12.2018 11:13
Обыкновенный фашизм.
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(без названия)
лелик написал 09.12.2018 11:10
Дубинками этих пикетчиков, дубинками!!!
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