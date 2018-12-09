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Московский листок

Неблагодарный трудовой народ обязан поклониться буржуям, заявил Чубайс

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 3

приватизация либералы деиндустриализация индустрия
Неблагодарный трудовой народ обязан поклониться буржуям, заявил Чубайс

Чубайс назвал жителей РФ инфантильными и обвинил в неблагодарности к бизнесменам. С таким заявлением председатель правления «Роснано» выступил в ходе дискуссии «Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания» на Общероссийском гражданском форуме. 

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за всё, что бизнес сделал стране», — цитирует Анатолия Чубайса РИА Новости. 

По его словам, заслуги бизнеса заключаются в том, что он «страну отстроил», восстановил «безнадёжно обрушившиеся» советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет. «Это всё сделали те, кого общество называет олигархами», — добавил глава «Роснано». 

Он посетовал, что другого термина для таких предпринимателей не придумали. По мнению Чубайса, нельзя ожидать, что народ «дозреет» и поблагодарит бизнесменов.

- Низко кланяемся, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и за 35 тысяч заводов, уничтоженных напрочь уже при Путине, с 2005 по 2015-й, и за то, как забивали гвозди в "гроб коммунизма", о чём Чубайс тоже своевременно рассказывал в личном самолёте - вообще, он мне давно напоминает такого спившегося либерал-идеалиста, который убийство социалистической индустрии и межотраслевой кооперации, будет упрямо называть словосочетанием "отстроили страну". И с ним нельзя не согласиться: остатки СССР действительно перестроили под получение прибыли сотни господ, частично из списка "Форбс", которых неблагодарный народ кличет олигархами, протянули газо- и нефтепроводы на Запад и Восток, чего в СССР не было и быть не могло - вот так буржуи и "вернули зарплаты", которые у каждого пятого дорогого россиянина ниже 15 тысяч, в результате чего в стране многомиллионная армия бедных появилась (которой при социализме быть не могло - потому что был гарант, социалистическая собственность). Но в целом мы конечно же благодарны бизнесу российскому: именно он, его наглость и рвачество, открыли нам глаза на такое явление, как классовая борьба. И мы поняли, что пока-то мы, пролетарии, отступаем, а он - вот даже этими словесами-укорами Чубайса, - наступает и наступать будет, пока мы, как в Париже, не покажем ему силу своей сплочённости. А вообще, конечно, спасибо Чубайсу - идеологи нынешнего социального регресса редко выступают с открытым забралом, Путин побаивается открыто хвалить капитализм и приватизацию, а вот Чубайс, под руководством которого зрел такой важный кадр сырьевой империи, как Миллер - всегда готов! Классовая сознательность.

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Всего комментариев к статье: 3
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доиграется рыжая падла
Конструктор написал 09.12.2018 12:30
пора раздавить этого рыжего опарыша пролетарским сапогом...
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(без названия)
киргуду написал 09.12.2018 12:07
бизнесмен бизнесмену рознь....тот чел,который на свои или кредиты в банке открыл производство ,фермерство или магазин и при этом не залазя в карман государев -это бизнесмен!..... а тот который отжал народом построенное в свой карман и при этом еще и умудряется с государева кармана деньги требовать на содержание отжатого и при этом еще и воровать деньги,и драть с народа три шкуры -это ГАД ИЗ ГАДОВ....пример одного из гадов чубайс...нихрена не создав самолично,все за счет народных денег еще и требует к себе уважения,дрищч ....
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(без названия)
warlock написал 09.12.2018 11:55
Чубайс испытывает терпение народа,потому что оно безгранично
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