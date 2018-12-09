Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано без малого две тысячи "жёлтых жилетов"

Число задержанных в субботу в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает ТАСС.

По обновленной информации министра, которую приводит телеканал BFM, по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Как и раньше, самая многочисленная акция прошла в Париже, на улицы была выведена бронетехника, полиция применила против манифестантовслезоточивый газ. Больше всего задержаний полиция произвела в Париже.

Здесь, по уточненным данным, задержано 1150 человек, из которых 619 заключено в тюрьму. В ходе досмотра у многих было найдено оружие, однако адвокаты некоторых из них заявили, что их подзащитные "хотели выразить решительный протест, но не применяли насилие".

Большинство помещенных под стражу подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления". В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.

Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих, пишет Русская служба ВВС. По данным корреспондента Le Monde, в эту субботу на улицы французской столицы вышли в основном мужчины в возрасте 20-40 лет.

Перед новой акцией протеста префекты многих французских регионов запретили продажу и перевозку горючего, пиротехники, химических и легко воспламеняющихся веществ, отмечает RFI. Судя по фото из Парижа, эти меры не слишком помогли - там опять горят автомобили.

По данным французских СМИ, продолжающиеся протесты вызывают большую обеспокоенность французских властей. В Елисейском дворце постоянно идет "мозговой штурм", а президент страны Эмманюэль Макрон, как утверждают его приближенные, "взволнован" как никогда за время своего президентства. Накануне субботней акции власти опасались нападений на правительственные здания.

Напомним, протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты.

В первые дни манифестаций правительство и президент Франции утверждали, что не станут идти на уступки, но после третьей недели протестов заявили о введении полугодового моратория на рост топливного налога. Через несколько дней премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что повышение не будет вводиться весь 2019 год. Позже он признал, что объявленные меры не отвечают всем требованиям протестующих.

Напомним, вчера профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы. Решительные баррикадные бои могут привести к свержению Макрона.

Соответствующее заявление было размещено на странице профсоюза в Facebook.

"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними, - говорится в обращении Vigi. - Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря". "Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом.

Данный призыв, согласно опубликованному тексту, касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой. "Службы национальной полиции функционируют с большими трудностями, если функционируют вообще без вспомогательных услуг", - поясняет Vigi.

Новости по теме:

Третью неделю идут в Париже баррикадные бои "жёлтых жилетов" (видео)

Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища

"Жёлтые жилеты" победили на баррикадах правительство Франции и нефтяной олигархат

"Жёлтые жилеты" не останавливаются, полицейский профсоюз примкнул к революционным массам