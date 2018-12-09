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Московский листок

Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано без малого две тысячи "жёлтых жилетов"

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 8

протест франция нефть париж жёлтыежилеты

Число задержанных в субботу в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает ТАСС. 

По обновленной информации министра, которую приводит телеканал BFM, по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Как и раньше, самая многочисленная акция прошла в Париже, на улицы была выведена бронетехника, полиция применила против манифестантовслезоточивый газ. Больше всего задержаний полиция произвела в Париже. 

Здесь, по уточненным данным, задержано 1150 человек, из которых 619 заключено в тюрьму. В ходе досмотра у многих было найдено оружие, однако адвокаты некоторых из них заявили, что их подзащитные "хотели выразить решительный протест, но не применяли насилие". 

Большинство помещенных под стражу подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления". В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. 

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек. 

Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих, пишет Русская служба ВВС. По данным корреспондента Le Monde, в эту субботу на улицы французской столицы вышли в основном мужчины в возрасте 20-40 лет. 

Перед новой акцией протеста префекты многих французских регионов запретили продажу и перевозку горючего, пиротехники, химических и легко воспламеняющихся веществ, отмечает RFI. Судя по фото из Парижа, эти меры не слишком помогли - там опять горят автомобили. 

По данным французских СМИ, продолжающиеся протесты вызывают большую обеспокоенность французских властей. В Елисейском дворце постоянно идет "мозговой штурм", а президент страны Эмманюэль Макрон, как утверждают его приближенные, "взволнован" как никогда за время своего президентства. Накануне субботней акции власти опасались нападений на правительственные здания. 

Напомним, протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты. 

В первые дни манифестаций правительство и президент Франции утверждали, что не станут идти на уступки, но после третьей недели протестов заявили о введении полугодового моратория на рост топливного налога. Через несколько дней премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что повышение не будет вводиться весь 2019 год. Позже он признал, что объявленные меры не отвечают всем требованиям протестующих.

Напомним, вчера профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы. Решительные баррикадные бои могут привести к свержению Макрона. 

Соответствующее заявление было размещено на странице профсоюза в Facebook. 

"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними, - говорится в обращении Vigi. - Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря". "Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом. 

Данный призыв, согласно опубликованному тексту, касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой. "Службы национальной полиции функционируют с большими трудностями, если функционируют вообще без вспомогательных услуг", - поясняет Vigi. 

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Всего комментариев к статье: 8
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посмотрим на расстановку сил вокруг РФии
безыдейный написал 09.12.2018 13:57
Теперь посмотрим на расстановку сил вокруг РФии. С запада европейская часть РФии уже полностью окружена враждебными режимами. Раньше была только Прибалтика, а Украина и Белоруссия были какими-то неопределенными в отношении РФии. Теперь все четко и приведено в боевую готовность. Прибалтика и Украина резко враждебны РФии, Белоруссия вдруг сбросила маску и стала наращивать белорусский национализм, а диктатор Лукаш, и ранее не стеснявшийся обвинять РФию во вредительстве, стал еще более откровенным. Также он открыто блокируется с Киевом.
С юга у РФии - Грузия и Азербайджан. Комментарии излишни.
Казахстан также подамериканский.
Итак, все готово, а американо-британские военные уже введены на украину. Напомним, что Донбасс - это не западнее Москвы по долготе, это даже восточнее Москвы. То есть плацдарм вторгается в РФию глубоко.
После такого провала в нормальной стране президента давно бы выгнали взашей. Но только не в РФии. Тут как бы все о кей. РФия даже продолжает снабжать и поддерживать окружающих ее врагов, видимо, не считая их таковыми.
Уже начались провокации - входы в территориальные воды РФии.
РФия думала отсидеться?
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будет только хуже, как на украине
безыдейный написал 09.12.2018 13:35
"Так не мешайте народу жить, правители хреновы."
--
Как будто вам не понятно, что в результате американского гос. переворота будет только хуже, как на украине и в других странах, где американцы устроили "революции".
Параллели есть даже в том, что, хотя почти все магазины и кафе в центре Парижа закрыты, для переворотчиков открыты несколько забегаловок. Они могут поесть, попить и дальше продолжать свою рреволюцию. А ведь властям было бы проще простого закрыть эти зебегаловки, чтобы без еды протестанты разбежались. То же было в Киеве - кормление майданщиков было организовано в ресторанах.
Это говорит о том, что власти во Франции - уже ставленники США, и им просто нужно получить возможность изменить режим в стране.
В результате рреволюции в Киеве ни одна из заявлявшихся целей не была достигнута - то была просто болтовня - зато была достигнута цель огромного ужесточения режима и введения военного положения в стране. То же будет и во Франции.
Макрон или кто там у них сейчас в Париже главный - тайный ставленник США.
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Дмитрий Черный с Дарьей Митиной уехали в Париж
в эпицентр написал 09.12.2018 13:16
Революции!
Уррррра!
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Re: Напомним, что в Париже проходит оранжевая революция по киевскому сценарию
Naturalist написал 09.12.2018 13:09
Так не мешайте народу жить, правители хреновы.
Перестройка, гласность, демократия, это разве народ устроил? Что в итоге?
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Напомним, что в Париже проходит оранжевая революция по киевскому сценарию
безыдейный написал 09.12.2018 12:51
Напомним, что в Париже проходит оранжевая революция по киевскому сценарию, а не протест против повышения цен на бензин, и снова ее поддерживают "коммунисты" и либерасты этого сайта.
О чем они никогда не напишут?
.
Президент США Трамп открыто поддержал переворотчиков, написав на своей странице в и-нете: "Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию".
Переворотчики открыто курят марихуану.
В центре Парижа устроен типичный майдан, пока без баррикад. Все обоссано, везде запах анаши, разгромлены витрины магазинов, жгут мотоциклы и машины. Наколотые апельсины им пока не раздают. Печеньки Нуланд пока тоже зажала.
В своих интервью участники переворота уже не скрывают, что их цель гос. переворот (или, как это называют американские кураторы, "революция") и установление какой-то 6-й республики.
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Как арендовать французов на 3 предстоящие субботы декабря?
-Что это? написал 09.12.2018 12:36
С 8 до 18, чтобы снести путинизм.
Есть мысли?
Вот это,понимаю,была бы "коммерция"!:)))
Это не нефтегазом приторговывать...
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Меланшону
Д.Ч. написал 09.12.2018 12:30
пишите здесь в каменте, я могу передать им через одну левую партию, точнее, через секретариат. если письмо от организации или коллективное - указывайте
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(без названия)
киргуду написал 09.12.2018 12:16
как французам письмо написать В ПОДДЕРЖКУ !!!!!
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