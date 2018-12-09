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Московский листок

А кому еще хуцпы от Чубайса?

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 10

чубайс рабочие капитализм правительство
А кому еще хуцпы от Чубайса?

Довольно странно, но заявление Чубайса о том, что-де россияне должны быть благодарны бизнесу за то, что он здесь творил последние 25 лет, вызвали мощную дискуссию в обществе, от соцсетей до официоза. Странно, что общество все еще реагирует на слова Чубайса, как-будто это сказал солидный уважаемый в обществе человек, а не... ну, в общем, Чубайс.

Вот эта реакция на высер - самое странное. Ведь этот человек уже сыграл свою историческую роль, и оценка этой роли в обществе однозначна. Что еще-то обсуждать? Ну завтра он скажет, что мы должны быть благодарны гитлеровскому нацизму, за то, что они тут все разрушили, чем обеспечили высокие темпы послевоенного строительства...

Ну или что изнасилованные должны быть благодарны насильникам за удовольствие. И насильники с этим согласятся. Да, было удовольствие...

Ведь и правда, бизнес много отстроил. Торговые центры на месте заводов, коттеджные поселки на месте пашен. Вот и сам Чубайс, писали не так давно, живет с относительно молодой женой в доме, который отстроил бизнес - в цену приличного завода. Думаю, у него из окна видны еще такие "отстройки", и вполне может создаваться впечатление, что все вокруг совсем неплохо, даже хорошо, и даже очень.

Правда, чтобы так думать, нужно уметь думать как Чубайс.

Если бы люди в этой стране совсем все вымерли, а размножились чубайсы, то они все так бы и думали. В людях загвоздка. Мешают. И что с ними делать, пока не решили. Хотя, думаю, Чубайс уже придумал, но в кремле еще опасаются...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
стоик1375 написал 09.12.2018 13:46
сионист Чубайс - выродок тех сионистов-преступников , которые начали заботиться о славянах с 1917, убивая насилуя тех десятками миллионов?
.
Большое спасибо сионистам-убийцам Троцкому, Кагановичу, Берию, Андропову, Примакову - в массовых убийствах им не было равных?
.
сортирный Карлик - жалкая пародия на своих Хозяев?
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О Чубайсе и не только
Скептик хх написал 09.12.2018 13:41
Действительно, КТО ТАКОЙ ЧУБАЙС?
Да, по сути дела и никто.
И стоит ли обращать внимание на его заявления?
Может и не стоит.
А кто такие те чиновники и власть предержащие, заявления которых в последнее время так сыплются на просторах интернета.
Ведь такое ощущение, что все эти чиновники просто соревнуются между собой, кто скажет БоЛЬШУЮ глупость.
А что, раньше они не говорили глупостей?
То есть раньше были умными, а сейчас вдруг все разом поглупели?
Как то в это не верится.
И получается, что и раньше они говорили разные глупости, просто эти самые глупости так не тиражировали и не обсуждали.
Как говорится, ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО!
КОМУ ТО ВЫГОДНО ВЫСТАВЛЕНИЕ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ ГЛУПЦАМИ.
А кто они на самом деле?
Действительно властители по праву своего происхождения, а может в силу каких то заслуг?
Да, нет.
На самом деле - это так называемые СЛУГИ НАРОДА.
Они и должны зависеть от народа.
НАРОД ДОЛЖЕН ИХ ВЫБИРАТЬ.
А что на самом деле?
НАРОД - ГЛУП. НАРОД САМНЕ ЗНАЕТ ЧЕГО ХОЧЕТ. И ТОЛЬКО МЫ ЗНАЕМ, ЧЕГО НАДО НАРОДУ.
Ведь так говорят эти самые НАРОДНЫЕ СЛУГИ.
Они давно уже стали не слугами, а ГОСПОДАМИ.
Но на самом деле - ОНИ НИКТО, КАК И ЧУБАЙС.
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(без названия)
хохик написал 09.12.2018 13:40
"Если бы люди в этой стране совсем все вымерли, а размножились чубайсы, то они все так бы и думали. "
------
Есть такой маиматик, Вольтерра, вальтонутый, по-нашему. Он написял знаменитую книгу. Математическая теория борьбы за существоваие. Баранову следовалоб ее читать.
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А он многое о чем говорил
Нусрок написал 09.12.2018 13:32
Может еще и два автомобиля за ваучер, которые сей господин декларировал, обсудить?
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(без названия)
Ясик написал 09.12.2018 13:30
Рыжая тварь приватизировала пол России , разворовала оставшуюся вторую часть и еще хочет признания и благодарности ? Жалко что Квачков не довершил свое дело , надеюсь кара его настигнет
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старый жирный младореформатор ЧубайСС обнаглел неописуемо
пора его отблагодарить по полной- написал 09.12.2018 13:12
пожизненно с конфискацией,
вместе с кошерной либерально-фашистской кодлой его
дружков
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Re: Да здравствует Социалистическая революция!!!
даже не смешно, написал 09.12.2018 13:03
амебоподобная слизь не взрывается!
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(без названия)
Naturalist написал 09.12.2018 13:00
Чубайс это безусый Гитлер, пририсуй ему усы и не отличишь эти рожи.
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Да здравствует Социалистическая революция!!!
Финни написал 09.12.2018 12:56
" Все течет,все меняется"."Заповедник лохов" со сказками о саморегулируемом рынке и здоровой конкуренции грозит взорваться самой настоящей Гражданской войной между сверх-богатым меньшинством и нишем большинством без всякого лимита на насилие.Это не Франция-это Россия "детка".Ешь богатых!
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если терпильское население РФ не может
отблагодарить написал 09.12.2018 12:56
чубайса и олигархат как они того заслуживают (т.е. национализацией и сроками), то приходится им выслушивать чубайсины хуцпы.
заслужили, чо ,всем быдлом заслужили!
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