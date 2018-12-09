А кому еще хуцпы от Чубайса?

Довольно странно, но заявление Чубайса о том, что-де россияне должны быть благодарны бизнесу за то, что он здесь творил последние 25 лет, вызвали мощную дискуссию в обществе, от соцсетей до официоза. Странно, что общество все еще реагирует на слова Чубайса, как-будто это сказал солидный уважаемый в обществе человек, а не... ну, в общем, Чубайс.

Вот эта реакция на высер - самое странное. Ведь этот человек уже сыграл свою историческую роль, и оценка этой роли в обществе однозначна. Что еще-то обсуждать? Ну завтра он скажет, что мы должны быть благодарны гитлеровскому нацизму, за то, что они тут все разрушили, чем обеспечили высокие темпы послевоенного строительства...

Ну или что изнасилованные должны быть благодарны насильникам за удовольствие. И насильники с этим согласятся. Да, было удовольствие...

Ведь и правда, бизнес много отстроил. Торговые центры на месте заводов, коттеджные поселки на месте пашен. Вот и сам Чубайс, писали не так давно, живет с относительно молодой женой в доме, который отстроил бизнес - в цену приличного завода. Думаю, у него из окна видны еще такие "отстройки", и вполне может создаваться впечатление, что все вокруг совсем неплохо, даже хорошо, и даже очень.

Правда, чтобы так думать, нужно уметь думать как Чубайс.

Если бы люди в этой стране совсем все вымерли, а размножились чубайсы, то они все так бы и думали. В людях загвоздка. Мешают. И что с ними делать, пока не решили. Хотя, думаю, Чубайс уже придумал, но в кремле еще опасаются...

Анатолий Баранов