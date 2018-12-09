А кому еще хуцпы от Чубайса?

Довольно странно, но заявление Чубайса о том, что-де россияне должны быть благодарны бизнесу за то, что он здесь творил последние 25 лет, вызвали мощную дискуссию в обществе, от соцсетей до официоза. Странно, что общество все еще реагирует на слова Чубайса, как-будто это сказал солидный уважаемый в обществе человек, а не... ну, в общем, Чубайс.
Вот эта реакция на высер - самое странное. Ведь этот человек уже сыграл свою историческую роль, и оценка этой роли в обществе однозначна. Что еще-то обсуждать? Ну завтра он скажет, что мы должны быть благодарны гитлеровскому нацизму, за то, что они тут все разрушили, чем обеспечили высокие темпы послевоенного строительства...
Ну или что изнасилованные должны быть благодарны насильникам за удовольствие. И насильники с этим согласятся. Да, было удовольствие...
Ведь и правда, бизнес много отстроил. Торговые центры на месте заводов, коттеджные поселки на месте пашен. Вот и сам Чубайс, писали не так давно, живет с относительно молодой женой в доме, который отстроил бизнес - в цену приличного завода. Думаю, у него из окна видны еще такие "отстройки", и вполне может создаваться впечатление, что все вокруг совсем неплохо, даже хорошо, и даже очень.
Правда, чтобы так думать, нужно уметь думать как Чубайс.
Если бы люди в этой стране совсем все вымерли, а размножились чубайсы, то они все так бы и думали. В людях загвоздка. Мешают. И что с ними делать, пока не решили. Хотя, думаю, Чубайс уже придумал, но в кремле еще опасаются...
Анатолий Баранов
стоик1375 написал 09.12.2018 13:46
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Большое спасибо сионистам-убийцам Троцкому, Кагановичу, Берию, Андропову, Примакову - в массовых убийствах им не было равных?
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сортирный Карлик - жалкая пародия на своих Хозяев?
Скептик хх написал 09.12.2018 13:41
Да, по сути дела и никто.
И стоит ли обращать внимание на его заявления?
Может и не стоит.
А кто такие те чиновники и власть предержащие, заявления которых в последнее время так сыплются на просторах интернета.
Ведь такое ощущение, что все эти чиновники просто соревнуются между собой, кто скажет БоЛЬШУЮ глупость.
А что, раньше они не говорили глупостей?
То есть раньше были умными, а сейчас вдруг все разом поглупели?
Как то в это не верится.
И получается, что и раньше они говорили разные глупости, просто эти самые глупости так не тиражировали и не обсуждали.
Как говорится, ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО!
КОМУ ТО ВЫГОДНО ВЫСТАВЛЕНИЕ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ ГЛУПЦАМИ.
А кто они на самом деле?
Действительно властители по праву своего происхождения, а может в силу каких то заслуг?
Да, нет.
На самом деле - это так называемые СЛУГИ НАРОДА.
Они и должны зависеть от народа.
НАРОД ДОЛЖЕН ИХ ВЫБИРАТЬ.
А что на самом деле?
НАРОД - ГЛУП. НАРОД САМНЕ ЗНАЕТ ЧЕГО ХОЧЕТ. И ТОЛЬКО МЫ ЗНАЕМ, ЧЕГО НАДО НАРОДУ.
Ведь так говорят эти самые НАРОДНЫЕ СЛУГИ.
Они давно уже стали не слугами, а ГОСПОДАМИ.
Но на самом деле - ОНИ НИКТО, КАК И ЧУБАЙС.
хохик написал 09.12.2018 13:40
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Есть такой маиматик, Вольтерра, вальтонутый, по-нашему. Он написял знаменитую книгу. Математическая теория борьбы за существоваие. Баранову следовалоб ее читать.
Нусрок написал 09.12.2018 13:32
Ясик написал 09.12.2018 13:30
пора его отблагодарить по полной- написал 09.12.2018 13:12
вместе с кошерной либерально-фашистской кодлой его
дружков
даже не смешно, написал 09.12.2018 13:03
Naturalist написал 09.12.2018 13:00
Финни написал 09.12.2018 12:56
отблагодарить написал 09.12.2018 12:56
заслужили, чо ,всем быдлом заслужили!