Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ума Турман в Париже, она, как и Памела Андерсон, с "жёлтыми жилетами"

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 0

революция нефть париж бензин голливуд жёлтыежилеты
Ума Турман в Париже, она, как и Памела Андерсон, с "жёлтыми жилетами"

«Дымовые шашки и повсюду полиция», — подписала фотографию Турман. На самом фото, правда, особенного задымления не заметно, как и полиции. Отлично видны лишь протестующие в желтых жилетах. 

Протесты «желтых жилетов» продолжаются во Франции. Они начались 17 ноября. Участники акций выступают против повышения цен на бензин. 

В субботу, 8 декабря, в стране были задержаны сотни протестующих. Больше всего манифестантов арестовали в столице Франции — Париже. Правоохранители говорят о 920 задержанных, среди которых есть те, кто призывал в соцсетях к насилию. Всего по стране задержаны, по последним сведениям, 1385 человек.

Отметим, что Ума Турман не единственная голливудская звезда, разделяющая революционные настроения французов. Ранее Памела Андерсон заявила всё в том же твиттере, что позиция восставших "жёлтых жилетов" ей близка, хотя она против любого насилия - однако "насилие корпораций превосходит насилие сопротивляющихся им" и "несправедливость европейского буржуазного мира давно заслужила такое восстание".

 

Новости по теме:

Третью неделю идут в Париже баррикадные бои "жёлтых жилетов" (видео)

Афины перенимают парижскую эстафету: анархисты мстят Системе за смерть товарища

"Жёлтые жилеты" победили на баррикадах правительство Франции и нефтяной олигархат

Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано без малого две тысячи "жёлтых жилетов"

"Жёлтые жилеты" не останавливаются, полицейский профсоюз примкнул к революционным массам



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано без малого две тысячи "жёлтых жилетов"
Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано бе...
09.12.2018
Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!
Сахалин: за Курилы - Бессмертным полком!
08.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ума Турман в Париже, она, как и Памела Андерсон, с "жёлтыми жилетами" (0)
А кому еще хуцпы от Чубайса? (10)
Уличные бои в Париже не прекращаются, задержано без малого две тысячи "жёлтых жилетов" (8)
Полиция незаконно разогнала пикеты против "Единой России" (11)
Неблагодарный трудовой народ обязан поклониться буржуям, заявил Чубайс (6)
Отпустят ли Пономарёва проститься с Алексеевой по-дзержински? (21)
Николай-2 в Мурманске - к столетию английского десанта и начала Гражданской... (15)
Врагам надо платить больше? (12)
Абрамович оказался "врагом Британии" - после всего-то... (27)
Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников об очередном "белом шуме". И от АПН Северо-Запад
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хороший, годный высер
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А говорили, чуть ли не с королевой тютюшкается...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вот в чем фокус
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss