Ума Турман в Париже, она, как и Памела Андерсон, с "жёлтыми жилетами"

«Дымовые шашки и повсюду полиция», — подписала фотографию Турман. На самом фото, правда, особенного задымления не заметно, как и полиции. Отлично видны лишь протестующие в желтых жилетах.

Протесты «желтых жилетов» продолжаются во Франции. Они начались 17 ноября. Участники акций выступают против повышения цен на бензин.

В субботу, 8 декабря, в стране были задержаны сотни протестующих. Больше всего манифестантов арестовали в столице Франции — Париже. Правоохранители говорят о 920 задержанных, среди которых есть те, кто призывал в соцсетях к насилию. Всего по стране задержаны, по последним сведениям, 1385 человек.

Отметим, что Ума Турман не единственная голливудская звезда, разделяющая революционные настроения французов. Ранее Памела Андерсон заявила всё в том же твиттере, что позиция восставших "жёлтых жилетов" ей близка, хотя она против любого насилия - однако "насилие корпораций превосходит насилие сопротивляющихся им" и "несправедливость европейского буржуазного мира давно заслужила такое восстание".

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