Суд по Масштаковой. Путин приказал едросам не хамить просителям, а сразу сдавать их в дурдом?

В понедельник 10 декабря в 16-00 Преображенский суд рассмотрит просьбу больницы Ганнушкина о недобровольной госпитализации Масштаковой Любови Семеновной.

Отметим, что жительница г. Волжский Л. С. Масштакова является «общественно опасным» инвалидом 2й группы (передвигается на коляске, изредка, с большими усилиями на костылях). В четверг минувшей недели Л.С. Масштакова пыталась добиться приема в приемной Госдумы РФ. Она хотела привлечь внимание депутатов к смерти своей дочери в местах заключения. Видимо сотрудники приемной сочли данный поступок безумным и общественно опасным и избавились от Масштаковой, вызвав скорую.

А чуть позднее, в субботу, наш Президент, выступая перед членами своего ядра, прочел целую лекцию о вежливом отношении к людям.

«….Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. «Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства…» (источник: Lenta.Ru).

Действительно. Зачем хамить? Можно сразу вызвать психушку и никаких проблем.