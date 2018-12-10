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Московский листок

Суд по Масштаковой. Путин приказал едросам не хамить просителям, а сразу сдавать их в дурдом?

Опубликовано 10.12.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства
Суд по Масштаковой. Путин приказал едросам не хамить просителям, а сразу сдавать их в дурдом?

В понедельник 10 декабря в 16-00 Преображенский суд рассмотрит просьбу больницы Ганнушкина о недобровольной госпитализации Масштаковой Любови Семеновной.

Отметим, что жительница г. Волжский Л. С. Масштакова является «общественно опасным» инвалидом 2й группы (передвигается на коляске, изредка, с большими усилиями на костылях). В четверг минувшей недели Л.С. Масштакова пыталась добиться приема в приемной Госдумы РФ. Она хотела привлечь внимание депутатов к смерти своей дочери в местах заключения. Видимо сотрудники приемной сочли данный поступок безумным и общественно опасным и избавились от Масштаковой, вызвав скорую.

А чуть позднее, в субботу, наш Президент, выступая перед членами своего ядра, прочел целую лекцию о вежливом отношении к людям.

«….Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. «Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства…» (источник: Lenta.Ru).

Действительно. Зачем хамить? Можно сразу вызвать психушку и никаких проблем.



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Всего комментариев к статье: 3
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Долой Государство!!!Вся власть Советам!!!
Финни написал 10.12.2018 10:34
В сраной Рашке ни о каком легальном транзите власти не может идти и речи.Лозунг "Кровь за кровь" становится все более актуальным.Потомки криминальной Кремлевской братвы навряд ли доживут до "Светлого будущего".Ну если только в эмиграции."За зло надо платить исключительно злом иначе нечем будет платить за добро".
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Чем более в "ЕдР"е дубов, нем крепче ихня оборона...
Крамольник написал 10.12.2018 10:23
А "мы", наверное, глупые дети пилорамы. Буратины, в-общем.
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(без названия)
путенский мировой судья написал 10.12.2018 09:59
то есть по путену - люди, это члены едра? А кто же мы?
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