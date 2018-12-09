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Московский листок

Правительственная коалиция в Бельгии на фоне выступлений "жёлтых жилетов" распалась

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 0

миграция бельгия жёлтыежилеты
Правительственная коалиция в Бельгии на фоне выступлений "жёлтых жилетов" распалась

Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса, передает ТАСС. Из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс". Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер и глава МИД королевства Дидье Рейндерс. 

"Премьер-министр находится на аудиенции у короля, где он объявит о переформировании правительства без "Нового фламандского альянса", - сообщил Рейндерс. 

Правительство в ближайшее время проведет заседание без министров от "Альянса". Из правительства уходят три ключевых члена - глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, а также два госсекретаря - по миграции и социальной политике. 

"Новый фламандский альянс" - ведущая политическая партия нидерландоязычной Фландрии - на протяжении последних недель блокировала подписание Бельгией Миграционного пакта ООН, угрожая выходом из правящей коалиции. 

В раскол в правительственной коалиции Бельгии произошел в начале недели. Премьер-министр Шарль Мишель и его либеральная валлонская партия "Реформаторское движение" объявили, что Бельгия поддержит Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Валлония - южный франкоязычный регион Бельгии. 

Его партнеры по коалиции - "Новый фламандский альянс" и его лидер, бургомистр Антверпена Барт Де Вевер - категорически отказались поддержать подписание этого документа и пригрозили выходом из коалиции, если премьер проигнорирует их позицию. 

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, как ожидается, должен быть одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоится в Марракеше 10-11 декабря. Этот документ, не являющийся юридически обязывающим, был согласован в июле текущего года всеми государствами - членами ООН, кроме США. 

Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. 

Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария отказались присоединяться к пакту.

Напомним, 30 ноября французские протесты против повышения цен на топливо перекинулись на Бельгию. Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы - на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС. 

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: "Макрон - в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии - прим. ТАСС) - в отставку!" Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях. 

Отметим, что тема миграции сейчас наиболее остро воспринимается империалистами, в период экономического спада. Особенно свирепо решили бороться с мигрантами США влице Трампа и своей армии. 

Две крупные группы мигрантов из Центральной Америки задержаны в штате Аризона в США, куда они нелегально попали с территории Мексики. Об этом сообщил в среду CNS News со ссылкой на американских пограничников и таможенников. 

Речь идет о 124-х гражданах Гватемалы и Гондураса в возрасте от четырех месяцев до 53 лет. Американские пограничники уже установили, что из них семеро мужчин и одна женщина прежде попадали в США нелегально и были депортированы. 

Ранее на этой неделе глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен рассказал, что в США за последнее время были задержаны 800 нелегальных мигрантов, проникших туда из латиноамериканской страны, передает ТАСС. Две группы были пойманы в пятницу и понедельник в округе Идальго штата Техас. 

В лагере для мигрантов в мексиканском городе Тихуана на границе с США в настоящее время находятся более 2,5 тысячи человек, желающих попасть в Соединенные Штаты. Еще порядка 3 тысяч выходцев из Центральной Америки не захотели размещаться там. Их местонахождение пока остается неизвестным.  

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