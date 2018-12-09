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Московский листок

Москвичи требуют отставки Собянина и изгнания компании ПИК из Кунцево

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 2

москва собянин кунцево строймафия
Москвичи требуют отставки Собянина и изгнания компании ПИК из Кунцево

Источник: Leftfront.org

Социальный протест в Москве не прекращается. 9 декабря в Кунцево на улице Академика Павлова прошел очередной митинг против варварской реновации, которая предусматривает снос 37 домов вопреки желанию местных жителей. Собралось около 300 человек. Поддержать местных жителей приехали активисты МосСовета, Левого Фронта, КПРФ, НПСР, ОКП, партии «Яблоко» и других организаций. Участники акции требуют прекратить строительный беспредел со стороны компании «ПИК» и пересмотреть проект реновации района «Кунцево». 

На митинге звучала жесткая критика в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, люди требуют его отставки. Также проходила запись в народную дружину - для защиты от строительных бандитов. Люди скандировали «Нет строительной мафии!», «Собянин, верни нашу землю!», «ПИК – вон из Кунцево!», «Это наш город!».

Полиции на митинге в Кунцево было много, но серьезных происшествий не зафиксировано. 

Выступили жители района, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, муниципальные депутаты. Анастасия Удальцова (Левый Фронт, МосСовет) призвала граждан проявлять максимальную солидарность в борьбе со строительным произволом, а также пригласила их на общегородской митинг «Народ против строительного произвола», намеченный на 15 декабря.

Очень коротко суть этого нереального дела: правительство Москвы продало компании ПИК два квартала Кунцево. Вместе с домами и людьми. Отдало под застройку УЖЕ застроенный и давно обжитой район. ПИК жаждет снести 37 крепких малоэтажных домов,.насильно выселить оттуда собственников и запихнуть их в новодельную 30-этажную башню.

При этом дома НЕ ветхие, НЕ аварийные (процент износа - 25-30%), НЕ в реновации, изъятие земли под госнужды НЕ оформлялось.

Просто депортация. Без закона. Одной наглой силой чоповцев ПИК и примкнувшей к ним полиции (покорной Собянину).

Хроники битвы в Верховном суде 

Перформанс начался задолго до зала заседаний - попытками москвичей туда попасть. Пришедшие (заранее!) многочисленные участники провели около полутора часов, курсируя между третьим и пятым подъездами Верховного суда в попытке получить пропуск. При этом инициативная группа заранее подала списки на оформление этих самых пропусков, но. Но. “Вы были в прошлый раз, поэтому идите сразу в третий, ваши пропуска там. - Какие пропуска, вы что?! Идите в пятый и оформите. - Вам там неправильно сказали, идите обратно в третий!”. И так несколько раз. У нас вопрос к Верховному суду - это бюро пропусков так отчаянно плохо работает или это было сделано намеренно? Жалобу оформили, да, ждем ответа. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 09.12.2018 17:38
И в метро бездарное до ужаса руководство.
Наставили автоматов по продаже билетов а они через один в работе, без конца сбои.
На проходах не редкость НЕ светящийся дисплей. И нах сделали створки из стекла.
В точно таких же турникетах в Англии створки пластиковые, черные, овальные.
Просто случайно видел какой кошмар когда стекло разбивают.
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(без названия)
стоик1378 написал 09.12.2018 16:49
Оленя прогнать хорошо, но как быть с сортирным Карликом?
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