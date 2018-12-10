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Московский листок

Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 1

власть жилье
Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке

Продолжается издевательство над инвалидом первой группы, беженцем из Баку, Борисом Сергеевичем Айрапетяном.

Как мы уже писали, Айрапетян с начала ноября 2018 г. находится в условиях осады. Он не может выйти, иначе его не пустят обратно. В его комнатах отключены тепло и вода. Двери заколочены. Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке. Сегодня (9 декабря 2018 г.) ему обещали, что в ближайшее время отключат ещё и свет.

Отметим, что у беженцев, в том числе и у Айрапетяна, было решение суда, устанавливающее факт их постоянного проживания в данном месте (гостиница "Алтай"). Но генерального директора гостиницы Алтай, Сергея Кондратенко, данное решение не волнует. Участковый отказался оградить беженцев от выходок директора, откомментировав решение суда следующим образом: Он (директор) собственник, а это бумажка какая-то!

К настоящему времени г. Кондратенко уже удалось выжить почти всех беженцев из гостиницы. Как рассказывает Айрапетян, за отъезд из гостиницы им заплатили компенсацию, но в размере много меньшем, чем нужно на покупку жилья. Айрапетян остался. Ему просто некуда ехать.

Следует отметить, что большинство лиц, эвакуированных из Баку после погрома (январь 90-го), было временно размещено в гостиницы и общежития.

Затем вышло решение исполкома Моссовета, которое узаконило пребывание в гостиницах и общежитиях Москвы граждан, вынужденно покинувших Азербайджанскую ССР. Нескольким беженцам известно, что деньги на строительство для них жилья выделялись, но куда-то ушли.

В итоге большую часть беженцев переселили в поселок Востряково (западный округ Москвы). Данный поселок к тому времени был признан непригодным для постоянного проживания, как находящийся в санитарно-защитных зонах завода железобетонных изделий и железной дороги. Постоянным жителям дали другое жильё.

Ну а меньшая часть беженцев так и зависла в общежитиях и гостиницах. Естественно, владельцам гостиниц (в данном случае гостиницы "Алтай") подобная нагрузка нравилась с течением времени всё меньше и меньше.

Александр Зимбовский 

От редакции: Я хорошо помню это решение Моссовета, я тогда еще там работал. Уже тогда возникал вопрос, почему Москва должна брать на себя обустройство бывших жителей Баку. Но в те времена Москва была еще общей столицей, и это было, в общем, естественно - если государство не смогло обеспечить безопасность граждан по месту их пребывания, и не в силах вернуть их домой, значит, у него возникает обязанность как-то обустроить жизнь этих людей на новом месте. 

Но вскоре единое государство распалось, и отношения к обязательствам СССР стало несколько иным - зачем нам обустраивть у себя азербайджанцев, если у них теперь есть свое государство? Ах да, это не азербайджанцы, а армяне... Но это по национальности, однако к независимому государству Армения они отношения тоже не имеют, поскольку проживали в Баку. Так что получились "ничьи граждане".

Но, поскольку РФ все же правопрреемник СССР, то и обязательства единого государства перешли в наследство новому. И долгое время граждан бывших республик СССР просто не замечали - нет, от обязательств напрямую не отказывались, просто не исполняли. А теперь, по прошествии времени, когда уже выросло поколение, которое вообще не помнит, что Баку когда-то был нашим городом, стало можно просто "послать". Тем более, что за "ничьего" гражданина и заступиться, по сути, некому.

Станут  сегодня в Баку думать о судьбе Айрапетяна? Или в Ереване, где уже давно свои проблемы... 

А в Москве, между прочим, до сих пор немало граждан новых независимых государств, перед которыми остаются неисполненные обязательства - афганцы, которые бежали из страны вместе с войсками генерала Громова; сирийские коммунисты, которые бежали в Москву еще от резни, устроенной папашей нынешнего Асада, Хафезом; армяне из Баку и множество еще разных людей с изломанными судьбами. Союз ССР распался как бы бескровно, но похоронил под своими обломками миллионы. И все бегут, понятное дело, в столицу общей родины - даже те, кто формально не был гражданином СССР.

А Москва слезам не верит... Москва и собственно москвичей сегодня ни во что не ставит. А что уж говорить о "чужих". У нас тут миллиарды тратятся на мишуру и чукотские сувениры напротив Моссовета, который давно уже не Моссовет, а что-то другое. Возводятся временные праздничные домики, которые потом разберут - а сотни тысяч по-прежнему живут в трущобах или вообще, считай, нигде не живут. 

Вот так вот... Это в Моссовет можно было войти, просто предъявив паспорт с московской пропиской - сейчас скажи кому, так ведь не поверят. Сейчас в здание на Тверской, 13 и войти-то как, не знаю. Да и зачем?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Да здравствует Социалистическая революция!!!
Финни написал 10.12.2018 10:43
Для приближения Социалистической революции никто не сделает больше чем фашистское Государство путина,гундяева,грефа,собянина... и Ко.
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