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Московский листок

Старенькие танки в Ростовской области показались со спутника угрожающим Украине войском

Опубликовано 09.12.2018 в разделе комментариев 4

украина минобороны ростов конфронтация
Старенькие танки в Ростовской области показались со спутника угрожающим Украине войском

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog. Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал снимки «танковой орды» на границе России с Украиной. По его словам, судя по обнародованным данным, речь идет о танках старых, изготовленных достаточно давно, и даже если они до сих пор формально стоят на балансе Вооруженных сил РФ, вряд ли могут быть эффективно использованы в боевых действиях. 

Более того, подчеркнул эксперт, все маневры происходили на российской территории, а следовательно, России не нужно разрешение ни Украины, ни США, ни НАТО.

В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией. 

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
кацапизм = алкашизм написал 09.12.2018 19:09
если техника старая, то нахрена ее перебрасывать?
с другой стороны - а есть на россии новая техника?
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(без названия)
доктор+ написал 09.12.2018 18:01
Для небольшого разнообразия: В Сети опубликовали видео переброски военной техники по Крымскому мосту (ВИДЕО) - https://news.rambler.ru/army/41398947/
.
Кстати, движение по мосту - не протолкнешься!
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(без названия)
стоик1379 написал 09.12.2018 17:52
Техника в российской армии, без сомнения, допотопная ?
потуги заменить старье на новое старье - показатель тупости сортирного Карлика или у него вообще мозг удалили?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 09.12.2018 17:41
Пусть перебрасывают. Один уй хохлокарателей на месте "новой дислокации" плохо кормят и живут
в свинских условиях.
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