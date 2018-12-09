Старенькие танки в Ростовской области показались со спутника угрожающим Украине войском

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog. Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал снимки «танковой орды» на границе России с Украиной. По его словам, судя по обнародованным данным, речь идет о танках старых, изготовленных достаточно давно, и даже если они до сих пор формально стоят на балансе Вооруженных сил РФ, вряд ли могут быть эффективно использованы в боевых действиях.
Более того, подчеркнул эксперт, все маневры происходили на российской территории, а следовательно, России не нужно разрешение ни Украины, ни США, ни НАТО.
В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.
В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.
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кацапизм = алкашизм написал 09.12.2018 19:09
с другой стороны - а есть на россии новая техника?
доктор+ написал 09.12.2018 18:01
.
Кстати, движение по мосту - не протолкнешься!
стоик1379 написал 09.12.2018 17:52
потуги заменить старье на новое старье - показатель тупости сортирного Карлика или у него вообще мозг удалили?
Демократия это колбаса написал 09.12.2018 17:41
в свинских условиях.