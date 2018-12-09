Старенькие танки в Ростовской области показались со спутника угрожающим Украине войском

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog. Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал снимки «танковой орды» на границе России с Украиной. По его словам, судя по обнародованным данным, речь идет о танках старых, изготовленных достаточно давно, и даже если они до сих пор формально стоят на балансе Вооруженных сил РФ, вряд ли могут быть эффективно использованы в боевых действиях.

Более того, подчеркнул эксперт, все маневры происходили на российской территории, а следовательно, России не нужно разрешение ни Украины, ни США, ни НАТО.

В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.

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