Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов

Снова давал интервью на интернет-канале «Спец», редактор, молодец, вырезал из него две темы, которые я и хочу предложить читателям своего сайта одну за другой – сегодня о 282-й, а завтра – о власти.

Хорошей иллюстрацией к вопросу того, как работает бюрократическая система управления, является то, что творится в области преследования граждан России под соусом «экстремизма».

Понятно, что фашистский режим придумал этот термин для борьбы с инакомыслием, но так ведь исполнители уже давно переплюнули не только здравый смысл, но и потребности самого фашистского режима Кремля. Когда по статье 282 сажают участников Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», то это понятно – фашистам Кремля ответственная власть не нужна – она для них смертельна. Но когда возбуждают дело против школьника, написавшего на доске «Путин – вор!», или ведущего разговор о профсоюзе школьников, то это-то зачем нужно фашистскому режиму? Вон Навальный только о воровстве путинского режима и говорит, а все профсоюзы Рашки в засос целуют в анус Кремлёвский режим. Казалось бы – ну зачем фашистам позориться?

Но дело в том, что судьи, прокуроры, следователи и управление по борьбе с экстремизмом уже не могут остановиться – они ради своих доходов обязаны сажать, сажать и сажать! И им не важно кого сажать, и как это выглядит со стороны, даже со стороны фашистского режима.

И вот на интернет-канале «Спец» мне опять задали вопрос по этой теме, и я опять говорил о том, о чём говорю чуть ли ни регулярно. Монолог, слава богу, у меня был не большой, почему я и рекомендую его вам.