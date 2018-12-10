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Московский листок

Протесты в Париже организовали Петров и Боширов

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм правительство
Протесты в Париже организовали Петров и Боширов

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране. "Я слышал эти слухи", — прокомментировал министр эту новость, но призвал дождаться итогов расследования.

Тут важен, конечно, сам факт расследования. Протесты, оказывается, вызваны не политикой президента Макрона и его правительства, а инспирированы извне. Это удобная позиция, хорошо знакомая нам в России, но, как выясняется, ничто человеческое не чуждо и западным демократиям первого ряда.

Когда это говорят в СБУ, это нормально. Там во всем видят руку Москвы. Но когда это звучит из уст главы МИД Франции - это уже другое дело.

Оказывается, в Париже арестовано уже больше тысячи - нет, не протестующих граждан Французской республики, а возможных российских агентов. Это ж совсем другое дело!

Надо подсказать нашим - 9 января 1905 года в Петербурге расстреляли не рабочих, а наймитов инстранных разведок. Поп Гапон действовал по заданию контрразведки, выявлял враждебный элемент. А повесили его в Озерках, надо понимать, тоже германские агенты, а никакие не эсеры.

Ну а дальше по накатанной: февраль 1917-го организовали агенты британской разведки, октябрь 1917-го - германской. Царя не расстреляли по приговору Уралсовета, а он погиб в борьбе с вражеской агентурой.

Как все гладко-то!

И сегодня тоже хорошо: протесты 2011-12 годов организовал Госдеп, лично посол Макфол подкармливал протестующих печеньками. Навальный, знамое дело, агент ЦРУ, остальные кто откуда, но все по заданию инстранных спецслужб.

Замечательная картина мира, причем полученная из святая святых демократии - из Парижа!

Петров и Боширов, надо думать, осматривают шпили в предместьях французской столицы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
nd написал 10.12.2018 02:39
Ребята, хоть мыслию по древу скакать будем, мы все равно для них будем плохи ми. Злом абсолютным. Это не плохо и не хорошо. Это-факт.
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