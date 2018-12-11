О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри

Как живут иммигранты - наемные специалисты в Китае

Куда бы иммигрант ни приехал, он всегда будет человеком приезжим. Он не сможет поступить на государственную службу, не будет обладать правом избирать и быть избранным в органы государственной власти, не сможет пользоваться еще рядом возможностей, которые доступны гражданам своей страны.

Так получилось, что, уехав учиться в Китай на 4 года, мне повезло остаться здесь на языковую стажировку, срок которой составляет три года и скоро подойдет к концу. Придя на стажировку, студенческую визу пришлось изменить на рабочую. Получив новую визу, руководство компании в которой я прохожу стажировку, начало оформлять мне карту социального обеспечения, по которой делаются отчисления в несколько фондов: пенсионное страхование, медицинская страховка, страхование от безработицы, страхование от производственного травматизма, Жилищный фонд, оплачиваемые работодателем.

Разумеется, все отчисления в данные фонды вычитаются из моего «жалования». «Есть ли в Китае пенсия?» – поинтересовался я. «Разумеется, есть, – ответил мне один из коллег, сотрудник финансового департамента компании. – Если нет пенсии, тогда как же жить в старости? У нас на пенсию женщины выходят в 55 лет, а мужчины – в 60. Минимальная пенсия сегодня составляет 2600 юаней (26 тысяч рублей), а в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, размер пенсии около 4000-6000 (40-60 тысяч рублей) юаней у простых граждан, которые не были задействованы на государственной службе».

«Интересно, – говорю, – но к чему мне всё это? Ведь всю жизнь в Китае я жить не буду, мне придется уехать когда-нибудь. Получится, что я и здесь не вышел на пенсию, и на Родине у меня ничего нет – делаем отчисления в никуда». – «Ты не прав, – возразили мне. – Когда ты будешь уезжать из Китая, ты должен пойти в банк, в котором у тебя открыта социальная карта, и заявить о том, что твои трудовые отношения прекращены, предъявить соответствующие документы и сообщить о своем намерении покинуть страну. Банк закроет все твои счета, на которые делались отчисления, и обналичит денежные средства. И ты можешь спокойно, забрав их, уехать в свою страну и вложить их там в Пенсионный фонд». Интересно, подумал я.

Однако так это или нет, ты не узнаешь, пока не покинешь страну.

Вторым приятным сюрпризом для меня, как для обладателя карты социального страхования, стала медицинская страховка. Ранее, учась в университете, мне приходилось за свой счет посещать медицинские учреждения, а это для студенческого бюджета весомый удар. После получения карты меня в государственной больнице бесплатно записали на прием, потом я делал рентген, УЗИ, сдавал анализ крови – за все процедуры с меня денег не взяли, поликлиника автоматически сделала все вычеты из Медицинского фонда.

«Это как?» – с удивлением смотрел я на медицинский персонал. – «Это по карте социального страхования, – ответили мне. – Если вам понадобится операция, то по карте социального страхования государство оплатит вам 70% медицинских услуг, а 30% будет вычтено из взносов, которые вы делаете в Медицинский фонд», – пояснили мне.

«Ну и дела…» – подумал я.

Кроме того, данной картой (а она в обязательном порядке есть у каждого китайца, но не у каждого иностранца в Китае) вы получаете медицинское обслуживание в любой государственной больнице, вас не приписывают к одной поликлинике и к одному врачу по месту прописки. Государственные больницы в Китае очень чистые, там всё стерильно, они оснащены современным оборудованием. Если вам не нравится врач, вы можете отказаться от него или просто сменить больницу.

За 6 лет в Китае мне ни разу никто не нахамил в больнице, всегда приветливо улыбались и даже сопровождали до нужного кабинета, усаживали в зоне ожидания и наливали стакан воды по выбору (горячая или теплая).

Со временем я также узнал от коллег, что по карте социального страхования мои дети могут бесплатно посещать школу, а если в государственной школе не окажется мест, то детей можно отдавать в частную школу, но это должно быть предварительно согласовано с местным департаментом образования; что банки могут предоставлять мне кредиты и я имею право взять ипотеку (почему я ее до сих пор не взял, они очень удивлены).

Такова вот социальная страховка в Китае. Если мы не хотим взять европейский путь развития, давайте возьмем восточный, но будем равняться на развитые страны.