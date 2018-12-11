Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри

Опубликовано 11.12.2018 автором Андрей Марковцев в разделе комментариев 6

китай кнр социалка
О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри

Как живут иммигранты - наемные специалисты в Китае

Куда бы иммигрант ни приехал, он всегда будет человеком приезжим. Он не сможет поступить на государственную службу, не будет обладать правом избирать и быть избранным в органы государственной власти, не сможет пользоваться еще рядом возможностей, которые доступны гражданам своей страны.

Так получилось, что, уехав учиться в Китай на 4 года, мне повезло остаться здесь на языковую стажировку, срок которой составляет три года и скоро подойдет к концу. Придя на стажировку, студенческую визу пришлось изменить на рабочую. Получив новую визу, руководство компании в которой я прохожу стажировку, начало оформлять мне карту социального обеспечения, по которой делаются отчисления в несколько фондов: пенсионное страхование, медицинская страховка, страхование от безработицы, страхование от производственного травматизма, Жилищный фонд, оплачиваемые работодателем.

Разумеется, все отчисления в данные фонды вычитаются из моего «жалования». «Есть ли в Китае пенсия?» – поинтересовался я. «Разумеется, есть, – ответил мне один из коллег, сотрудник финансового департамента компании. – Если нет пенсии, тогда как же жить в старости? У нас на пенсию женщины выходят в 55 лет, а мужчины – в 60. Минимальная пенсия сегодня составляет 2600 юаней (26 тысяч рублей), а в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, размер пенсии около 4000-6000 (40-60 тысяч рублей) юаней у простых граждан, которые не были задействованы на государственной службе».

«Интересно, – говорю, – но к чему мне всё это? Ведь всю жизнь в Китае я жить не буду, мне придется уехать когда-нибудь. Получится, что я и здесь не вышел на пенсию, и на Родине у меня ничего нет – делаем отчисления в никуда». – «Ты не прав, – возразили мне. – Когда ты будешь уезжать из Китая, ты должен пойти в банк, в котором у тебя открыта социальная карта, и заявить о том, что твои трудовые отношения прекращены, предъявить соответствующие документы и сообщить о своем намерении покинуть страну. Банк закроет все твои счета, на которые делались отчисления, и обналичит денежные средства. И ты можешь спокойно, забрав их, уехать в свою страну и вложить их там в Пенсионный фонд». Интересно, подумал я.

Однако так это или нет, ты не узнаешь, пока не покинешь страну.

Вторым приятным сюрпризом для меня, как для обладателя карты социального страхования, стала медицинская страховка. Ранее, учась в университете, мне приходилось за свой счет посещать медицинские учреждения, а это для студенческого бюджета весомый удар. После получения карты меня в государственной больнице бесплатно записали на прием, потом я делал рентген, УЗИ, сдавал анализ крови – за все процедуры с меня денег не взяли, поликлиника автоматически сделала все вычеты из Медицинского фонда.

«Это как?» – с удивлением смотрел я на медицинский персонал. – «Это по карте социального страхования, – ответили мне. – Если вам понадобится операция, то по карте социального страхования государство оплатит вам 70% медицинских услуг, а 30% будет вычтено из взносов, которые вы делаете в Медицинский фонд», – пояснили мне.

«Ну и дела…» – подумал я.

Кроме того, данной картой (а она в обязательном порядке есть у каждого китайца, но не у каждого иностранца в Китае) вы получаете медицинское обслуживание в любой государственной больнице, вас не приписывают к одной поликлинике и к одному врачу по месту прописки. Государственные больницы в Китае очень чистые, там всё стерильно, они оснащены современным оборудованием. Если вам не нравится врач, вы можете отказаться от него или просто сменить больницу.

За 6 лет в Китае мне ни разу никто не нахамил в больнице, всегда приветливо улыбались и даже сопровождали до нужного кабинета, усаживали в зоне ожидания и наливали стакан воды по выбору (горячая или теплая).

Со временем я также узнал от коллег, что по карте социального страхования мои дети могут бесплатно посещать школу, а если в государственной школе не окажется мест, то детей можно отдавать в частную школу, но это должно быть предварительно согласовано с местным департаментом образования; что банки могут предоставлять мне кредиты и я имею право взять ипотеку (почему я ее до сих пор не взял, они очень удивлены).

Такова вот социальная страховка в Китае. Если мы не хотим взять европейский путь развития, давайте возьмем восточный, но будем равняться на развитые страны.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ответ Энгельсу
Капулов не читал написал 11.12.2018 04:07
Программа одна семья - один ребенок уже давно закрыта. Даже когда она была, была много способов ее обойти.
Ответить
1978 год
Ф.Энгельс написал 11.12.2018 03:58
это далеко еще не само появление на цене Миши Горбачева. Это во всю Брежнев. И если гомосексуалы жившие тогда все внезапно забыли: то гетеросексуалы то прекрасно помнят. Как именно в СССР оценивался великий поворот мистера Дэна.
Други. Не надо иллюзий. Это не случайно Верховный Совет перед уничтожением себя успел освободить угнетенных геев.
В СССР после Сталина: совершенно официально было "единственный привилегированный класс- дети". И ваша революция против СССР: была разумеется революцией против привелигированного класса. И победили в ней именно вы, педерасты.
Ответить
экономистам
Ф.Энгельс написал 11.12.2018 03:48
хорошо известна и сумма, которую стандартно может выручить страна, за отказ от детей. По текущим мировым расценкам: на 15-20 тысяч баксов прирастает годовой доход на душу, в среднем.
Ответить
Re: наглость пидоров бессмертна
Ф.Энгельс написал 11.12.2018 03:27
Программа "одна семья-один ребенок": это скучная реальность. Это не знают только пидарки. Притом: только платные.
Впрочем все это достаточно безобидно. Нажиться по образцу КПК на геноциде населения РФ не выйдет ни у кого. Население РФ давно уничтожено.
И ничего не в силах изменить даже великая дружба с США Израилем и Китаем одновременно. В вашей сексуальной трагедии.
Единственное что вы можете сделать интересное: это битву трансгендеров. Кати Валуевой и Верой Кличко.
Вот и займитесь.
Ответить
(без названия)
Крамольник написал 11.12.2018 03:16
После прочитанной статьи я вспоминаю государственных пидоргов - всяких "мегаыкспердов" и "политолухов", твердящих с экранов государственного ТВ о том, что в Китае нет пенсий, а стариков содержат их дети. Ага. Один китайский ребенок содержит двух своих престарелых родителей. Какую херню только не услышишь из уст этих интеллигентиков, носителей буржуазной идеологии.
Ответить
В Китае
Ф.Энгельс написал 11.12.2018 02:44
с 1978 года долго действовала программа "одна семья-один ребенок". В рамках коей КПК шустро геноцидила собственное население, во имя всемирного мегадемпинга. Оказывается, по итогам выжившим что-то отстегнули, а не только партноменклатуре.
Андрей Марковцев: прекрасный, прекрасный, педераст. Даже если он об этом до данного момента не догадался. С такими наклонностями: можно недурственно и в Москве устроиться. Как там у философов: "Познай самого себя".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией
11.12.2018
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагест...
11.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лицом "эскорт-девиц" армии может стать Ксюша Шойгу (1)
Вместо Пономарева с Алексеевой простится Путин (4)
О социальном страховании в Китае, взгляд изнутри (6)
Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан? (1)
Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией (2)
300 дней без суда и следствия (1)
В ДНР ожидают наступления ВСУ аж до российской границы (7)
Голосование в британском парламенте по Brexit отложено из-за угрозы карьере Мэй (1)
ФСО превращает прощание с Алексеевой в мегапиар Национального Лидера (7)
В "Панамском досье", от которого открещивался Ролдугин, более 4 тысяч компаний дорогих россиян (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Где ж еще быть старейшему правозащитнику в нынешней России, как не в камере
Максим Калашников Максим Калашников: Перекинется ли ингушско-чеченский кризис на Дагестан?
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: текущие события
Дарья Митина Дарья Митина: А цвета-тo, цвета!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт тебе и кайл ара мержир Сержин...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss