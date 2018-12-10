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Московский листок

Основной "кандидат от оппозиции" в Приморье снялся с выборов, "чтобы не было второго тура"

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 9

путин выборы кремль приморье
Основной "кандидат от оппозиции" в Приморье снялся с выборов, "чтобы не было второго тура"

В стране, где верьез обсуждают слова Чубайса, бывает и не такое.

А кому еще хуцпы от Чубайса?

Вот провели выборы в Приморье, победил кандидат от КПРФ, которая вроде как оппозиция. Но победителя выборов погнали прочь, объявив, что были-де нарушения... Причем нарушения были как раз со стороны власти, которая "ворожила" своему кандидату, а из губернаторского кресла сковырнули кандидата от оппозиции.

Ну ладно, можно проголосовать еще раз - результат, в общем, понятен.

Ан нет! Кандидата от оппозиции Ищенко решила повторно не выдвигать та самая КПРФ, которая вроде как борется с режимом. 

Необъяснимым это может показаться только внешнему наблюдателю, не знакомому с правилами российского политикума. 

А правило очень простое, вдобавок, всего одно - так называемая "оппозиция" действует исключительно по согласованию с властью. Та оппозиция, которая без кавычек, на согласования с властью не идет - и вычеркивается из легальной политики. В системе остается несколько бутафорских партий, части которых даже полагается некоторое количество портфелей во властных структурах.

К примеру, Орловская область согласована под КПРФ, и в ней кандидата от КПРФ Потомского сменяет кандидат от КПРФ Клычков, причем обоих назначает Путин, с которым КПРФ борется, но обоснованно не побеждает. В Орловской области согласованному кандидату можно набрать 85 процентов и даже снять с выборов кандидата от партии власти. В несогласованном Приморье КПРФ сама пугается успеха своего кандидата, и отказывает ему в поддержке, то есть выполняет соглашение с властью даже более ревностно, чем сама власть.

Дальше снять с выборов пошедшего вопреки воле высоких договаривающихся сторон уже однажды победившего Ищенко - дело техники.

Но вот от "Патриотов России", партии рангом пожиже, чем КПРФ, которой никаких губернаторских постов вообще не положено, выдвигают вполне симпатичного вида генерал. И выясняется, что на фоне вообще никакого кандидата от партии власти, он может выйти во второй тур и даже, не приведи господь, опять выиграть выборы против согласованного кандидата. Регион взбудоражен и возмущен, и у партии власти может выграть вообще кто угодно, стоит ему только четко обозначить свою позицию против.

И кандидата от "Патриотов России" снимает сама выдвинувшая его партия - но оцените повод: чтобы не было второго тура! То есть они шли на выборы, чтобы заведомо проиграть, а тут получился конфуз - и решили проиграть заранее, чтоб не дай бог не оказаться на пути у власти...

А вы говорите Чубайс. Так ведь именно его поставили в свое время главой Администрации президента, чтобы обеспечить в 1996 году победу на выборах Ельцину, в начале кампании имевшему рейтинг в районе статистической погрешности. И ведь победил! Правда, говорят, что голосов во втором туре набрал больше все же Зюганов. Но выиграл все равно Ельцин!

Вот оно откуда все и тянется. Вернее, от расстрела Дома Советов в октябре 1993 года. После государственного переворота власть больше в другие руки не переходила. Ни в большом, ни в малом. Кандидаты от "оппозиции" послушно исполняли волю кремля, депутаты действуют исключительно в рамках "пакетного соглашения", когда еще до выборов ясно, кому какой комитет достанется в том или ином "законодательном органе". Такое же соглашение и на губернаторском уровне. Раньше кое-где выбирали еще "несогласованных" мэров, но их быстро пересажали, и теперь все идет по порядку.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re: чубайс, как прививка от совка
а сослагельные написал 10.12.2018 13:19
Наклонения в отношении истории - фигня и дурь последняя.
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Re: чубайс, как прививка от совка
войну написал 10.12.2018 13:15
Против населения ведет олигархический режим, - это надо четко понимать.
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Re: ''Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых...''
а главная написал 10.12.2018 13:11
Форма сотрудничества - не ходить на выбора, т.е. дать свой бюллетень заполнить учителке и вбросить за едро и путина!
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Re: чубайс, как прививка от совка
Финни написал 10.12.2018 12:51
Русский-это не этнос а ряженый иудей.
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Re: если бы коммунистам удалось тогда развязать войну
хахаха написал 10.12.2018 12:50
Когда?
Какую войну?
Ты бредишь, сынок?
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чубайс, как прививка от совка
Пэтриот написал 10.12.2018 12:47
Похоже, чубайс причастен, так или иначе, к смерти десятков миллионов русских, как самых наивных и внушаемых.
Но, если бы коммунистам удалось тогда развязать войну, жертв было бы больше. Намного больше.
Легко проверить, берите любую соседнюю страну (кроме стран Балтии, Беларуси и Руси (Украины)) и считайте процент русских в чечне, армении, киргизии до 1991 г. и сейчас. Заметили, что леваки оправдывают любые, самые дикие преступления оккупантов?
То же юыло бы и в России, если бы не Чубайс.
Хороший армян Казарян обращает внимание, что мигранты, как правило, вооружены и всегда образуют закрытые от автохтонов сообщества. Хороший армян Авагян раскрывает методы экономического порабощения русских пришельцами.
Так что, Чубайс - горькая пилюля от вымирания.
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''Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых...''
Давыд Ессеич написал 10.12.2018 12:38
Любая форма участия в ''выборах'' - это сотрудничество (и поддержка) с антинародным режимом. 152
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в россиюшке
завсегда так: написал 10.12.2018 12:20
все должны быть повязаны с режимом, чтобы он подольше продержался. Зато и огребают при смене его все скопом. и ведь енльзя сказать, что это несправедливо!
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(без названия)
Финни написал 10.12.2018 11:27
Честные и открытые выборы в криминальном расистском концлагере-это просто оксюморон.
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