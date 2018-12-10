Глацких чинуш уничтожают вместе с департаментом, лишь бы "ЕдРо" выжило...

Директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких придется искать новую работу. Ее ведомство, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева от 10 декабря, будет ликвидировано, а полномочия перейдут вновь созданной структуре — министерству образования и молодежной политики Свердловской области.

Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи». Видео взорвало соцсети, чиновница попала в «Вечерний Ургант», была обсмеяна на премии «Человек года 2018» и КВН, ей посвятили песни уральские рокеры и отколовшийся участник «Уральских пельменей». Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение департамента.

Точно так же в сентябре этого года губернатор уволил казавшегося несокрушимым главу своей администрации Владимира Тунгусова. Его должность упразднили, а возглавляемая им структура была реформирована в аппарат губернатора. В связи с ликвидацией департамента чиновнице, по всей видимости, будут предложены новые должности на выбор.

«Главой региона на заседании правительства также ставилась задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения. А значит, более эффективному решению поставленных президентом страны задач по созданию возможностей для молодых людей, условий для их самореализации, воспитанию новых поколений. И при этом наиболее оптимально используя имеющиеся у государства ресурсы», — выступил с пояснением вице-губернатор Павел Креков, курирующий в правительстве региона социальные вопросы.

Получить комментарии министра образования Юрия Биктуганова, нынешнего и. о. директора департамента Олега Гущина и самой Ольги Глацких пока не удается.

От редакции: Как говорится, ушли. Сама уходить не хотела, и губернатор тоже увольнять не хотел - но после речи великого вождя "Единой России" на выходных, партия сказала - надо! Ведь рейтинг (а именно об этом изволили глаголить национальный Лидер-с) ниже плинтуса - это возможные проблемы и в собственном благосостоянии. А может ли позволить себе такое Свердловск - город великого Ельцина и Ельцин-центра? Нет, проще накрыть медным тазом целый департамент - вместе со всеми федеральными проектами, на которых и восседала Глацких. Становится жалко девушку...

Нет, дура-то она дурой, конечно, но ведь именно дураки иногда проговариваются - выдают вслух то, что на уме у начальства-государства. И она всё правильно поняла в свете последних реВОРм: государство-мутант, переродившееся из социалистического в капиталистическое, давно уже живёт по принципу "я вам ничего не должно", "я рожать вас не просило". Оптимизация, приватизация - всё, созданное социалистическим обществом для воспроизводства социального равенства и здорового трудового народа, потихоньку рассовано по личным заимкам. Особенно ярко это видно в регионах, где деиндустриализация "подправила" пейзаж. Вот дурочка-спортсменочка и сказала вслух то, что видится, какая ей видится тенденция. Но одно дело быть государством, а другое - выдавать его планы, выбалтывать его стратегию.

Как сказал великий Пук, лучше тогда вообще не приходить во власть - ведь если ты не понимаешь, куда ведёт "развитие" (а Глацких как раз поняла!), то ты тут лишний. Зря гребёшь свои миллионы, пока трудящиеся считают копейку... Хорошо сказал, тоже честно, и все едрёнороссы за тайнописью прочитали своё будущее: кому искать новую работу, а кому раскатывать губу на новые миллионы, куршевели, но долгие годы счастливой чиновничьей житухи... Стратегию важно блюсти только, старую стратегию партноменклатуры, которая и привела СССР к контрреволюции: "говори, что нужно, и делай, что хочешь". Путин дал неплохой мастер-класс этого искусства однопартийцам. Впрочем, он перехитрил и их - у него есть запасной аэродром в виде ОНФ. Вот как работать надо! Как разведчики: украли миллиарды, сказали полправды...

Д.Ч.

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