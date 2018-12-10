Росгвардейские сосиски попали под лупу ФАС и ГАП, теперь очередь за трусами

Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с мая проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии, и уже есть подтверждения данных из расследования, обнародованного Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным.

Речь идет о мясокомбинате "Дружба народов", проверку которого в ФСБ предложили провести в мае - еще раньше, чем о его завышенных закупочных ценах написал Навальный (расследование ФБК вышло в августе), сообщает РБК.

В результате в ноябре ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии "Дружбой народов".

По данным главы отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А. Вертея, только по закупке сарделек и сосисок по госконтракту цена была завышена на 3,4 миллиона рублей. Она выросла после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии в начале 2018 года стала компания "Дружба народов". Ранее, в 2017 году, сосиски и сардельки поставлял мясокомбинат "Гатчинский".

"Гатчинский" поставлял килограмм сосисок по цене 215,9 рублей, а сарделек - 197,73 рублей. Однако после выхода постановления правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии "Дружбы народов" колбасные изделия резко подорожали - до 350 рублей за килограмм. Цена госконтракта, который заключила "Дружба народов" с Росгвардией в начале 2018 года, составляла около 446 миллионов рублей.

Как выяснилось, "Дружба народов" заключила контракт на закупку сосисок и сарделек с Мелеузовским мясокомбинатом - он поставлял их по 260 рублей за килограмм, а сардельки - по 270 рублей (включая затраты на грузоперевозку). Мелеузовский же покупал колбасные изделия у мясокомбината "Гатчинский". Следовательно, только он является фактическим производителем поставляемой продукции.

Общий объем контрактов между Росгвардией и "Дружбой народов" составляет восемь миллиардов рублей, из них пока оплачено только 4,7 миллиарда, поэтому проверка Главной военной прокуратуры продлится до конца года.

По данным СПАРК, бенефициаром ООО "Мясокомбинат "Дружба народов", который зарегистрирован в Крыму, является Борис Кантемиров - по информации ФБК, бывший глава Центрального архива внутренних войск МВД (ныне - Росгвардия). 99,9% мясокомбината принадлежит ООО "Дружба народов", бенефициаром и владельцем которого через компанию ООО "УК "Оптима-Финанс" также является Кантемиров.

Подтвердились и просьбы генерала Золотова

Постановление правительства, после которого у Росгвардии сменился поставщик, вышло 2 декабря 2017 года, и этому предшествовала переписка с участием главы Росгвардии Виктора Золотова.

21 сентября 2017 года Золотов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо "О едином поставщике продовольствия". "В целях улучшения качества питания военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, обеспечения своевременной и бесперебойной поставки продовольствия прошу вас дать поручение правительству РФ об определении в соответствии с законодательством РФ единственным поставщиком (исполнителем) продовольствия и услуг по организации питания войск национальной гвардии Российской Федерации в 2017-2019 годах ООО "Мясокомбинат "Дружба народов", - цитирует РБК письмо Золотова.

Он апеллировал к развитой производственно-технологической базой мясокомбината для изготовления полного спектра продовольственных товаров, его многолетнему опыту поставок продовольствия и положительной репутации на рынке.

23 августа ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что глава правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

ФБК называл "Дружбу народов" и упоминал, помимо сосисок и сарделек, и другие продукты, цены на которые в буквальном смысле взлетели после постановления правительства. В частности, капуста для бойцов Росгвардии теперь закупается по 46 рублей 78 копеек за килограмм вместо прошлогодних 14,98 рубля. Лук подорожал с 16 до 37 рублей за килограмм, яблочный сок - с 40 до 87 рублей за литр. "В прошлом Кантемиров - непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", - пояснялось в расследовании.

Росгвардия назвала расследование ФБК фальсификацией. 11 сентября Виктор Золотов в видеообращении обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Причем оппозиционер в тот момент находился под арестом за январскую "забастовку избирателей" и не имел возможности ответить.

Выйдя на свободу, Навальный предложил Золотову провести поединок в виде дебатов в эфире любого федерального телеканала. Однако глава Росгвардии ответил, что не собирается участвовать в теледебатах, так как приглашал Навального "на другое".

"Золотые" трусы и носки опричников силовигархии

В копилку главы Росгвардии Виктора Золотова, в которой резонансно звенит расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продуктов, ставшее причиной вызова на дуэль находящегося под стражей Алексея Навального, теперь попало еще одно "дорогое" расследование.

Если в случае с "безальтернативным" мясокомбинатом "Дружба народов" речь шла об освоении примерно 2 млрд бюджетных рублей, то теперь речь идет о миллиарде.

Как пишет "Собеседник", речь идет еще об одном секретном постановлении премьера России Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря этому документу не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам.

Как выясняется, у Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий. Это компания "Спецшвейснаб", с которой ведомство заключает контракты как с "единственным поставщиком" на основании распоряжения правительства N2666-р от 29 ноября 2017 года.

На сайте Белого дома этот документ не опубликован, узнать официальные причины его засекречивания не удалось. В Росгвардии на вопросы издания отвечать отказались. Действительно, ведь и так все ясно.

ООО "Спецшвейснаб" успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд рублей, и стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную.

В мае 2018 года Росгвардия приобрела у "Спецшвейснаба" более 43 тысяч футболок с "чередующимися горизонтальными полосами крапового и белого цветов". Каждая футболка там стоила 385 рублей, хотя у других отечественных производителей цены ниже. К примеру, трикотажная фабрика "Уют" из Кисловодска отпускает оптом такие безрукавные тельняшки за 135 руб. Да и "смежники" из Минобороны закупают аналогичные футболки по цене 137 руб. за штуку.

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