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Московский листок

В ГРУ теперь, как в Абвере - командует адмирал

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 6

силовигархия гру неонацизм
В ГРУ теперь, как в Абвере - командует адмирал

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ впервые в современной истории назначен моряк - вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в военном ведомстве. 

"Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", - сказал собеседник агентства. 

Костюков сменил на этой должности Игоря Коробова, умершего 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 

Собеседник агентства добавил, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил личный штандарт новому начальнику ГРУ. 

"Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ в начале декабря, министр обороны РФ уже вручил ему личный штандарт", - сказал источник. Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность руководителя за вверенное ему подразделение. 

По данным открытых источников, Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу присвоено звание Героя России. В конце декабря 2016 года включен в санкционный список США в связи с "действиями по подрыву демократии в США", в сентябре 2018 года - в санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.

От редакции: Ну вот, был в истории спецслужб один адмирал - Канарис. Он возглавлял Абвер - говорят, довольно интеллигентный и человечный среди прочих изуверов был руководитель. Так ведь и наш Чётвёртый рейх (в Краснодарском крае так нежно зовут РФ) - не отстаёт, шагает в ногу с историческим прогрессом. Теперь и у нас - хоть не Абвер, так адмирал-разведчик. У него, у Четвёртого рейха теперь и личные штандарты имеются над Кремлём (не замечали? там теперь не общий триколор, а личный, президентский с бройлер-кУрой), и личные штандарты ГРУ!

Вглядишься так вот, тенденциозно и в форму росгвардейцев, и в ГРУ с её ядами, интригами, ранними кончинами руководителей-неудачников - а не косплэят ли опричнички наши нацистскую Германию накануне её разгрома Красной армией? Нашивки чёрные росгвардейцев, а до них - внутренних войск, с белым орлом, - просто мечта эсэсовца! Плюсуем сюда нашу версию Канариса, штандартов и прочее имперское. И получаем новый набор для парадного шествия - и к мавзолею их все, в одну мокрую кучу, и президентские, и прочие. "Они сражались против тебя, Советская Родина!"

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
Финни написал 10.12.2018 14:18
Все людоедские режимы всегда рядятся либо в белое либо в черное.Шиза какая то.Хотя разницы между Гитлером и Инквизицией вообще нет никакой.
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(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 14:01
Очень жаль, что на сайте нет возможности постить картинки. Мне неделю назад попалось фото девахи и патриота в форме работников связи. Мля! форма просто провоцирует на желание зигануть. И это всего лишь форма работников связи...
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Re: Интересно бы знать
Д.Ч. написал 10.12.2018 13:55
судя по приближенности к силовигарху номер один - и гулял и тостЫ поднимал. свадебный адмирал - это так стильно...
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(без названия)
Финни написал 10.12.2018 13:52
Фашистская ***** очень любит спекулировать на победах Советского народа.Пора отучать.
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(без названия)
стоик1387 написал 10.12.2018 13:47
В свое время, бандитов с главарем Дзержинским назвали ЧК, потом было НКВД - этих все люди ненавидели?
Потом КГБ немного омылось от крови, - туда пошли служить , а не убивать?
.
Теперь все повторяется?
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Интересно бы знать
Нестор Иванович написал 10.12.2018 13:45
...не гулял ли этот новый Главразведчик на шикарной свадьбе Главафериста РФ
Вороненкова и певицы Маруси в Госдуме? Не пел ли он дуплетом с другим Глав-
разведчиком(жителем Венгрии) Нарышкиным?
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