В ГРУ теперь, как в Абвере - командует адмирал

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ впервые в современной истории назначен моряк - вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Костюков сменил на этой должности Игоря Коробова, умершего 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил личный штандарт новому начальнику ГРУ.

"Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ в начале декабря, министр обороны РФ уже вручил ему личный штандарт", - сказал источник. Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность руководителя за вверенное ему подразделение.

По данным открытых источников, Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу присвоено звание Героя России. В конце декабря 2016 года включен в санкционный список США в связи с "действиями по подрыву демократии в США", в сентябре 2018 года - в санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.

От редакции: Ну вот, был в истории спецслужб один адмирал - Канарис. Он возглавлял Абвер - говорят, довольно интеллигентный и человечный среди прочих изуверов был руководитель. Так ведь и наш Чётвёртый рейх (в Краснодарском крае так нежно зовут РФ) - не отстаёт, шагает в ногу с историческим прогрессом. Теперь и у нас - хоть не Абвер, так адмирал-разведчик. У него, у Четвёртого рейха теперь и личные штандарты имеются над Кремлём (не замечали? там теперь не общий триколор, а личный, президентский с бройлер-кУрой), и личные штандарты ГРУ!

Вглядишься так вот, тенденциозно и в форму росгвардейцев, и в ГРУ с её ядами, интригами, ранними кончинами руководителей-неудачников - а не косплэят ли опричнички наши нацистскую Германию накануне её разгрома Красной армией? Нашивки чёрные росгвардейцев, а до них - внутренних войск, с белым орлом, - просто мечта эсэсовца! Плюсуем сюда нашу версию Канариса, штандартов и прочее имперское. И получаем новый набор для парадного шествия - и к мавзолею их все, в одну мокрую кучу, и президентские, и прочие. "Они сражались против тебя, Советская Родина!"

Д.Ч.