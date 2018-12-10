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Московский листок

Главполицай Колокольцев "ЕдРёно" нарушил закон "О полиции"

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 3

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Главполицай Колокольцев "ЕдРёно" нарушил закон "О полиции"

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в нарушение закона "О полиции" посетил съезд партии "Единая Россия". На это обратило внимание сообщество "Омбудсмен полиции", администратор которого Владимир Воронцов намерен обратиться в Генпрокуратуру и администрацию президента, сообщает "МБХ медиа". 

"В администрацию президента - с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности, поскольку Колокольцев не может наказать сам себя в рамках МВД, а в Генпрокуратуру - с требованием принять меры прокурорского реагирования", - объяснил Воронцов. 

Статьи 25 и 26 закона "О полиции" прямо говорят, что министр внутренних дел является сотрудником полиции. А согласно статье 7, полицейскому "запрещается состоять в политических партиях, материально поддерживать политические партии и принимать участие в их деятельности". 

Съезд "Единой России" считается политической деятельностью, подтвердил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. 

В МВД, однако, присутствие Колокольцева на съезде нарушением не считают. Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что министр был "приглашенным гостем", что "не нарушает норм законодательства". Ее комментарий опубликован на сайте министерства. 

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов заявил РИА "Новости", что присутствие Колокольцева на съезде партии не означает участия в нем и является личным делом министра. 

Воронцов со своей стороны отметил, что довод о том, что Колокольцев "просто пришел" и "молча наблюдал", напоминает ему "попытку отмазки при изнасиловании. Типа: "я не насиловал эту женщину, мой пенис просто присутствовал в ее вагине". 

"Ирина Волк в своем официальном релизе сообщила нам, что Колокольцев там был в качестве приглашенного гостя. То есть, политическая партия Единая Россия делает сотруднику полиции Колокольцеву приглашение. Принять участие в съезде. Произошел съезд партии. Это безусловно деятельность политической партии. Он туда пришел... и молча посидел. Он принял участие в съезде? Он был там? Присутствовал? Безусловно", - пишет администратор "Омбудсмена полиции". 

Воронцов также отправил запрос в МВД с просьбой разъяснить позицию ведомства. В частности, он поинтересовался, имеет ли право рядовой полицейский по приглашению, как Колокольцев, посетить мероприятия оппозиционных политических партий или незарегистрированных объединений, например, движения Алексея Навального. 

Похожая ситуация возникла в 2011 году вокруг бывшего официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, который участвовал в предварительном отборе делегатов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Волгоградской области. 

Генпрокуратура внесла председателю СК представление, в котором потребовала привлечь Маркина к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве отметили, что он "нарушил запрет на участие сотрудников Следственного комитета РФ в общественных организациях и объединениях, а также принцип независимости следственных органов от общественных объединений", предусмотренные статьями федерального закона "О Следственном комитете РФ". 

В ЕР тогда заявили, что "шум подняли на пустом месте", а Маркин участвовал в процедуре предварительного голосования в свободное от работы время. Сейчас деятельность Маркина не связана с органами юстиции.

От редакции: Конечно, казус. Вроде бы "органы правопорядка" у нас внепартийные - да и как блюстители закона, и ещё в таком ранге могли попирать закон? Колокольцев же, отметим, тот самый персонаж, который рулил в Москве внутренними войсками в период Болотной-2011-12, и он же давал омоновцам потом квартиры с широкого путинского плеча. Но ведь могло всё повернуться и иначе, тогда - в 2012-м. Это когда "ЕдРо" стабильно в народе звали Партией жуликов и воров. А жуликов и воров, по идее, этот самый Колокольцев и должен ловить - однако он занимался ловлей лидеров оппозиции, и вполне в этом преуспел.

Что ж, теперь, после таких титанических усилий на благо поднятия рейтинга "ЕдРа" выше плинтуса - ему не постелят красную ковровую дорожку и не пустят на партийный фуршет? Как-то не по-человечески, господа омбудсмены, вы смотрите на жизнь сегодняшнюю... Им ведь и порадоваться-то завоеваниям капитализма, реформ и прочих антинародных инноваций - некогда вместе! А тут съезд, место походящее - ну, заглянул на огонёк, что вы, право, цепляетесь. Как частное лицо заглянул, просто забыл колокольчики отцепить.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чингачгук написал 10.12.2018 14:49
Похоже,дело было так: г-ну Колокольцеву смертельно надоело находится в обществе своих "коллег"и он решил посетить старых "друганов",чтобы поговорить о том,о сем..А поскольку все они из "едра",а у "едра"в это время как раз происходил "междусобойчик",то он туда и занырнул.При этом,ни в чем не учавствовал,ничего не говорил и не слушал,а просто сидел,как египетская мумия-"добру и злу внимая равнодушно"...
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(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 14:39
Устаревшая информация. Колокольцев этот "в качестве приглашенного гостя на XVIII съезде партии "Единая Россия" не нарушает норм законодательства" - https://www.znak.com/2018-12-10/mvd_udalilo_iz_vikipedii_dannye_ob_uchastii_kolokolceva_v_sezde_edinoy_rossii
.
Ну, то есть, оставались места свободные - и воры решили на свой сходняк пригласить гостей. Просто посидеть, семечки полускать. А че здесь такого?
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(без названия)
Финни написал 10.12.2018 14:24
Какай скандал! Начальник Гестапо "заглянул на огонек" на съезд НСДАП.
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