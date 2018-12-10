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Московский листок

Экономические и политические требования манифеста "жёлтых жилетов" реализует только революция

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 4

франция революция жёлтыежилеты

Участники протестов «желтых жилетов» обнародовали список требований к французскому правительству. Среди них — немедленный выход из НАТО и отказ от военных операций за рубежом. Манифест состоит из 25 пунктов, передает французское издание Le libre penseur. 

Требования разделены на четыре категории. 

Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:

1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина. 

2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%. 

3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом. 

4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах. 

5. Аннулировать внутренний долг.

В политической сфере:

1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа, а также разрешить проводить референдумы по инициативе народа. 

2. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно. 

3. Выйти из Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет. 

4. Перестать избегать налогов и вернуть €80 млрд, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее. 

6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые «не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом». 

7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в четыре раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему проще, а правосудие — общедоступным и бесплатным. 

9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от «кумовства» между СМИ и политиками и разбить медийные монополии. 

10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института семьи.

В сфере окружающей среды и здоровья:

1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти. 

2. Наложить запрет на производство и обращение пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду. 

3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. 

4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов. 

5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет наибольший вред экологии. 

В сфере внешней политики:

1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах. 

2. Относительно французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, вернуть на родину французские войска. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находятся в состоянии нищеты.

(...)

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Как мы видим, из манифеста, товарищи не планируют останавливаться на достигнутом моратории. А некоторые диванные скептики из Москвы уже потирали ручки: это буржуазный протест не меняющий системы, сейчас получат подачку и разойдутся. Не расходятся! Развивают своё движение и выдвигают явно политические, взрывающие систему требования, хотя некоторые из них и звучат пока как полумеры, как настроения - вот, например, про ограничение влияния на систему здравоохранения лоббистов корпораций. Но дорогу осилит идущий - следующий шаг сделан. Так что господа московские буржуазные "научавангардисты", которым нужен либо сразу коммунизм, либо уж они останутся капиталистами дня сегодняшнего - могут и дальше кушать своих крокодилов, рябчиков жевать. Глядя на гаранта вашего благополучия на новогоднем телеэкране, совершайте научнейший "прорыв" в упаковке шапанского... Ведь изменение конституции в сторону полного народовластия - это уже революция, разрушение существующей иерархии, если вы ещё не поняли!

Шлём французским товарищам свой революционный привет на баррикады из прогрессивной части Москвы! "Эшелон" выражает свою солидарность с требованиями восставших масс, шлёт салют свой с одноимённой песней - чтобы и вас не сбили с пути, товарищи!

Vive la revolucion!

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 16:03
Кстати... Письков-Навка, чья дочурка Лиза аккурат в эти дни принимает участие в революции во Франции, "сообщил о возможном присутствии Путина на похоронах Алексеевой". Ну, то есть, я думаю, что мы мощно утрем нос всем русофобам, которые клевещут, что у нас нарушаются права человека и преследуются правозащитники. Такого уважения к правам человека, как у нас, нет нигде в мире - это сразу всем станет ясно, если Вова П. посетит скорбное мероприятие! Правда, безвременно скончавшаяся "правозащитница" была, как бы это помягче сказать... была специфической "правозащитницей", целовавшей Вове П. руки, но это уже детали, если че.
.
https://www.znak.com/2018-12-10/peskov_soobchil_o_vozmozhnom_prisutstvii_putina_na_pohoronah_alekseevoy
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(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 15:41
Точно участники? Не получится так, как с полицейскими, которые "не поддерживают Макрона и переходят на сторону желтых жилетов" - https://tvrain.ru/news/prokremlevskie_akkaunty_v_tvittere_zapodozrili_v_podderzhke_dvizhenija_zheltyh_zhiletov-476702/
.
А то, может, инфа про "участников" тоже выпорхнула из гнезда адлеровской хабалки Симоньян, а мы, приняв влажные фантазии путлеров на предмет хаоса в Европе, уже радуемся... не напрасно радуемся? Ну, то есть, что за участники? Сколько их? Откуда они? Хотелось бы поконкретнее, если че...
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Вот только Эшелона им еще не хватало...
Иван Калита написал 10.12.2018 15:37
Ты бы делом занялся. А Эшелон брось,стыдно за тебя...не позорься.
Если занимаешься революционной деятельностью,дык занимайся...
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(без названия)
Финни написал 10.12.2018 15:37
"...И Ленин &#8211; такой молодой,
И юный Октябрь впереди!".Если кто не понял -это и есть Ренессанс диктатуры пролетариата в рамках независимого экономического национализма.Лозунг "Вся власть Советам" неизбежен.
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