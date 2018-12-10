Экономические и политические требования манифеста "жёлтых жилетов" реализует только революция

Участники протестов «желтых жилетов» обнародовали список требований к французскому правительству. Среди них — немедленный выход из НАТО и отказ от военных операций за рубежом. Манифест состоит из 25 пунктов, передает французское издание Le libre penseur.
Требования разделены на четыре категории.
Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:
1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина.
2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.
3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом.
4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.
5. Аннулировать внутренний долг.
В политической сфере:
1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа, а также разрешить проводить референдумы по инициативе народа.
2. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.
3. Выйти из Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.
4. Перестать избегать налогов и вернуть €80 млрд, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее.
6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые «не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом».
7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в четыре раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему проще, а правосудие — общедоступным и бесплатным.
9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от «кумовства» между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.
10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института семьи.
В сфере окружающей среды и здоровья:
1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.
2. Наложить запрет на производство и обращение пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.
3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.
4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.
5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет наибольший вред экологии.
В сфере внешней политики:
1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.
2. Относительно французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, вернуть на родину французские войска. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находятся в состоянии нищеты.
(...)
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:
- Как мы видим, из манифеста, товарищи не планируют останавливаться на достигнутом моратории. А некоторые диванные скептики из Москвы уже потирали ручки: это буржуазный протест не меняющий системы, сейчас получат подачку и разойдутся. Не расходятся! Развивают своё движение и выдвигают явно политические, взрывающие систему требования, хотя некоторые из них и звучат пока как полумеры, как настроения - вот, например, про ограничение влияния на систему здравоохранения лоббистов корпораций. Но дорогу осилит идущий - следующий шаг сделан. Так что господа московские буржуазные "научавангардисты", которым нужен либо сразу коммунизм, либо уж они останутся капиталистами дня сегодняшнего - могут и дальше кушать своих крокодилов, рябчиков жевать. Глядя на гаранта вашего благополучия на новогоднем телеэкране, совершайте научнейший "прорыв" в упаковке шапанского... Ведь изменение конституции в сторону полного народовластия - это уже революция, разрушение существующей иерархии, если вы ещё не поняли!
Шлём французским товарищам свой революционный привет на баррикады из прогрессивной части Москвы! "Эшелон" выражает свою солидарность с требованиями восставших масс, шлёт салют свой с одноимённой песней - чтобы и вас не сбили с пути, товарищи!
Vive la revolucion!
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доктор+ написал 10.12.2018 16:03
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https://www.znak.com/2018-12-10/peskov_soobchil_o_vozmozhnom_prisutstvii_putina_na_pohoronah_aleksee
доктор+ написал 10.12.2018 15:41
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А то, может, инфа про "участников" тоже выпорхнула из гнезда адлеровской хабалки Симоньян, а мы, приняв влажные фантазии путлеров на предмет хаоса в Европе, уже радуемся... не напрасно радуемся? Ну, то есть, что за участники? Сколько их? Откуда они? Хотелось бы поконкретнее, если че...
Иван Калита написал 10.12.2018 15:37
Если занимаешься революционной деятельностью,дык занимайся...
Финни написал 10.12.2018 15:37
И юный Октябрь впереди!".Если кто не понял -это и есть Ренессанс диктатуры пролетариата в рамках независимого экономического национализма.Лозунг "Вся власть Советам" неизбежен.