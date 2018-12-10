В доброй половине регионов Путинской России пенсии не дотягивают до средних

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о регионах с самой высокой и самой низкой пенсией. Как пишет "Российская газета", самую высокую пенсию платят на Чукотке: там ее средний размер на 1 июля составлял 25 тысяч 173 рубля.

В Ненецком автономном округе пенсия составляет 22 тысячи 50 рублей, в Магаданской области - 21 тысячу 508 рублей, на Камчатском крае - 21 тысячу 342 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе - 21 тысячу 8 рублей.

Cредняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля: до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Калмыкии - в среднем 12 137 рублей, Кабардино-Балкарии - 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля.

Как пояснили в Пенсионном фонде, на размер пенсии влияют продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.

Ранее портал Superjob провел опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне в среднем хотели бы получать на пенсии по 37,3 тыс. рублей в месяц. При этом мужчины заявили, что хотят получать более высокую пенсию (38,9 тыс. рублей), чем женщины (35,8 тыс. рублей). Молодежь до 24 лет устроит пенсия в 31 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет говорили как о желаемом доходе о пенсии в 39,2 тыс. рублей.

Отличающиеся друг от друга суммы оптимального дохода на пенсии, достаточного для комфортной жизни, называли люди разных профессий. Самую большую среднюю сумму обозначили программисты - 42 тысячи рублей в месяц. Юристы согласны на 41,2 тысячи, специалисты по рекламе - на 40,6 тысячи рублей в месяц. Примерно такая же сумма звучала у дизайнеров. Маркетологи говорили о доходе на пенсии в 40,1 тысячи, бухгалтеры - в 37,3 тыс. рублей.

Выяснилось, что работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса. Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16%. Остальные планируют обеспечить себе дополнительные источники дохода.

По данным Росстата на 1 января 2018 года, в стране числилось 9,669 млн работающих пенсионеров - 22,2% от всех пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России на тот момент. Власти обещают, что последствиями принятия пенсионной реформы станет увеличение к 2024 году размера средней пенсии за счет ежегодного повышения на тысячу рублей в течение 6 лет.

Пенсионеры же считают, что надбавки, назначенные правительством, нельзя рассматривать иначе как подачки. Так, в Магаданской области ветеран труда попросил перечислить свою унизительную пенсионную надбавку в размере 683 рублей премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, выразив надежду, что эти деньги "помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом".

Экономия на недоживающих до пенсий пенсионерах даст бюджету РФ огромные средства

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подсчитал в октябре, что в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 тысяч человек по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря пенсионной реформе. За счет этого за год ПФР сэкономит 90 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".

"Оно [число пенсионеров] снизится ненамного, примерно на 308 тысяч. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году", - пояснил Дроздов.

По оценке главы ПФР, к 2030 году пенсионная система будет сбалансирована за счет "снижения обязательств". "В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029-2030 годам трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована", - сказал он.

Дроздов подтвердил оценку общей экономии от изменения пенсионного возраста в 3 триллиона рублей за шесть лет, передает РБК. По его словам, вырученные деньги пойдут на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот.

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