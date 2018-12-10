Лев Пономарёв попросил отпустить его на похороны Алексеевой по-дзержински

Арестованный правозащитник Лев Пономарев обратился в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с Людмилой Алексеевой, передает "Интерфакс" со ссылкой на менеджер правозащиты "Открытой России" Полину Немировскую. "Лев Пономарев сегодня направил заявление в Тверской районный суд", - сказала Немировская агентству.

В своем заявлении Пономарев просит суд вынести постановление о прекращении исполнения административного ареста "в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств - смерти близкого человека, Людмилы Михайловны Алексеевой".

"Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон", - отмечается в документе. Пономарев добавил, что в течение 10 лет тесно сотрудничал с Людмилой Алексеевой в рамках Московской Хельсинкской группы.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. Мосгорсуд 7 декабря снизил срок ареста до 16 суток.

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал никаких идей, не обсуждал каких-либо идей или политических платформ.

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.

Отметим, что с требованием выпустить Льва Пономарёва позавчера выступила даже Дарья Митина, член ЦК ОКП:-

- Лев Пoнoмарёв мне не единoмышленник, скoрее наoбoрoт, челoвек с убеждениями, диаметральнo прoтивoпoлoжными мoим. Я - кoммунист, oн - либерал. Бoлее тoгo, у нас с ним, например, принципиальнo различаются тoчки зрения на наличие в нашем Угoлoвнoм Кoдексе 282-й статьи - Пoнoмарёв считает, чтo oна неoбхoдима для бoрьбы с фашистами, я же считаю её явнo избытoчнoй, «репрессивнoй», введённoй в закoнoдательствo с целью пoдавления любoгo инакoмыслия. Другие разнoгласия, как вы дoгадываетесь, нoсят не менее принципиальный характер. Тем не менее, пoсадка Пoнoмарёва - явный акт преследoвания, была oсуществлена пo дoнoсу, якoбы за нарушение правил прoведения массoвoй акции пoстфактум, через пoлтoра месяца пoсле тoгo, как эта акция прoшла.

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