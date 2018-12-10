Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лев Пономарёв попросил отпустить его на похороны Алексеевой по-дзержински

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 2

москва фсин правозащита
Лев Пономарёв попросил отпустить его на похороны Алексеевой по-дзержински

Арестованный правозащитник Лев Пономарев обратился в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с Людмилой Алексеевой, передает "Интерфакс" со ссылкой на менеджер правозащиты "Открытой России" Полину Немировскую. "Лев Пономарев сегодня направил заявление в Тверской районный суд", - сказала Немировская агентству. 

В своем заявлении Пономарев просит суд вынести постановление о прекращении исполнения административного ареста "в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств - смерти близкого человека, Людмилы Михайловны Алексеевой". 

"Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон", - отмечается в документе. Пономарев добавил, что в течение 10 лет тесно сотрудничал с Людмилой Алексеевой в рамках Московской Хельсинкской группы. 

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. Мосгорсуд 7 декабря снизил срок ареста до 16 суток. 

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал никаких идей, не обсуждал каких-либо идей или политических платформ. 

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.

Отметим, что с требованием выпустить Льва Пономарёва позавчера выступила даже Дарья Митина, член ЦК ОКП:-  

- Лев Пoнoмарёв мне не единoмышленник, скoрее наoбoрoт, челoвек с убеждениями, диаметральнo прoтивoпoлoжными мoим.   Я   -  кoммунист, oн   -  либерал. Бoлее тoгo,  у нас с ним, например, принципиальнo различаются тoчки зрения на наличие в нашем Угoлoвнoм Кoдексе 282-й статьи  -  Пoнoмарёв считает, чтo  oна неoбхoдима для бoрьбы с фашистами, я же считаю её явнo избытoчнoй, «репрессивнoй», введённoй в закoнoдательствo с целью пoдавления любoгo инакoмыслия.  Другие разнoгласия, как вы дoгадываетесь, нoсят не менее принципиальный характер. Тем не менее, пoсадка Пoнoмарёва   -  явный акт преследoвания, была oсуществлена пo дoнoсу, якoбы за нарушение правил прoведения массoвoй акции пoстфактум, через пoлтoра месяца пoсле тoгo, как эта акция прoшла.  

Материалы по теме:

Выпускайте Пoнoмарёва, не пoзoрьтесь

Отпустят ли Пономарёва проститься с Алексеевой по-дзержински?

Даже Совет при президенте возмущен арестом 77-летнего правозащитника 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Какой то доктор+ ,рыдакцыя,зачастил к вам в последние недели...
Иван Ильич Кузьменков написал 10.12.2018 16:38
Света очередная или все та же?
Ответить
(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 16:11
Кстати... Письков-Навка "сообщил о возможном присутствии Путина на похоронах Алексеевой" - https://www.znak.com/2018-12-10/peskov_soobchil_o_vozmozhnom_prisutstvii_putina_na_pohoronah_alekseevoy
.
Так что, вполне возможно, у Льва Пономарева будет возможность лично подмигнуть Вове П., если че. Если, конечно, его (не Вову П., а Льва Пономарева) выпустят на похороны государственного масштаба, где будет горевать весь бомонд.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Александр Бузгалин: Станьте хоть немного коммунистами
Александр Бузгалин: Станьте хоть немного коммунист...
10.12.2018
Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов
Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов
10.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лев Пономарёв попросил отпустить его на похороны Алексеевой по-дзержински (2)
В доброй половине регионов Путинской России пенсии не дотягивают до средних (2)
Экономические и политические требования манифеста "жёлтых жилетов" реализует только революция (4)
Главполицай Колокольцев "ЕдРёно" нарушил закон "О полиции" (4)
В ГРУ теперь, как в Абвере - командует адмирал (6)
Росгвардейские сосиски попали под лупу ФАС и ГАП, теперь очередь за трусами (3)
Глацких чинуш уничтожают вместе с департаментом, лишь бы "ЕдРо" выжило... (3)
Основной "кандидат от оппозиции" в Приморье снялся с выборов, "чтобы не было второго тура" (14)
Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке (6)
Суд по Масштаковой. Путин приказал едросам не хамить просителям, а сразу сдавать их в дурдом? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт тебе и кайл ара мержир Сержин...
Дарья Митина Дарья Митина: Кинoфестивали Артдoкфест и Сталкер идут параллельнo
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: О разных видах ценности одного товара.
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Молодец против овец
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss