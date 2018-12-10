В "Панамском досье", от которого открещивался Ролдугин, более 4 тысяч компаний дорогих россиян

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ при проверке "Панамского досье" нашел 4197 офшорных компаний, которые контролируются россиянами. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции "Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире" в НИУ ВШЭ.

Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом", сообщает РБК со ссылкой на Андреева.

Граждане США контролируют 3066 компаний из "Панамского досье", граждане Украины - 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США - Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

"Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например всем известного расследования журналистов - "Панамского досье", - отметил Андреев. По его словам, информация о "сомнительных финансовых операциях" россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

"Панамское досье" - документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование, посвященное "Панамскому досье", было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы "Роснефти" Игоря Сечина), секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Также в "Панамском досье" фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают "кошельком Путина". Президент РФ Владимир Путин не скрывает, что дружит с Ролдугиным с молодости. В том же досье оказались 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены. Весной этого года о проверке "Панамского досье", а также последовавшего за ним другого громкого расследования - "райского досье" - впервые рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Однако частных средств из офшоров Ролдугина всем нахлебникам не хватает. И тут можно залезть даже в карманы пенсионеры - отодвинув в недосягаемую для них, "недоживаемую" даль. Так, фонд "Талант и успех", одним из учредителей которого выступает виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин, получит субсидии в размере 6,35 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Общие субсидии федерального бюджета фонду "Талант и успех" в 2019 году планируются на уровне 2,09 миллиарда рублей, в 2020 и 2021 годах - по 2,13 миллиарда рублей, то есть всего 6,35 миллиарда рублей.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 миллиарда, в 2017-м - 1,21 миллиарда, в 2016 году - 1,31 миллиарда, в 2015-м - 0,58 миллиарда рублей, следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015-2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019-2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры.

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