ФСО превращает прощание с Алексеевой в мегапиар Национального Лидера

Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста в Москве 11 декабря пройдет при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией СМИ занимается ФСО. Об этом стало известно за несколько часов до закрытия неожиданной аккредитации - вскоре после того, как Дмитрий Песков не исключил приезд на панихиду Владимира Путина.

В Союзе журналистов сбросили ссылку на анкету Федеральной службы охраны, которую необходимо заполнить для прохождения на панихиду Алексеевой. На уточняющий вопрос "Новой газеты", должны ли анкету ФСО заполнять обычные граждане, пришедшие проститься с известной правозащитницей, в пресс-службе Союза ответили: "Да".

Для получения разрешения от ФСО заявка должна соответствовать строгой технической процедуре, которая включает в себя скачивание сторонней программы, сканирования документов, информацию о месте работы и должности.

В понедельник также стало известно, что Тверской районный суд Москвы отклонил ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста правозащитника Льва Пономарева. Таким образом, его не отпустили на прощание с Людмилой Алексеевой, передает ТАСС.

"Суд определил заявление Пономарева оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Пономарев на основании ч. 3 ст. 17 ФЗ "О порядке отбывания административного наказания" просил вынести постановление о прекращении административного ареста в связи с возникновением исключительно тяжелых личных обстоятельств - смерти близкого человека Людмилы Алексеевой. Он подчеркнул, что долгое время сотрудничал с Алексеевой в рамках Московской Хельсинкской группы и попросил российскую Фемиду принять этот факт во внимание.

На 11 декабря была запланирована встреча Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека, однако после известия о кончине Людмилы Алексеевой встреча была перенесена на вечер. Большинство членов СПЧ собираются приехать на панихиду Алексеевой.

- Мне, - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как проходившему и не прошедшему подобную анкету ФСО в феврале нынешнего года, как никому другому известна сия процедура. Собственно, с этого анкетирования (аккредитация на пресс-конференция Натальи Солженицыной и Нарышкина в Музее Революции) и началось моё выпадение из доверия и коллектива "Литературной России", хотя, как бы борясь с мифическими демонами раздора государственников и коммунистов, в мою защиту тоже на сайте газеты писались некие обращения "в Кремль!", что я, мол, хороший писатель, а вовсе не тот карбонарий, коего испугалась ФСО... но барьер остаётся барьером - нелояльных близко к государственным харям не подпускают, а тут ещё такое тонкое обстоятельство, поклониться гробу борца с КГБ решил бывший КГБшник, который Путин - фраза "превратит молитву в фарс" тут корректируется вполне сообразно Постэпохе - превратит панихиду в самопиар. Ведь дожны же те урождённые КГБшники, нынешние нефтегазовые миллиардеры, кто по долгу службы ловил и высылал диссидентов, а теперь ставят памятники Солженицыну и жертвам ГУЛАГа, должны же они получить дивиденды от смерти правозащитницы? Зачислить прощание в сильно опавший рейтинг - ох, как надо бы, по-бла-блакать про гражанское общество, про защиту прав, про победу над проклятым большевизмом и тоталитаризмом, ну а от гроба и в Кремль делать внушение новому составу СПЧ... Так что - в очередь, сукины дети! Тут вам не панихида и не прощание - тут встреча с Самовыдвиженцем. Ведь Алексеева когда-то поцеловала Его руку - словно благословила именем Демократии на Царство, на окончательный шаг социального регресса, монархию! Тьфу, слов нету... Большего надругательства над памятью покойной антисоветчицы и придумать было нельзя - за что боролись на то и напоролись. По протоколу ко гробу пропускают, не иначе - а вдруг в букете автомат чтобы убить царя нашего бессменного?!!

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