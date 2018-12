Голосование в британском парламенте по Brexit отложено из-за угрозы карьере Мэй евросоюз англия брэкзит Голосование в палате общин Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, отложено. Об этом заявила, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает "Интерфакс". "Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Мэй, не назвав предполагаемую новую дату голосования. Премьер сообщила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность". "В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - отметила Мэй. При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit, если будет решен вопрос ирландской границы. "Я по-прежнему верю, что в этой палате будет получено большинство в поддержку, если я смогу обеспечить дополнительные гарантии по вопросу "страховочного" плана, и на этом я сконцентрируюсь в ближайшие дни", - сказала она, выступая в понедельник в парламенте. Мэй при этом в очередной раз отметила, что выработанное соглашение является наилучшим из возможных. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая в понедельник в палате общин, заявил, что Тереза Мэй "должна добиться изменений в сделке по Brexit или "уйти с дороги". "Если премьер-министр не может четко обозначить, что она может и будет вести новые переговоры по сделке, то она должна уступить дорогу", - заявил Корбин. "Это плохая сделка для Великобритании, плохая сделка для экономики и плохая сделка для нашей демократии. Наша страна заслуживает более удачной сделки", - полагает лидер крупнейшей оппозиционной партии Великобритании. Ранее в понедельник премьер-министр провела совещание с членами своего кабинета министров, на котором, по информации источников британских СМИ и агентства Bloomberg, и было принято решение отложить голосование по тексту сделки, достигнутой в прошлом месяце с Евросоюзом. При этом официальный представитель премьера заявила, что голосование состоится в срок. По данным этих источников, Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения, но телерадиовещательная корпорация BBC и газета The Financial Times получили подтверждение информации о переносе сроков парламентского голосования. Официального подтверждения этой информации не было до последнего момента, но, премьер-министр прояснила этот момент во время выступления в парламенте после 15:30 (18:30 по московскому времени). По оценкам наблюдателей, британское правительство должно было потерпеть поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии выступают резко против положений согласованной кабинетом министров сделки по Brexit. Их основная претензия заключается в том, что при нынешних условиях входящая в состав Великобритании Северная Ирландия будет иметь более тесные экономические отношения с ЕС, чем другие части Соединенного Королевства. По информации заместителя редактора политического отдела газеты The Daily Telegraph Стивена Суинфорда, Мэй заявила в понедельник членам своего кабинета, что она возвращается в Брюссель для того, чтобы добиться заключения "юридически обязывающей гарантии" того, что Великобритания не будет бесконечно связана условиями "бэкстопа". Эта схема, согласованная Лондоном и Брюсселем, подразумевает, что Ольстер будет оставаться в таможенном союзе и общем рынке ЕС до тех пор, пока стороны не найдут развязки проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Позднее в понедельник заместитель министра образования Надим Захави также написал в Twitter, что Тереза Мэй направится в Брюссель, чтобы вновь обсудить тему границы на острове Ирландия, фактически возобновив переговоры по соглашению с ЕС о выходе страны из состава сообщества. "Тереза Мэй, возможно, услышала коллег и отправится в Брюссель, чтобы выразить несогласие с "бэкстопом", - отметил он. Между тем, судя по первой реакции Брюсселя, Евросоюз не намерен заново начинать переговоры по соглашению. В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева назвала достигнутую сделку с Лондоном "лучшей и единственно возможной". "Наша позиция не изменилась, и, насколько нам известно, Соединенное Королевство покидает Европейский союз 29 марта 2019 года", - цитируют еврочиновницу СМИ. Андреева также упомянула постановление Европейского суда - высшей судебной инстанции ЕС, согласно которому Лондон может одностороннем порядке отменить процесс. Однако, по ее словам, это решение не меняет позиции ЕС. "Как сказал Юнкер, эта сделка лучшая и единственно возможная. Мы не будем заново ее обсуждать", - подчеркнула она. Говоря о решении суда Евросоюза, Андреева сказала, что ЕС готов к любым ситуациям. По ее словам, Еврокомиссия считала, что отзыв не может происходить в одностороннем порядке, суд решил иначе, и теперь мяч на стороне поля Великобритании. После того как страны Евросовета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, британцы начали задумываться стратегических запасах еды и промтоваров. Если после Brexit между Великобританией и ЕС вновь появится таможня, задержки поставок могут коснуться трети еды и до 40% свежих продуктов - именно столько завозится в страну с континента. Большинство жителей Британии не особенно беспокоятся, но 2% уже начали запасаться едой. В частности, британка Жустина Ковальчук уже собрала объемную коробку с кофе и французским вареньем, а часть шкафа заполнила любимым шампунем. В Facebook создана группа, участники которой (их уже около 2500 человек) обмениваются рекомендациями, чем лучше запастись, а также изучают 16-страничную брошюру "Готовимся вместе", составленную на основе свежих инструкций шведского ведомства гражданской обороны. Среди прочего в ней дан список продуктов, подходящих для складирования на случай чрезвычайной ситуации: крекеры, твердый сыр, макароны, консервированные супы, чай, кофе и орехи. Новости по теме: Терезе Мэй грозит партийный вотум недоверия Французы готовятся к революции, англичане готовятся к "брэкзитному" запою



