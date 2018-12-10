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Московский листок

В ДНР ожидают наступления ВСУ аж до российской границы

Опубликовано 10.12.2018 в разделе комментариев 2

украина днр хунта всу
В ДНР ожидают наступления ВСУ аж до российской границы

Украинские силовики запланировали наступление в сторону российской границы, в Донбасс для этих целей стягивают артиллерию, заявили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 

Три украинские бригады сосредоточены на мариупольском направлении, рассказал «РИА Новости» заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. По его словам, предлогом для начала наступления может стать провокация с применением химических веществ. 

26 ноября Киев решил привести ВСУ в полную боеготовность.

Тем временем на спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog. Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
доктор+ написал 10.12.2018 22:39
Ужас! Не сегодня-завтра война, а Вова П. "поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток"... типа нечем больше заняться и некуда деньги девать как только столицы переносить с места на место - https://www.znak.com/2018-12-10/putin_podderzhal_ideyu_o_perenose_stolicy_dalnego_vostoka_iz_habarovska
.
Может, Вова не знает, что сейчас не до этих переносов?!
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(без названия)
полет написал 10.12.2018 22:27
не будет наступления,любому понятно....
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