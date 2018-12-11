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Московский листок

Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией

Опубликовано 11.12.2018 в разделе комментариев 2

Интернет-телеканал «Спец» имеет неплохого редактора, который сжимает интервью до менее 10 минут. Это хорошо – не тяжело смотреть. Однако, при таком редактировании, всё же опускаются некоторые моменты, без которых, как мне кажется, вопрос становится менее понятным. Поэтому я в данном случае хотел бы предварить своё интервью небольшим разъяснением.

В предлагаемом ниже интервью каналу «Спец», я начал тему с того, что привёл в пример растерянность Навального и его неспособность разъяснить случай, когда в начале октября 2018 года путин даёт директору «Сбербанка» Грефу приказ понизить процентную ставку ипотечного кредита, а Греф выходит из Кремля и через пару дней эту ставку повышает. Получается, что Кремль (пресловутый путин) ничем не руководят. Соответственно возник вопрос, если не путин, то кто же тогда управляет Рашкой? И я снова вернулся к теме того, что Рашкой фактически управляют уголовники.

Это не оскорбление и не отсылка к тому, что нынешняя власть когда-то будет судима и признана виновной в уголовных преступлениях. Это факт. Рашкой управляют реальные уголовники. Они не едины, их несколько кланов, они порою дерутся между собой и этим разрывают государственное управление, которое без них было бы единым, но именно уголовники имеют определяющее значение при разрешении тех или иных государственных вопросов.

Поскольку УБОПы упразднены, то об участии преступности в управлении Рашкой если и появляются сведения, то, как правило, из-за рубежа. Вот я эти сведения я и обсуждал.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Нынче в англии бывали! Там такой туман видали! А в тумане, чинно, в ряд - Тени виселиц стоят!
!!!!NOTOTTAKIBOG-TOTJA!!!& написал 11.12.2018 03:55
"И я снова вернулся к теме того, что Рашкой фактически управляют уголовники."
- а таки и должно быть! Таки гав-ностройку замутила гав-нолигенция, которая в России всех времен и народов - таки является прокладкой между обществом и уголовным миром (в том числе - миром "цивилизованных стран") - то таки да! То таки она и передала власть уголовному миру! А рулит - то таки действительно - "анижеребенок" - тот же вовока косой - то таки да...
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(без названия)
3авидонов Никодио написал 11.12.2018 03:17
Муха правильно гутарит - правительством России управляют уголовники.
Эти же уголовники крышуют и ГолуБых (ФСБ).
А самих уголовников крышует и управляет ими подростковая банда из Люберцев во главе с семиклассником Вовкой Косым.
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