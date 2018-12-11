Юрий Мухин: Какие уголовники управляют Россией

Интернет-телеканал «Спец» имеет неплохого редактора, который сжимает интервью до менее 10 минут. Это хорошо – не тяжело смотреть. Однако, при таком редактировании, всё же опускаются некоторые моменты, без которых, как мне кажется, вопрос становится менее понятным. Поэтому я в данном случае хотел бы предварить своё интервью небольшим разъяснением.

В предлагаемом ниже интервью каналу «Спец», я начал тему с того, что привёл в пример растерянность Навального и его неспособность разъяснить случай, когда в начале октября 2018 года путин даёт директору «Сбербанка» Грефу приказ понизить процентную ставку ипотечного кредита, а Греф выходит из Кремля и через пару дней эту ставку повышает. Получается, что Кремль (пресловутый путин) ничем не руководят. Соответственно возник вопрос, если не путин, то кто же тогда управляет Рашкой? И я снова вернулся к теме того, что Рашкой фактически управляют уголовники.

Это не оскорбление и не отсылка к тому, что нынешняя власть когда-то будет судима и признана виновной в уголовных преступлениях. Это факт. Рашкой управляют реальные уголовники. Они не едины, их несколько кланов, они порою дерутся между собой и этим разрывают государственное управление, которое без них было бы единым, но именно уголовники имеют определяющее значение при разрешении тех или иных государственных вопросов.

Поскольку УБОПы упразднены, то об участии преступности в управлении Рашкой если и появляются сведения, то, как правило, из-за рубежа. Вот я эти сведения я и обсуждал.